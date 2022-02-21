中櫃買盤需求強勁 正德尾盤急殺爆大量

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 2/18收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2613 中櫃 40 26.65 29.30 9.94 10.60 4726 永昕 50 42.95 47.20 9.90 21.25 2611 志信 100 19.95 21.90 9.77 19.50 5301 寶得利 400 11.30 12.40 9.73 44.00 3017 奇鋐 2 114.00 110.00 -3.51 -0.80 9.46 94.55

投組表現：

中櫃（5245）表現最佳，股價站上月、季線進行波段反彈，與貨櫃三雄形成輪動，後市有望持續上攻。

奇鋐（3017）表現最差，小金雞富世達打入大陸手機供應鏈、搶攻摺疊機市場，股價經整理後可望續攻。

盤勢預測 ：

台股加權指數21日小跌10.86點，收在18,221.49點，貨櫃三雄及航運鋼鐵族群進行反彈，上周強勢的航空雙雄，則呈現漲多拉回整理，連帶記憶體族群包括華邦電、南亞科等，也出現震盪整理態勢，台股大盤目前為三角形收斂整理末端，應靜待指標股表態。

選股方面，解封題材股寶得利具籌碼優勢，21日股價強攻漲停，且部分生技族群也出現跌深反彈，如長盛、杏國等，而永昕為晟德集團打造全球生物藥生產基地，提供一站式服務，前景佳，投資人可多加留意。

此外，鋼鐵、航運族群則建議可逢高出場；至於股價經整理的業績題材股，如文曄、聯強，股價後市皆有續攻機會。

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/18收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2613 中櫃 37 26.65 29.30 9.94 9.81 2611 志信 250 19.95 21.90 9.77 48.75 5468 凱鈺 97 21.10 22.00 4.27 8.73 5603 陸海 29 34.25 34.95 2.04 2.03 2641 正德 36 27.40 27.10 -1.09 -1.08 6.82 68.24

投組表現：

中櫃（2613）表現最佳，股價21日亮燈漲停，委買量近1.08萬張，顯示市場買盤需求強勁，研判後市股價上攻機率大。

正德（2641）表現最差，股價21日尾盤急殺爆大量，惟研判後續仍有反彈空間可期。

盤勢預測：

美股18日四大指數全面下跌，那斯達克指數下跌1.23％、台積電ADR也下挫0.38％，連帶拖累台股加權指數21日開低，且最低下探至18,129.65點，不過，受惠盤中傳來俄烏危機緩解消息，帶動大盤緩步向上攻堅，一度由黑翻紅，重回平盤之上，終場小跌10.86點作收，收在18,221.49點。

類股方面，上市鋼鐵類股指數21日表現最佳，漲幅達3.29％，包括海光、彰源、威致、新鋼等皆以漲停作收；此外，玻璃陶瓷、造紙及電器電纜產業亦表現不俗，類股漲幅均逾1％；電子股方面，權值股台積電下跌5元、大立光下跌25元，權值股的弱勢，也成為台股21日無法上漲的主要原因。

展望後市，外資21日賣超台股112.18億元、投信則是買超19.93億元，土洋不同步的操作，預示著台股後市區間盤整機率較大。另外，美股那斯達克指數18日陷入「死亡交叉」，50日均線向下穿越200 日均線，據往年經驗統計顯示，此種情況發生，恐將使那斯達克指數需至少盤整約一個月之久，再加上俄烏情勢不確定因素，投資人須做好最壞的心理及風險控管準備。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 2/18收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3092 鴻碩 40 60.10 66.10 9.98 24.00 1760 寶齡富錦 24 101.50 111.50 9.85 24.00 2603 長榮 10 141.50 147.00 3.89 5.50 4739 康普 12 148.00 150.00 1.35 2.40 2618 長榮航 56 35.00 32.40 -7.43 -14.56 4.13 41.34

