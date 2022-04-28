大將報酬率飆32％ 益得、杏一續拚上攻

工商時報

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數4/22收盤價(元)4/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1453大將10018.30 24.10 31.69 58.00
4171瑞基10164.00 172.00 4.88 8.00
3708上緯投控20132.00 132.50 0.38 1.00
2606裕民1769.10 62.00 -10.27 -12.07
2611志信10026.80 23.30 -13.06 -35.00
　　　　　1.99 19.93

投組表現：

大將（1453）表現最佳，股價28日再度強勢亮燈漲停，顯見業內法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，守穩10日線關鍵不破，預期後市仍有續漲機會。

志信（2611）表現最差，股價持續震盪回檔，惟所幸股價仍能力守季線之上，後續只要能收紅並站穩於10日線及月線之上，則後市仍有望續彈。

盤勢預測

台股28日開高震盪收紅，終場上漲116.03點作收，漲幅0.71％，收在16,419.38點；櫃買指數亦同步上漲1.38點，漲幅0.72％，收在193.45點；三大法人進出方面，外資續賣158.48億元，投信續買6.85億元，自營商續賣4.67億元，惟外資法人於台指期轉買1,208口多單，累計淨空單部位為11,732口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

台股在市場驚慌害怕下，順勢止穩收紅，即便27日加權指數低點16,219低點，還不能夠完全確認是本波回檔落底低點所在，惟預期下檔空間也將有限，預計最快5月初在中上旬過後，台股將可望正式展開報復性反彈。

台股目前迎來兩大利多，首先，在加速趕底的過程中，台股27日出現高達155點的向下跳空缺口，且上市櫃公司融資餘額大減，研判初步落底訊號已隱約浮現，若近期台股能夠強彈並順勢回補跳空缺口，則可視為竭盡缺口，屆時任何拉回都將是選好股的大好機會。

第二，跌深股晶圓代工聯電27日法說會釋出財報利多訊息，帶動28日股價強勢大漲，甚至盤中一度急拉亮燈漲停，連帶激勵相關跌深電子股隨之反彈，顯見中實戶紛紛歸隊，預期也將有利後續台股止穩走揚，整體行情的發展仍舊看好。

股方面，儘管許多跌深電子股在嚴重超跌後，短線都可望啟動跌深反彈，惟若是產業趨勢仍處於向下之產業，逢反彈仍應採取減碼、換股操作為宜；反之，對於產業趨勢向上者，若有拉回則都是逢低布局的契機。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數4/22收盤價(元)4/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6461益得9824.60 26.00 5.69 13.72
4105東洋1575.40 74.40 -1.33 -1.50
6547高端疫苗10268.00 254.00 -5.22 -14.00
4162智擎2488.90 83.30 -6.30 -13.44
6469大樹5328.00 276.50 -15.70 -25.75
　　　　　-4.10 -40.97

投組表現：

益得（6164）表現最佳，全球少數符合歐美要求的MDI專業工廠，技術門檻高，受益於CDMO訂單暢旺，營運展望佳。

大樹（6469）表現最差，漲多拉回，惟防疫藥品及快篩試劑需求增加，公司營運依舊可期。

盤勢預測：

聯發科及聯電法說報佳音，帶動整體電子族群28日齊步走高，電子成交比重放大至57.66％，加權指數成功上演跌深反彈戲碼，終場上漲116.03點，收在16,419.38點，惟上漲無量仍反應市場信心相當疲弱。

從籌碼面觀察，外資本周連4日賣超台股合計逾900億元，投信則買超35.4億元，新台幣則續貶至29.525元。大盤近日修正幅度較大，技術面承受龐大壓力，就算電子族群短線反彈，但「台幣持續貶值」、「外資持續賣超」、「量能持續萎縮」等利空因子尚未排除前，操作上需謹慎應對。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數4/22收盤價(元)4/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4175杏一1091.30 97.60 6.90 6.30
1731美吾華22422.30 21.10 -5.38 -26.88
00715L期街口S&P布蘭特油正25520.20 19.05 -5.69 -6.32
4173久裕8623.00 21.15 -8.04 -15.91
6469大樹3328.00 276.50 -15.70 -15.45
　　　　　-5.83 -58.27

投組表現：

杏一（4175）表現最佳，股價28日開盤即亮燈漲停，委買量高達2.2萬張，研判續漲可能性極高。

大樹（6469）表現最差，股價28日跌破月線，29日開盤若未上漲，則建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股四大指數27日漲跌互見，費半指數小跌0.49％、台積電ADR 下跌2.71％，惟台股28日則是啟動跌深反彈，大盤一度大漲超過150點，最高攻上16,455.57點，隨後賣壓出籠導致漲幅收斂，終場上漲116.03點，以16,419.38點作收。

類股方面，電器電纜表現最佳，華新再度爆量衝上漲停；貿易百貨類股則受疫情擴大的影響，表現最差，上市貿易百貨類股指數下跌2.46％；航運股也同樣表現乏力，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明皆收在平盤之下，散裝航運裕民跌幅則接近4％。

不過，權值股台積電則是終於自底部反彈、留長下影線，終場小漲5元，收在531元，終結近期連五黑頹勢。

展望後市，由於美股那斯達克指續創波段新低，故台股28日的上漲短線只能先以反彈視之，反彈目標區則落在16,800點附近，不過，將於台灣時間29日公布的蘋果、亞馬遜第一季財報對美股的影響相當關鍵，若業績表現不如期，則那斯達克指數勢必將進一步向下修正，台股也將隨之持續探底，投資人務必特別留意、降低曝險金額。

◎ 證券分析師張志誠

代號公司張數4/22收盤價(元)4/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3596智易12130.00 127.50 -1.92 -3.00
5351鈺創3567.20 60.60 -9.82 -23.10
2457飛宏4243.25 38.70 -10.52 -19.11
2417圓剛6033.80 30.00 -11.24 -22.80
2605新興5033.00 28.25 -14.39 -23.75
　　　　　-9.18 -91.76

投組表現：

智易（3596）表現最佳，短線創高後，預期股價將以震盪區間進行調整，待量能放大再啟攻勢。

新興（2605）表現最差，反彈後須更補量方能挑戰波段高點，靜待技術指標修正後的轉強時機。

盤勢預測：

美股27日雖有微軟與META等科技龍頭公司財報優於預期激勵，但市場持續籠罩在美國聯準會（Fed）升息烏雲之下，四大指數僅能抵抗短線空方壓力，其中費半指數止跌訊號最為強烈，故台股28日順勢由聯電及聯發科等首季財報亮麗的半導體指標股，挾低本益比股一同轉強。

儘管台股成交量還未明顯放大，但K線結構已暗示27日的空方缺口有竭盡的跡象，投資人只要等待大盤經過融資減肥後的打底，視16,700點為轉折關鍵點，就可掌握多方重新取得發球權的時機。

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工商時報 柯宗沅

證券組