陳學進︱寶齡富錦分潤增 鴻碩特斯拉鏈

全球股市上周受俄烏緊張情勢衝擊，倫元投顧分析師陳學進指出，台股在基本面無虞、低本益比、高殖利率、法人心態偏多等優勢下，表現相對強勢。本周投資組合前兩大為寶齡富錦（1760）、鴻碩（3092），再選入長榮航（2618）、康普（4739）以及長榮（2603）。

俄烏地緣政治緊張局勢再升溫，華爾街避險情緒轉濃，10年期美債殖利率17日衝破2％，恐慌指數VIX飆漲逾15％，四大指數全面重挫，科技股淪為重災區。

不過，反觀台股18日卻相對穩健，雖早盤一度開低下殺達170點，為後續隨低接買盤陸續進場、內外資法人大戶持續力挺，加權指數跌幅很快就進行收斂，且逐步震盪走高。

其中，山富、五福、易遊網、鳳凰、志信、榮運、中櫃、正德、陸海、長榮、陽明、萬海、四維航等36檔個股，股價都強勢上漲，顯見主力並未離場，台股後市仍不容小覷。

此外，國內整體經濟也仍持穩，且台股目前本益比僅約14.5倍，已低於歷史下緣，現金殖利率更高達4～5％，傲視全球股市，加上政府基金做多心態明確、10日線翻揚將在下檔形成有力支撐，都有利於台股持續向上推升，短線若有震盪，都將是投資人「逢低撿便宜」的大好機會。

選股方面，運價位居高檔、新增運能持續投入將帶動營收獲利走揚，貨櫃三雄股價持續走高可期；此外，航空雙雄長榮航、華航，以及部分族群業績具成長題材者，如東鹼、寶齡富錦等，亦有續漲機會。

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