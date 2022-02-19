趙彭博︱志信均線多頭排列 凱鈺營收旺

俄烏局勢反覆無常、市場對美國聯準會（Fed）升息預期不一致，證券分析師趙彭博指出，台股至Fed升息確定前，恐將維持箱型震盪整理格局，預期解封受惠股、高殖利率股，仍將是本周市場焦點。本周投資組合前兩大為志信（2611）、凱鈺（5468），再選入陸海（5603）、正德（2641）與中櫃（2613）。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％、最終需求生產者物價指數（PPI）年增率9.7％，雙雙寫下近期高點，且高於市場預期。若2月相關數據仍維持高檔，Fed 3月升息幅度恐達目前市場預期上限，短線不利於股市。

此外，俄羅斯增兵烏克蘭邊界，白宮甚至發布開戰時間表，全球陷入戰爭風險中，原油、黃金價格也隨之飆漲。不過，隨後又傳出俄羅斯撤離部分駐軍，造成美股戲劇性忽然大跌、忽然大漲，令投資人無所適從。反觀台股，也隨著美股時而恐慌下挫，時而樂觀追漲，加權指數14日重挫313.27點，惟16日又回漲279.66點，台股上周下跌78.59點，收在18,232.35點。

展望後市，市場對Fed升息預期不一致、俄烏局勢反覆無常，研判在3月15日Fed升息確定前，台股箱型震盪整理格局將難以改變，區間則介於季線17,974.23點至18,500點之間。

選股方面，預期解封受惠股中航空、旅遊類股，以及高殖利率個股，仍將是本周市場追逐焦點，惟上述類股短線漲幅已來到相對高點，投資人需嚴設停損點，跌破5日線務必出場，否則恐將面臨長套風險。

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