中櫃買盤需求強勁 正德尾盤急殺爆大量
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|2/18收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2613
|中櫃
|40
|26.65
|29.30
|9.94
|10.60
|4726
|永昕
|50
|42.95
|47.20
|9.90
|21.25
|2611
|志信
|100
|19.95
|21.90
|9.77
|19.50
|5301
|寶得利
|400
|11.30
|12.40
|9.73
|44.00
|3017
|奇鋐
|2
|114.00
|110.00
|-3.51
|-0.80
|9.46
|94.55
投組表現：
中櫃（5245）表現最佳，股價站上月、季線進行波段反彈，與貨櫃三雄形成輪動，後市有望持續上攻。
奇鋐（3017）表現最差，小金雞富世達打入大陸手機供應鏈、搶攻摺疊機市場，股價經整理後可望續攻。
盤勢預測 ：
台股加權指數21日小跌10.86點，收在18,221.49點，貨櫃三雄及航運鋼鐵族群進行反彈，上周強勢的航空雙雄，則呈現漲多拉回整理，連帶記憶體族群包括華邦電、南亞科等，也出現震盪整理態勢，台股大盤目前為三角形收斂整理末端，應靜待指標股表態。
選股方面，解封題材股寶得利具籌碼優勢，21日股價強攻漲停，且部分生技族群也出現跌深反彈，如長盛、杏國等，而永昕為晟德集團打造全球生物藥生產基地，提供一站式服務，前景佳，投資人可多加留意。
此外，鋼鐵、航運族群則建議可逢高出場；至於股價經整理的業績題材股，如文曄、聯強，股價後市皆有續攻機會。
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/18收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2613
|中櫃
|37
|26.65
|29.30
|9.94
|9.81
|2611
|志信
|250
|19.95
|21.90
|9.77
|48.75
|5468
|凱鈺
|97
|21.10
|22.00
|4.27
|8.73
|5603
|陸海
|29
|34.25
|34.95
|2.04
|2.03
|2641
|正德
|36
|27.40
|27.10
|-1.09
|-1.08
|6.82
|68.24
投組表現：
中櫃（2613）表現最佳，股價21日亮燈漲停，委買量近1.08萬張，顯示市場買盤需求強勁，研判後市股價上攻機率大。
正德（2641）表現最差，股價21日尾盤急殺爆大量，惟研判後續仍有反彈空間可期。
盤勢預測：
美股18日四大指數全面下跌，那斯達克指數下跌1.23％、台積電ADR也下挫0.38％，連帶拖累台股加權指數21日開低，且最低下探至18,129.65點，不過，受惠盤中傳來俄烏危機緩解消息，帶動大盤緩步向上攻堅，一度由黑翻紅，重回平盤之上，終場小跌10.86點作收，收在18,221.49點。
類股方面，上市鋼鐵類股指數21日表現最佳，漲幅達3.29％，包括海光、彰源、威致、新鋼等皆以漲停作收；此外，玻璃陶瓷、造紙及電器電纜產業亦表現不俗，類股漲幅均逾1％；電子股方面，權值股台積電下跌5元、大立光下跌25元，權值股的弱勢，也成為台股21日無法上漲的主要原因。
展望後市，外資21日賣超台股112.18億元、投信則是買超19.93億元，土洋不同步的操作，預示著台股後市區間盤整機率較大。另外，美股那斯達克指數18日陷入「死亡交叉」，50日均線向下穿越200 日均線，據往年經驗統計顯示，此種情況發生，恐將使那斯達克指數需至少盤整約一個月之久，再加上俄烏情勢不確定因素，投資人須做好最壞的心理及風險控管準備。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|2/18收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3092
|鴻碩
|40
|60.10
|66.10
|9.98
|24.00
|1760
|寶齡富錦
|24
|101.50
|111.50
|9.85
|24.00
|2603
|長榮
|10
|141.50
|147.00
|3.89
|5.50
|4739
|康普
|12
|148.00