投組表現：

鴻碩（3092）表現最佳，營運現轉機，搭配股價低檔量增價漲、強勢亮燈漲停，在內資法人心態偏多下，後市若有震盪，逢低仍值得留意，預期仍有續漲機會。

長榮航（2618）表現最差，股價累計漲幅已大，股價21日呈現震盪拉回整理格局，惟在趨勢走多向上、內外資法人心態偏多下，預期經適當換手洗盤整理後，仍有續漲機會。

盤勢預測：

台北21日開低震盪走高，終場下跌10.86點，跌幅0.06％，收在18,221.49點；櫃買指數也同步震盪下挫0.26點，跌幅0.12％，收在220.91點；三大法人進出方面，外資轉賣112.18億元，投信續買19.93億元，自營商續買1.53億元，惟外資法人於台指期續賣2,267口多單，累計淨空單部位為19,484口，外資心態相對謹慎保守，內資偏多心態不變。

俄烏緊張情勢再度升級、美股一路跌跌不休，台股則一方面籠罩在戰爭不確定的疑雲之中，同時又要面臨美國聯準會（Fed）升息縮表的壓力，在兩大外部因素干擾下，外資再度繃緊神經。

不過，所幸台股中大型企業將陸續公布財報，股利政策亦將陸續出台，在兩大內部利多支撐下，守護台股抵擋兩大外部變數的侵襲，使得台股能夠免於遭受到砍殺的命運，並能夠力守於「萬八」關卡之上。外資指出，俄烏戰事風險升溫，短時間並沒有完全解決跡象，股市波動度不小，且全球市場都將面臨賣壓侵擾。

不過，就歷史經驗而言，地緣政治風險對股市影響多屬短線，因此，研判現階段牽動台股的重點，仍將落在通膨數據，以及Fed動向，地緣政治緊張關係未來數個月將有望降級，並搭配通膨回落，投資人屆時焦點將重回強勁的企業獲利增長上，從而支持市場反彈。

選股方面，鋼鐵類股受惠報價上漲，有利於鋼鐵族群短線作價反彈，而貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，短線也有作價續彈機會；另外，今年具有大波段潛力的主軸族群，則是仍AI、5G、高效能運算（HPC）及電動車概念股，包括智原、欣興、怡利電、朋程、康普、鴻碩、宏致等，逢低均可留意。

◎ 摩爾投顧分析師陳彥蓉

代號 公司 張數 2/18收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3556 禾瑞亞 11 85.20 86.50 1.53 1.43 2383 台光電 7 278.00 278.00 0.00 0.00 6446 藥華藥 4 310.50 308.50 -0.64 -0.80 3189 景碩 9 218.00 216.50 -0.69 -1.35 2330 台積電 3 637.00 632.00 -0.78 -1.50 5245 智晶 23 84.00 81.80 -2.62 -5.06 -0.73 -7.28

投組表現：

禾瑞亞（3556）表現最佳，18日融資增加112張、融券減少11張，股價21日收紅K、突破5日均線，短線有轉強機會。

智晶（5245）表現最差，股價21日下挫逾2％，惟仍守穩於10日線、月線之上，強勢格局未遭破壞。

盤勢預測：

台股21日以低盤開出，類股表現方面，鋼鐵股海光、彰源等，以及陸海運中櫃、榮運，觀光族群晶華表現較強；此外，上周股價表現強勢的航空雙雄長榮航、華航，記憶體南亞科、華邦電，散熱族群奇鋐、建準，表現則較為疲弱。

就技術面觀察，台股加權指數K線21日未跌破18日下影線低點，仍維持強勢格局；至於均線方面，10日線與月線，則分別位於18,167.07點與17,981.06點，於下檔形成強力支撐，使加權指數跌破後迅速拉高，站穩在18,200點之上，顯示多方有守。

展望後市，建議投資人可於18,150～18,200點上下區間站買方，而台股21日守盤多空分界點為18,150～18,170點，若能守穩則目標股可站買方，攻盤多空分點則為18,250～18,270點，若站不穩則漲多股、弱勢股都應該站在賣方。

選股方面，金像電、華晶科、景碩、普誠，若關鍵價位站穩，則可視為轉強時機；另外，投資人亦可留意，華邦電、南亞科、建準等拉回機會，進行布局。