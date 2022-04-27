蘋概、鋼鐵股逢低敲 這檔報酬率20％續旺
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/27收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1453
|大將
|100
|18.30
|21.95
|19.95
|36.50
|4171
|瑞基
|10
|164.00
|175.00
|6.71
|11.00
|3708
|上緯投控
|20
|132.00
|140.00
|6.06
|16.00
|2606
|裕民
|17
|69.10
|64.50
|-6.66
|-7.82
|2611
|志信
|100
|26.80
|23.75
|-11.38
|-30.50
|2.52
|25.18
投組表現：
大將（1453）表現最佳，股價27日表現仍相當地強勢，在法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控並守穩10日線不破，則後市仍有續漲機會。
志信（2611）表現最差，即便受盤勢拖累，早盤股價一度開低，惟尾盤仍力守於季線及年線之上，故只要28日能順勢收紅、站上10日線及月線，則後市仍有攻勢可期。
盤勢預測 ：
台股27日跳空開低下殺，終場下跌341.44點，跌幅2.05％，收在16,303.35點；櫃買指數亦同步下跌2.59點，跌幅1.33％，收在192.07點；三大法人進出方面，外資續賣211.44億元，投信續買12.39億元，自營商賣超45.91億元，惟外資法人於台指期轉賣3,240口多單，累計淨空單部位為12,944口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
俄烏戰火持續延燒、本土疫情嚴峻、大陸封城管制引發斷鏈危機、美國加速升息縮表動作、消費性電子出現砍單潮，拖累台股近期持續疲弱。
其中，尤其是大陸封城管制、零組件斷炊、消費性電子產品需求疲弱不振等，對台股的影響更是重中之重，而隨上海疫情嚴峻，這把火甚至還燒向汽車供應鏈，上海因防疫封控導致海陸運停擺，台灣國產車廠進口零件供應斷鏈，車商生產線被迫減產停工。
選股方面，現階段投資人對於部分消費性電子供應鏈，在產業結構尚未獲得改善前，短線不可輕舉妄動，若有反彈逢高仍宜減碼因應。不過，包括欣興、德微、台半、強茂、朋程、漢磊、嘉晶等，在產業前景持續看好下，股價短線下殺後，一旦量縮價穩、止跌契機浮現，逢低都值得留意。
至於快篩及農金概念股，除核酸檢測瑞基仍維持在多方控盤格局外，其餘個股線型架構破線轉弱，投資人操作上應保守因應，不可掉以輕心。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/27收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1731
|美吾華
|224
|22.30
|21.70
|-2.69
|-13.44
|4175
|杏一
|10
|91.30
|88.80
|-2.74
|-2.50
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|55
|20.20
|19.52
|-3.37
|-3.74
|4173
|久裕
|86
|23.00
|21.85
|-5.00
|-9.89
|6469
|大樹
|3
|328.00
|281.50
|-14.18
|-13.95
|-4.35
|-43.52
投組表現：
美吾華（1731）表現最佳，股價27日跌至月線附近獲得強勁支撐，終場上漲3.58％，研判仍有續攻機會。
大樹（6469）表現最差，股價在經歷連兩日重挫後，27日開低走高，收盤仍力守於月、季線之上，後市反彈可期。
盤勢預測：
美企財報不佳、俄烏戰爭未熄火、美國聯準會（Fed）升息影響仍在，美股四大指數26日全盤皆墨，費半指數重挫4.38％，台積電ADR也下跌3.61％。台股27日也在美股大跌衝擊下開低走低，最低下探至16,219.41點，尾盤跌幅收斂，終場下跌341.44點，以16,303.35點作收。
類股方面，除生技醫療勉強守住平盤以上，其餘類股均以下跌作收，玻璃陶瓷及半導體表現最差，跌幅均逾3％，權值股護國神山台積電則是大跌20元，跌幅高達3.66％，收在526元。
以技術線型研判，台股大盤27日留下逾80點的下影線，短線仍有反彈的可能性，惟美股科技股持續弱勢，那斯達克指數26日創下2020年12月以來收盤新低，加上國內疫情持續擴大，確診人數已突破八千人，研判大盤短期內難有大幅度的漲幅。
選股方面，疫情當前，防疫股仍是投資人現階段優先選擇，航運、鋼鐵及蘋果概念股則可逢低布局。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/27收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4105
|東洋
|15
|75.40
|74.50
|-1.19
|-1.35
|6461
|益得
|98
|24.60
|23.65
|-3.86
|-9.31
|6547
|高端疫苗
|10
|268.00
|256.50
|-4.29
|-11.50
|4162
|智擎
|24
|88.90
|84.60
|-4.84
|-10.32
|6469
|大樹
|5
|328.00
|281.50
|-14.18
|-23.25
|-5.57
|-55.73
投組表現：
東洋（4105）表現最佳，首次取得破百萬劑的公費流感標案訂單，加上非藥品與國際市場貢獻穩定成長，全年營運可期。
大樹（6469）表現最差，股價漲多修正，惟防疫藥品及快篩試劑需求居高不墜。
盤勢預測：
因地緣政治緊張氛圍再次加劇，以及美國聯準會（Fed）即將召開貨幣政策會議，美股四大指數26日同步大跌，牽動台股同樣一片綠油油，盤中最低來到16,219點，惟資金流向生技類股避險，防疫概念股重啟漲勢，終場跌幅收斂至341點，收在16,303點。
從籌碼面觀察，新台幣貶多升少，外資也持續上演大逃殺戲碼，27日續賣台股211.44億元，造成大盤短短5個交易日修正近千點。目前台股技術面偏空，加上國際利空未除、本土疫情持續擴散等，修正壓力仍大，短線暫宜避開電子股，操作謹慎為之。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|4/22收盤價(元)
|4/27收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3596
|智易
|12
|130.00
|132.50
|1.92
|3.00
|5351
|鈺創
|35
|67.20
|60.70
|-9.67
|-22.75
|2417
|圓剛
|60
|33.80
|30.25
|-10.50
|-21.30
|2457
|飛宏
|42
|43.25
|38.65
|-10.64
|-19.32
|2605
|新興
|50
|33.00
|28.75
|-12.88
|-21.25
|-8.16
|-81.62
投組表現：
智易（3596）表現最佳，股價持續盤堅向上，企圖挑戰前波高點。
新興（2605）表現最差，開低回補多方缺口後反彈，短線還有再戰波段高點的機會。
盤勢預測：
美股26日硬生生把止跌K線跌破，所幸道瓊指數與標普500指數量能並未放大，那斯達克指數下跌主因也是特斯拉補跌所致，預期重量級公司的財報公布後，打壓通膨的利空有望出盡。
台股27日同樣受國際盤勢影響開低震盪，台積電跌幅逾3％，反觀欣興、國巨首季財報出爐後，不同於先前的無差別下跌，股價開低走高，說明賣壓宣洩告段落後，財報漸有利多解讀，遂完成財報季的換手，等大盤重返16,650點後將有轉強契機。此外，新台幣貶值速度趨緩，代表外資並未繼續抽退資金，研判當新台幣轉向時，將會是台股吹響反攻號角的時候。
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