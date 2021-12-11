林鈺凱︱威鋒電子成長潛力驚人 元山車用產品出貨旺

台股10日遭遇「三大利空」攪局，證券分析師林鈺凱指出，加權指數在遭遇利空之際，卻僅以小跌作收，研判台股目前已不算位處高位階，後續上攻「萬八」甚至再創歷史新高，均可期待。本周投資組合前兩大為建舜電（3322）、泰福-KY（6541），再選入威鋒電子（6756）、元山（6275）與智晶（5245）。

中研院女研究員爆確診、尼加拉瓜與我國斷交，加上美股費半指數9日大跌2.14％，使得台股10日開盤前就籠罩在一片愁雲慘霧中。不過，就一般情況而言，市場三大利空齊發，加權指數就算重挫300點都不過分，惟加權指數10日終場卻僅小跌87.86點。

觀察台股10日走勢就可發現，大盤根本未理會這三大利空，主因是市場在高位階時，對利空較敏感，而在低位階時則對利多較為敏感。

舉實例說明，台股自9月6日起跌以來，至10月上旬已下跌近1,500點，此時市場又出現美國聯準會（Fed）要縮減購債的利空，不過，台股此時早已對利空「無感」。

反觀11月中旬，台股已上漲至「萬八」附近，此時普通的利多已起不了太大作用，而當變種病毒利空消息一來，加權指數就馬上急殺，而這就是「高位階對利空比較敏感、低位階對利多比較敏感」。

不過，台股加權指數10日處於17,800點以上的高位階，顯然應對市場利空十分敏感，但在遭遇利空之際，卻僅以小跌作收，這也顯示了台股目前已不算位處高位階，正準備往更高的地方邁進。

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