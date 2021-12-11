楊基政︱泰福有望獲美藥證 聯強營收創新高

台股10日因本土再傳確診病例，終場下跌87點，但逢低承接買盤強勁，收腳力守5日均線，且周線維持上漲格局。

啟發投顧分析師楊基政認為，11月19日與12月8日高點相當，皆留上影線待化解，短線上若有適度拉回才易醞釀新主流，投資人可保留部分資金，伺機動作；本周投資組合前兩大為泰福-KY（6541）、聯強（2347），再選入逸達（6576）、建舜電（3322）以及兆遠（4944）。

台股8日留下143點上影線，近期盤勢在上影線內區間震盪，形成個股表現，個別公司間差異大且盤面輪動加速，由於題材股起漲迄今已累計不小漲幅，如低軌衛星題材昇達科、昇貿，元宇宙概念宏達電、威盛、建達、位速、鈺創、中光電等，短線獲利了結賣壓出籠，操作上見好就收。

大盤在11月19日與12月8日最高分別來到17,986點及17,988點，均留出上影線，可見萬八關卡仍造成不小的心裡壓力，需由指標性權值股表態才易攻克，但近期美系外資降評世界、日月光、力積電、聯電等半導體四大指標股，尤其力積電6日掛牌上市後僅二日就跌破月線，加上當前主流偏冷且攻勢連續性不足，投資人暫時可「停、看、聽」，靜待新主流浮現。

近期盤面形成小型股短打格局，小兵主攻並無法大幅拉抬指數，可且戰且走。隨上市櫃11月營收公告，具成長性且第三季財報佳的個股將具短線題材，部分資金也將移往前三季財報佳、股價尚未大漲的防禦型個股，譬如聯強、大聯大、南茂等。

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