|150.00
|1.35
|2.40
|2618
|長榮航
|56
|35.00
|32.40
|-7.43
|-14.56
|4.13
|41.34
投組表現：
鴻碩（3092）表現最佳，營運現轉機，搭配股價低檔量增價漲、強勢亮燈漲停，在內資法人心態偏多下，後市若有震盪，逢低仍值得留意，預期仍有續漲機會。
長榮航（2618）表現最差，股價累計漲幅已大，股價21日呈現震盪拉回整理格局，惟在趨勢走多向上、內外資法人心態偏多下，預期經適當換手洗盤整理後，仍有續漲機會。
盤勢預測：
台北21日開低震盪走高，終場下跌10.86點，跌幅0.06％，收在18,221.49點；櫃買指數也同步震盪下挫0.26點，跌幅0.12％，收在220.91點；三大法人進出方面，外資轉賣112.18億元，投信續買19.93億元，自營商續買1.53億元，惟外資法人於台指期續賣2,267口多單，累計淨空單部位為19,484口，外資心態相對謹慎保守，內資偏多心態不變。
俄烏緊張情勢再度升級、美股一路跌跌不休，台股則一方面籠罩在戰爭不確定的疑雲之中，同時又要面臨美國聯準會（Fed）升息縮表的壓力，在兩大外部因素干擾下，外資再度繃緊神經。
不過，所幸台股中大型企業將陸續公布財報，股利政策亦將陸續出台，在兩大內部利多支撐下，守護台股抵擋兩大外部變數的侵襲，使得台股能夠免於遭受到砍殺的命運，並能夠力守於「萬八」關卡之上。外資指出，俄烏戰事風險升溫，短時間並沒有完全解決跡象，股市波動度不小，且全球市場都將面臨賣壓侵擾。
不過，就歷史經驗而言，地緣政治風險對股市影響多屬短線，因此，研判現階段牽動台股的重點，仍將落在通膨數據，以及Fed動向，地緣政治緊張關係未來數個月將有望降級，並搭配通膨回落，投資人屆時焦點將重回強勁的企業獲利增長上，從而支持市場反彈。
選股方面，鋼鐵類股受惠報價上漲，有利於鋼鐵族群短線作價反彈，而貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，短線也有作價續彈機會；另外，今年具有大波段潛力的主軸族群，則是仍AI、5G、高效能運算（HPC）及電動車概念股，包括智原、欣興、怡利電、朋程、康普、鴻碩、宏致等，逢低均可留意。
◎ 摩爾投顧分析師陳彥蓉
|代號
|公司
|張數
|2/18收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3556
|禾瑞亞
|11
|85.20
|86.50
|1.53
|1.43
|2383
|台光電
|7
|278.00
|278.00
|0.00
|0.00
|6446
|藥華藥
|4
|310.50
|308.50
|-0.64
|-0.80
|3189
|景碩
|9
|218.00
|216.50
|-0.69
|-1.35
|2330
|台積電
|3
|637.00
|632.00
|-0.78
|-1.50
|5245
|智晶
|23
|84.00
|81.80
|-2.62
|-5.06
|-0.73
|-7.28
投組表現：
禾瑞亞（3556）表現最佳，18日融資增加112張、融券減少11張，股價21日收紅K、突破5日均線，短線有轉強機會。
智晶（5245）表現最差，股價21日下挫逾2％，惟仍守穩於10日線、月線之上，強勢格局未遭破壞。
盤勢預測：
台股21日以低盤開出，類股表現方面，鋼鐵股海光、彰源等，以及陸海運中櫃、榮運，觀光族群晶華表現較強；此外，上周股價表現強勢的航空雙雄長榮航、華航，記憶體南亞科、華邦電，散熱族群奇鋐、建準，表現則較為疲弱。
就技術面觀察，台股加權指數K線21日未跌破18日下影線低點，仍維持強勢格局；至於均線方面，10日線與月線，則分別位於18,167.07點與17,981.06點，於下檔形成強力支撐，使加權指數跌破後迅速拉高，站穩在18,200點之上，顯示多方有守。
展望後市，建議投資人可於18,150～18,200點上下區間站買方，而台股21日守盤多空分界點為18,150～18,170點，若能守穩則目標股可站買方，攻盤多空分點則為18,250～18,270點，若站不穩則漲多股、弱勢股都應該站在賣方。
選股方面，金像電、華晶科、景碩、普誠，若關鍵價位站穩，則可視為轉強時機；另外，投資人亦可留意，華邦電、南亞科、建準等拉回機會，進行布局。
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