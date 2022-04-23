第2洞︱疫情燒 達人布局防疫概念股

台股上周陷入「萬七」關卡保衛戰，美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氛圍濃厚，22日又受美國聯準會（Fed）主席鮑爾態度徹底轉鷹衝擊，所幸尾盤「萬七」失而復得、周線仍翻紅。

法人指出，國際政經變數多，加上通膨隱憂仍在，惟多數市場利恐均已鈍化，大陸各城市也陸續復工，台股底部有撐、KD低檔交叉，有望重返上升軌道；另一方面，本周還有聯電、聯發科等重量級科技股法說會將登場，勢必也將成為電子股多空風向球。

華冠投顧分析師陳秀芳本周續留高端疫苗，再新加入多檔生技股，包括呼吸道製劑益得、抗感染及免疫藥物的智擎、醫藥通路大樹、學名藥廠東洋，看好後疫情時代，民眾對於防疫商品需求增加。

本土疫情嚴峻，證券分析師張志誠本周看好疫情帶動的遠距商機，納入利基型DRAM廠鈺創、影音處理大廠圓剛、網通廠智易等多檔受惠股，及電動車充電樁飛宏、散裝輪新興。

倫元投顧分析師陳學進本周仍續留風電概念股上緯投控、檢測試劑廠瑞基，再納入陸運股志信、營建股大將、散裝航運裕民，看好近期強勢的檢測快篩概念股，以及具長線題材的綠能、航運族群。

啟發投顧分析師趙彭博本周續留期街口S&P布蘭特油正2，預期國際油價仍有望因戰事再起向上攻堅，再選入銷售美髮用品的美吾華、低溫倉儲業者裕國、醫藥通路大樹、醫療用品通路業龍頭杏一。

本循環逐洞賽第一戰結果出爐，由上循環總冠軍陳學進，續奪首冠，報酬率高達9.55％，趙彭博、張志誠、陳秀芳則分別以4.9％、3.85％、2.23％位居第二至第四名，四位達人單周績效均優於台股大盤上周表現，加權指數上周仍維持高檔震盪走勢，單周小漲20.91點，漲幅0.12％。

而達人上周投組方面，受國內疫情升溫、本土確診案例數直線上升影響，盤面焦點仍不離防疫概念股，其中，陳學進投組中的檢測試劑廠瑞基，以及陳學進、趙彭博上周同時選入的藥廠生華科，單周漲幅均逾一成，分別高達20.5％、12.04％。

瑞基受惠急單湧入，4月業績看旺，且自結今年前兩月每股盈餘（EPS）也達1.66元，市場看好其首季EPS將上看2.2～2.5元，營運前景看俏。

生華科雖未能轉虧為盈，惟3月虧損也大幅收斂，單月自結稅後虧損800萬元，每股虧損也僅0.1元，旗下新冠藥物Silmitasertib去年已陸續獲衛福部（TFDA）緊急核准國內六大醫療院所，可供新冠患者治療使用。

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