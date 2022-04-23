陳學進︱瑞基快篩需求上升 上緯投控政策加持

台股22日下殺拉回，倫元投顧分析師陳學進指出，台股現階段仍有三大機會點，有望在4月築底後，5月就展開反攻，投資人短線可關注快篩、農金概念股，中線則可布局車電、綠能、航運等族群。本周投資組合前兩大為志信（2611）、上緯投控（3708），再選入大將（1453）、瑞基（4171）與裕民（2606）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹式表態，暗示5月恐升息兩碼，市場預期今年將再升息八碼，導致美股四大指數豬羊變色，加上大陸昆山鬆綁喊卡，擬在延長封城管制，加上國內疫情燒不停等干擾，使得眾多個股面臨回檔壓力，拖累大盤走勢。但盤面仍不乏股票持續活繃亂跳，包括圓剛、圓展、聰泰、尼得科超眾、宅配通、嘉里大榮、精剛、榮剛、大將、中櫃、志信、榮運、醣聯、杏一、明基醫、智易、上緯投控、新興、長榮、陽明等，在市場資金拉抬下強勢飆漲，顯見市場主力並未離開。

即便市場信心建立仍需時間，惟台股仍有三大機會點，首先，本益比仍偏低，可見台股評價面已來到相對低點；第二，平均現金殖利率將有機會突破5％，抵銷美債殖利率近3％的利空，是極佳的下檔保護；第三，台灣企業體質強韌、獲利強，可望支撐台股第二季行情轉旺。

選股方面，台股行情現階段可說是「一個台股、兩個世界」，台股4月築底，5月就有望展開反攻，短線仍看快篩、農金概念股，惟股價漲幅已大，建議投資人不宜過度追高；中線則看車電、綠能、航運。

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