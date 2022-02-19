陳彥蓉︱景碩技術面佳 台光電營收亮眼

台股上周下跌78點，以18,232點作收，摩爾投顧分析師陳彥蓉指出，只要18,100未破，大盤仍處多方格局，目標股可續站買方，本周攻守盤多空分界點分別為18,220～18,240點、18,100～18,120點，如果分界點站不穩，漲多股與弱勢股應趁勢調節；本周投資組合前兩大為景碩（3189）、台光電（2383），再選入智晶（5245）、台積電（2330）、藥華藥（6446）與禾瑞亞（3556）。

俄烏戰火疑雲干擾下，各國股匯市及原油市場動盪不安，美股道瓊指數上周累計跌點達658點，台股周跌幅也來到0.43％。籌碼方面，融資餘額與融券餘額上周分別增加35.25億元、3.46萬張，顯示散戶看壞盤勢借券放空，應留意台股是否有誘空機會。

從技術線型觀察，台股18日以18,250點開出，盤中跌幅擴大，所幸回測16日向上跳空缺口低點18,100點附近後，低檔買盤浮現，終場留出長下影線，多方企圖心濃厚。

此外，代表中期走勢的30日均線與季線持續向上發動攻擊，5日與10日均線也同步扣抵18,000點以下，加上周線RSI指標在去年8月20日與10月1日連接的上升趨勢線仍未跌破，呈現出中多格局，若無重大利空，本周上半旬仍有助漲攻擊機會。

熱門股方面，台積電接獲高通訂單的消息，以及鴻海擬於3月16日召開法說，相關供應鏈市場當有所期待外，其餘個股包括四維航、晶豪科、建準，本周留意關鍵價位如果無法站穩，不宜過度追高。

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