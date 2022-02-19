楊基政︱寶得利迎解封 永昕生藥業指標

台股上周受到升息與俄烏地緣政治衝突影響，短線與國際股市同步波動，全周小跌78點，收在18,232點，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤本周持續面臨國際兩大灰犀牛攪局，高機率將維持整理格局，投資人宜保持觀望外，可保留部分資金靜待趨勢明朗；本周投資組合前兩大為寶得利（5301）、永昕（4726），再選入志信（2611）、中櫃（2613）與奇鋐（3017）。

台股進行月線爭奪戰，由航空雙雄及邊境鬆綁概念股短線接力演出，然資金過度集中長榮航及華航，造成觀光族群成交量小，不易形成主流；電子族群中強弱分歧，弱勢股以高價股、半導體及功率放大器（PA）族群為首，強勢股則以散熱、記憶體族群為主。

從技術面角度，加權指數目前處於三角型態收斂末端，下緣為16,162點連17,633點所形成的上升趨勢線，上緣則為18,619點連結18,575點所形成的下降反壓線，指數在區間內呈現震盪整理，靜待指標股表態。此外，近期電子強勢股漲勢缺乏連續性，常出現短攻一波後隨即拉回的走勢，譬如富采、貿聯-KY等，中線上俄烏戰火與美國聯準會（Fed）升息時程均應持續留意，操作上可保留部分資金靜觀其變。

整體而言，美股費半指數、那斯達克指數以月線作為多空分野，因此櫃買指數能否攻克月線列為領先指標外，權王台積電能否率先突破648元月線反壓亦為重要關鍵，中期均線向下的聯電、世界先進與力積電則宜減碼因應，靜待趨勢明朗再積極操作。

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