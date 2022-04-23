張志誠︱鈺創接單暢旺 圓剛受惠遠距教學

台股上周在萬七關卡上下震盪，盤面觀望氣氛濃厚，全周僅小漲20點，以17,025點作收，證券分析師張志誠認為，台股本周若能回補22日空方缺口17,106點，可視為轉強訊號，大盤將有機會改變從元月以來的空方慣性，利空也有望逐漸出盡；本周投資組合前兩大為鈺創（5351）、圓剛（2417），再選入飛宏（2457）、新興（2605）與智易（3596）。



美國聯準會（Fed）主席鮑爾一番鷹式談話，定調美國為壓抑通膨需要有連續大幅升息的決策。其中高價科技股因去年本益比明顯拉高，進入升息循環恐將衝擊市場持股信心，導致以高科技股為主的那斯達克指數相比道瓊指數更為弱勢，持續下探前波支撐點。



美股若在技術面低檔反映市場對於升息的壓力續跌，經驗上屬於壓低洗盤，畢竟年初Fed就已透露鷹派升息跡象，因此當科技股歷經財報公布且提前反應5月升息決策後，近幾周回檔壓力較大的那斯達克指數周K線已呈現價跌量縮。



至於台股，持續受到本土染疫人數增加的心理壓力，加上美股的動盪，加權指數22日向下開低，不過隨後抵禦壓力的盤堅走高卻也顯示出台股領先止穩的訊號，在本周台指期結算後已算是弱中透強。



類股方面，盤面22日跌幅較深的股票以去年漲幅較大的高價電子股為主，包含力旺、世芯-KY、信驊等千金股最為明顯，顯示出今年電子股將以低本益比、低價位的成長股作為主導，低檔可留意短線超賣過後，領先大盤站在5日線的鈺創、飛宏、圓展等電子股。

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