大將報酬率飆32％ 益得、杏一續拚上攻
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1453
|大將
|100
|18.30
|24.10
|31.69
|58.00
|4171
|瑞基
|10
|164.00
|172.00
|4.88
|8.00
|3708
|上緯投控
|20
|132.00
|132.50
|0.38
|1.00
|2606
|裕民
|17
|69.10
|62.00
|-10.27
|-12.07
|2611
|志信
|100
|26.80
|23.30
|-13.06
|-35.00
|1.99
|19.93
投組表現：
大將（1453）表現最佳，股價28日再度強勢亮燈漲停，顯見業內法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，守穩10日線關鍵不破，預期後市仍有續漲機會。
志信（2611）表現最差，股價持續震盪回檔，惟所幸股價仍能力守季線之上，後續只要能收紅並站穩於10日線及月線之上，則後市仍有望續彈。
盤勢預測 ：
台股28日開高震盪收紅，終場上漲116.03點作收，漲幅0.71％，收在16,419.38點；櫃買指數亦同步上漲1.38點，漲幅0.72％，收在193.45點；三大法人進出方面，外資續賣158.48億元，投信續買6.85億元，自營商續賣4.67億元，惟外資法人於台指期轉買1,208口多單，累計淨空單部位為11,732口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
台股在市場驚慌害怕下，順勢止穩收紅，即便27日加權指數低點16,219低點，還不能夠完全確認是本波回檔落底低點所在，惟預期下檔空間也將有限，預計最快5月初在中上旬過後，台股將可望正式展開報復性反彈。
台股目前迎來兩大利多，首先，在加速趕底的過程中，台股27日出現高達155點的向下跳空缺口，且上市櫃公司融資餘額大減，研判初步落底訊號已隱約浮現，若近期台股能夠強彈並順勢回補跳空缺口，則可視為竭盡缺口，屆時任何拉回都將是選好股的大好機會。
第二，跌深股晶圓代工聯電27日法說會釋出財報利多訊息，帶動28日股價強勢大漲，甚至盤中一度急拉亮燈漲停，連帶激勵相關跌深電子股隨之反彈，顯見中實戶紛紛歸隊，預期也將有利後續台股止穩走揚，整體行情的發展仍舊看好。
股方面，儘管許多跌深電子股在嚴重超跌後，短線都可望啟動跌深反彈，惟若是產業趨勢仍處於向下之產業，逢反彈仍應採取減碼、換股操作為宜；反之，對於產業趨勢向上者，若有拉回則都是逢低布局的契機。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6461
|益得
|98
|24.60
|26.00
|5.69
|13.72
|4105
|東洋
|15
|75.40
|74.40
|-1.33
|-1.50
|6547
|高端疫苗
|10
|268.00
|254.00
|-5.22
|-14.00
|4162
|智擎
|24
|88.90
|83.30
|-6.30
|-13.44
|6469
|大樹
|5
|328.00
|276.50
|-15.70
|-25.75
|-4.10
|-40.97
投組表現：
益得（6164）表現最佳，全球少數符合歐美要求的MDI專業工廠，技術門檻高，受益於CDMO訂單暢旺，營運展望佳。
大樹（6469）表現最差，漲多拉回，惟防疫藥品及快篩試劑需求增加，公司營運依舊可期。
盤勢預測：
聯發科及聯電法說報佳音，帶動整體電子族群28日齊步走高，電子成交比重放大至57.66％，加權指數成功上演跌深反彈戲碼，終場上漲116.03點，收在16,419.38點，惟上漲無量仍反應市場信心相當疲弱。
從籌碼面觀察，外資本周連4日賣超台股合計逾900億元，投信則買超35.4億元，新台幣則續貶至29.525元。大盤近日修正幅度較大，技術面承受龐大壓力，就算電子族群短線反彈，但「台幣持續貶值」、「外資持續賣超」、「量能持續萎縮」等利空因子尚未排除前，操作上需謹慎應對。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4175
|杏一
|10
|91.30
|97.60
|6.90
|6.30
|1731
|美吾華
|224
|22.30
|21.10
|-5.38
|-26.88
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|55
|20.20
|19.05
|-5.69
|-6.32
|4173
|久裕
|86
|23.00
|21.15
|-8.04
|-15.91
|6469
|大樹
|3
|328.00
|276.50
|-15.70
|-15.45
|-5.83
|-58.27
投組表現：
杏一（4175）表現最佳，股價28日開盤即亮燈漲停，委買量高達2.2萬張，研判續漲可能性極高。
大樹（6469）表現最差，股價28日跌破月線，29日開盤若未上漲，則建議投資人先行賣出。
盤勢預測：
美股四大指數27日漲跌互見，費半指數小跌0.49％、台積電ADR 下跌2.71％，惟台股28日則是啟動跌深反彈，大盤一度大漲超過150點，最高攻上16,455.57點，隨後賣壓出籠導致漲幅收斂，終場上漲116.03點，以16,419.38點作收。
類股方面，電器電纜表現最佳，華新再度爆量衝上漲停；貿易百貨類股則受疫情擴大的影響，表現最差，上市貿易百貨類股指數下跌2.46％；航運股也同樣表現乏力，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明皆收在平盤之下，散裝航運裕民跌幅則接近4％。
不過，權值股台積電則是終於自底部反彈、留長下影線，終場小漲5元，收在531元，終結近期連五黑頹勢。
展望後市，由於美股那斯達克指續創波段新低，故台股28日的上漲短線只能先以反彈視之，反彈目標區則落在16,800點附近，不過，將於台灣時間29日公布的蘋果、亞馬遜第一季財報對美股的影響相當關鍵，若業績表現不如期，則那斯達克指數勢必將進一步向下修正，台股也將隨之持續探底，投資人務必特別留意、降低曝險金額。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3596
|智易
|12
|130.00
|127.50
|-1.92
|-3.00
|5351
|鈺創
|35
|67.20
|60.60
|-9.82
|-23.10
|2457
|飛宏
|42
|43.25
|38.70
|-10.52
|-19.11
|2417
|圓剛
|60
|33.80
|30.00
|-11.24
|-22.80
|2605
|新興
|50
|33.00
|28.25
|-14.39
|-23.75
|-9.18
|-91.76
投組表現：
智易（3596）表現最佳，短線創高後，預期股價將以震盪區間進行調整，待量能放大再啟攻勢。
新興（2605）表現最差，反彈後須更補量方能挑戰波段高點，靜待技術指標修正後的轉強時機。
盤勢預測：
美股27日雖有微軟與META等科技龍頭公司財報優於預期激勵，但市場持續籠罩在美國聯準會（Fed）升息烏雲之下，四大指數僅能抵抗短線空方壓力，其中費半指數止跌訊號最為強烈，故台股28日順勢由聯電及聯發科等首季財報亮麗的半導體指標股，挾低本益比股一同轉強。
儘管台股成交量還未明顯放大，但K線結構已暗示27日的空方缺口有竭盡的跡象，投資人只要等待大盤經過融資減肥後的打底，視16,700點為轉折關鍵點，就可掌握多方重新取得發球權的時機。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