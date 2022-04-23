趙彭博︱美吾華股價波段新高 久裕成交量放大

台股本周欲振乏力，啟發投顧分析師趙彭博指出，本周美股將進入超級財報周重頭戲，勢必將牽動台美兩地科技股發展，建議投資人一方面追逐防疫、農糧等強勢股，同時逢低承接業績成長之中小型科技股。本周投資組合前兩大為美吾華（1731）、久裕（4173），再選入期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、大樹（6469）與杏一（4175）。



美國聯準會（Fed）褐皮書揭露，美國經濟發高通膨與勞力短缺的衝擊，企業又將這些快速的成本轉嫁給消費者，加上俄烏糾紛未歇，美國經濟前景恐面臨衰退。



台股方面，大盤在16,800點左右是短線強力支撐區、不易跌破，激勵加權指數自18日最低點16,845點開始反彈，可惜後繼乏力，全周僅小漲20.91點，收在17,025.09點。類股方面，仍以生技醫療仍表現最為突出、遠勝大盤，權值股台積電則持續疲軟，單周下跌4元，以558元作收。



展望後市，就技術面研判，台股月、季線持續下彎，修正時間不易立即結束。而美股本周也將進入超級財報周，包括蘋果、微軟、Google、Meta等科技公司將陸續公布財報，有望使美股多空方向將更明確。



選股方面，大陸上海各廠近期已陸續恢復生產，對電子產品供應鏈將有正面的效應，中小型科技股將出現跌深反彈的契機，而國內疫情持續擴大，防疫股在短期內將延續漲勢。建議投資人可一手追逐強勢防疫、農糧股，一手逢低分批布局業績成長的中小型科技股、短長兼備。





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