蘋概、鋼鐵股逢低敲 這檔報酬率20％續旺

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 4/22收盤價(元) 4/27收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1453 大將 100 18.30 21.95 19.95 36.50 4171 瑞基 10 164.00 175.00 6.71 11.00 3708 上緯投控 20 132.00 140.00 6.06 16.00 2606 裕民 17 69.10 64.50 -6.66 -7.82 2611 志信 100 26.80 23.75 -11.38 -30.50 2.52 25.18

投組表現：

大將（1453）表現最佳，股價27日表現仍相當地強勢，在法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控並守穩10日線不破，則後市仍有續漲機會。

志信（2611）表現最差，即便受盤勢拖累，早盤股價一度開低，惟尾盤仍力守於季線及年線之上，故只要28日能順勢收紅、站上10日線及月線，則後市仍有攻勢可期。

盤勢預測 ：

台股27日跳空開低下殺，終場下跌341.44點，跌幅2.05％，收在16,303.35點；櫃買指數亦同步下跌2.59點，跌幅1.33％，收在192.07點；三大法人進出方面，外資續賣211.44億元，投信續買12.39億元，自營商賣超45.91億元，惟外資法人於台指期轉賣3,240口多單，累計淨空單部位為12,944口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

俄烏戰火持續延燒、本土疫情嚴峻、大陸封城管制引發斷鏈危機、美國加速升息縮表動作、消費性電子出現砍單潮，拖累台股近期持續疲弱。

其中，尤其是大陸封城管制、零組件斷炊、消費性電子產品需求疲弱不振等，對台股的影響更是重中之重，而隨上海疫情嚴峻，這把火甚至還燒向汽車供應鏈，上海因防疫封控導致海陸運停擺，台灣國產車廠進口零件供應斷鏈，車商生產線被迫減產停工。

選股方面，現階段投資人對於部分消費性電子供應鏈，在產業結構尚未獲得改善前，短線不可輕舉妄動，若有反彈逢高仍宜減碼因應。不過，包括欣興、德微、台半、強茂、朋程、漢磊、嘉晶等，在產業前景持續看好下，股價短線下殺後，一旦量縮價穩、止跌契機浮現，逢低都值得留意。

至於快篩及農金概念股，除核酸檢測瑞基仍維持在多方控盤格局外，其餘個股線型架構破線轉弱，投資人操作上應保守因應，不可掉以輕心。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 4/22收盤價(元) 4/27收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1731 美吾華 224 22.30 21.70 -2.69 -13.44 4175 杏一 10 91.30 88.80 -2.74 -2.50 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 55 20.20 19.52 -3.37 -3.74 4173 久裕 86 23.00 21.85 -5.00 -9.89 6469 大樹 3 328.00 281.50 -14.18 -13.95 -4.35 -43.52

投組表現：

美吾華（1731）表現最佳，股價27日跌至月線附近獲得強勁支撐，終場上漲3.58％，研判仍有續攻機會。

大樹（6469）表現最差，股價在經歷連兩日重挫後，27日開低走高，收盤仍力守於月、季線之上，後市反彈可期。

盤勢預測：

美企財報不佳、俄烏戰爭未熄火、美國聯準會（Fed）升息影響仍在，美股四大指數26日全盤皆墨，費半指數重挫4.38％，台積電ADR也下跌3.61％。台股27日也在美股大跌衝擊下開低走低，最低下探至16,219.41點，尾盤跌幅收斂，終場下跌341.44點，以16,303.35點作收。

類股方面，除生技醫療勉強守住平盤以上，其餘類股均以下跌作收，玻璃陶瓷及半導體表現最差，跌幅均逾3％，權值股護國神山台積電則是大跌20元，跌幅高達3.66％，收在526元。

以技術線型研判，台股大盤27日留下逾80點的下影線，短線仍有反彈的可能性，惟美股科技股持續弱勢，那斯達克指數26日創下2020年12月以來收盤新低，加上國內疫情持續擴大，確診人數已突破八千人，研判大盤短期內難有大幅度的漲幅。

選股方面，疫情當前，防疫股仍是投資人現階段優先選擇，航運、鋼鐵及蘋果概念股則可逢低布局。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 4/22收盤價(元) 4/27收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4105 東洋 15 75.40 74.50 -1.19 -1.35 6461 益得 98 24.60 23.65 -3.86 -9.31 6547 高端疫苗 10 268.00 256.50 -4.29 -11.50 4162 智擎 24 88.90 84.60 -4.84 -10.32 6469 大樹 5 328.00 281.50 -14.18 -23.25 -5.57 -55.73

投組表現：

東洋（4105）表現最佳，首次取得破百萬劑的公費流感標案訂單，加上非藥品與國際市場貢獻穩定成長，全年營運可期。

大樹（6469）表現最差，股價漲多修正，惟防疫藥品及快篩試劑需求居高不墜。

盤勢預測：

因地緣政治緊張氛圍再次加劇，以及美國聯準會（Fed）即將召開貨幣政策會議，美股四大指數26日同步大跌，牽動台股同樣一片綠油油，盤中最低來到16,219點，惟資金流向生技類股避險，防疫概念股重啟漲勢，終場跌幅收斂至341點，收在16,303點。

從籌碼面觀察，新台幣貶多升少，外資也持續上演大逃殺戲碼，27日續賣台股211.44億元，造成大盤短短5個交易日修正近千點。目前台股技術面偏空，加上國際利空未除、本土疫情持續擴散等，修正壓力仍大，短線暫宜避開電子股，操作謹慎為之。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 4/22收盤價(元) 4/27收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3596 智易 12 130.00 132.50 1.92 3.00 5351 鈺創 35 67.20 60.70 -9.67 -22.75 2417 圓剛 60 33.80 30.25 -10.50 -21.30 2457 飛宏 42 43.25 38.65 -10.64 -19.32 2605 新興 50 33.00 28.75 -12.88 -21.25 -8.16 -81.62

投組表現：

智易（3596）表現最佳，股價持續盤堅向上，企圖挑戰前波高點。

新興（2605）表現最差，開低回補多方缺口後反彈，短線還有再戰波段高點的機會。

盤勢預測：

美股26日硬生生把止跌K線跌破，所幸道瓊指數與標普500指數量能並未放大，那斯達克指數下跌主因也是特斯拉補跌所致，預期重量級公司的財報公布後，打壓通膨的利空有望出盡。

台股27日同樣受國際盤勢影響開低震盪，台積電跌幅逾3％，反觀欣興、國巨首季財報出爐後，不同於先前的無差別下跌，股價開低走高，說明賣壓宣洩告段落後，財報漸有利多解讀，遂完成財報季的換手，等大盤重返16,650點後將有轉強契機。此外，新台幣貶值速度趨緩，代表外資並未繼續抽退資金，研判當新台幣轉向時，將會是台股吹響反攻號角的時候。