第5洞︱利多簇擁 達人看好運輸類股

俄烏邊界情勢仍詭譎多變，美國聯準會（Fed）升息動態則隨1月會議紀錄「鷹」味轉淡，對市場影響逐漸緩解。台股上周人氣指標落在航空、觀光等「解封受惠股」，法人指出，在政策利多加持下，相關族群可望續受資金青睞，2月底前台股加權指數再創新高仍可期，後續則恐受升息時程影響，進入高檔震盪格局。

摩爾投顧分析師陳彥蓉本周投組仍維持六檔，續留權王台積電、觸控IC廠禾瑞亞，再新選入ABF載板景碩、銅箔基板大廠台光電、搭上元宇宙熱潮的PMOLED廠智晶、新藥研發公司藥華藥；整體持股比例降低至99.3％，除禾瑞亞僅9.4％，其餘五檔占比則介於12～20％。

倫元投顧分析師陳學進本周投組「車票」、「船票」、「機票」三大類型全包，選入生技股寶齡富錦、線束廠鴻碩、航空股長榮航、電池材料大廠康普、貨櫃航運長榮。

證券分析師趙彭博本周則看好內陸運輸相關族群展開補漲，選入股價18日強勢亮燈漲停的志信、陸海、中櫃，以及散裝航運正德、驅動IC設計廠凱鈺，點名解封受惠股、高殖利率股將持續擔綱盤面焦點。

啟發投顧分析師楊基政本周持續關注低價股，選入解封受惠股寶得利、永昕生醫、運輸族群志信、中櫃，以及投組中唯一高價股散熱廠奇鋐，看好散熱股為電子強勢族群。

全球股市上周均受到俄烏地緣政治情勢緊張衝擊，台股也無法倖免，單周回檔0.43％，其中，電子股也淪為殺盤重災區，衝擊四位達人個股績效。逐洞賽第4洞結果出爐，楊基政以-1.64％單周績效位居第一，趙彭博、陳學進、陳彥蓉則以-2.99％、-3.23％、-3.63％，位居第二至四名。

大盤受國際情勢拖累，達人投組個股漲幅也明顯收斂，惟仍有部分個股表現逆勢強。陳學進投組中的車用電子廠怡利電，單周上漲9.5％，外資連六日買超3,249張。怡利電長期研發3D擴增實境抬頭顯示器、VPA，法人看好其可望於今年首季、第二季開始貢獻營收，給予其113元目標價。

此外，趙彭博投組中的湧德，股價單周狂漲6.23％，1月營收達6.25億元，改寫歷史新高紀錄，且受惠高速傳輸需求成長態勢明確，有望挹注Multi-G產品成長動能。法人預期，湧德本季營收可望年成長5～10％，全年營收則有望上看兩位數年增。

本循環逐洞賽第4洞由楊基政奪冠，目前個人擁有2洞冠軍，與陳學進同步位處領先地位；而台股上周受俄羅斯與烏克蘭關係趨於緊繃影響，惟受惠解封股撐盤，單周僅小跌42.37點，跌幅0.23％。

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