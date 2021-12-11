張志誠︱元晶太陽能國家隊成形 樺漢明年營運可期

台股上周上漲129點，以17,826點作收，連二周收紅，摩爾投顧分析師張志誠指出，盤面上權值股10日雖遭壓盤，震盪走跌，但逢低承接力道強勁，防疫概念股及中小型股表現有撐，估計大盤後續跌幅有限，可望在本周再度挑戰18,000點；本周投資組合前兩大為元晶（6443）、樺漢（6414），再選家登（3680）、中美晶（5483）、上曜（1316）與振曜（6143）。

儘管美國失業數據報喜，11月消費者物價指數（CPI）卻寫下近40年最大年增率，讓市場持續擔憂通膨升溫，加上美國聯準會（Fed）本周召開貨幣政策會議，市場觀望氣氛濃厚。台股10日也因國內再度爆出本土確診案例，早盤一度大跌146點，所幸力積電開低走高帶動大盤跌幅收斂，終場收在17,826點。

近期選股除關注營運前景佳的標的，也應留意個股位階高低與法人布局動態，股價乖離過大的股票要適度的調節，資金建議轉往低位階、高現金殖利率等族群。

類股方面，除航運股可再觀察，金融股成長幅度緩慢，但強勢格局不變，也將是大盤衝破萬八的要角。此外，半導體產業受惠5G、HPC、AIoT、EV等趨勢發展，以及疫情帶動WFH需求大幅提升，宅商機竄起，預期2022年全年先進製程與特殊成熟製程將供不應求。

歷經兩年的晶片短缺，台積電、英特爾、三星等全球晶圓代工廠與IDM廠均掀起產能擴充大賽，統計未來兩年內，全球共將新建29座晶圓廠，進一步顯示晶圓代工市況火熱。

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