第8洞︱近關情怯 達人精挑中小型尖兵

國內再度出現本土確診案例，引爆市場恐慌情緒，電子權值股10日也表現疲弱，導致加權指數「萬八」近關情怯。法人指出，12月中旬後，隨耶誕長假即將到臨，外資態度往往將趨於觀望，盤勢轉由內資主導，後續中小型股有望接棒演出台股多頭行情。

證券分析師林鈺凱本周再翻新，選入多檔電子股，且看好電動車、USB 4.0等題材股，包括連接器線廠建舜電、藥廠泰福-KY、高速傳輸介面廠威鋒電子、散熱風扇廠元山；整體持股比例99.7％，投組前兩大為建舜電、泰福-KY，占比49.9％、42.7％。

證券分析師趙彭博則選入偏光板廠力特、建舜電、泰福-KY、新興生物製藥公司逸達、矽晶圓廠合晶，建議投資人關注股價已先行整理完成，且業績成長的中小型科技成長股；整體持股比例99.8％，投組前兩大為力特、建舜電，各占40.9％、34.9％。

摩爾投顧分析師張志誠本周投組增加為六檔，納入太陽能模組廠元晶、工業電腦大廠樺漢、晶圓傳載解決方案大廠家登、矽晶圓廠中美晶、建設股上曜、電子書大廠振曜，建議投資人可關注個股位階高低及法人布局動態；整體持股比例99％，投組首重元晶，占比為30％。

啟發投顧分析師楊基政投組則恢復為五檔，選入泰福-KY、IT通路龍頭廠聯強國際、逸達、建舜電、藍寶石基板廠兆遠，看好尚未大漲的題材股，若具業績成長性，短線可望反應；整體持股比例降至97.9％，投組五檔占比平均，分布於17～22％之間。

逐洞賽第7洞結果揭曉，台股本周持續往「萬八」挺進，電子題材股、低價股當道，其中，趙彭博上周一次納入建達、萬旭、智晶三檔雙位數周漲幅之個股，順利以17.09％的超高報酬率「連莊成功」，再奪下一洞冠軍。楊基政則以4.67％拿下第二；張志誠、林鈺凱分別以-1.89％、-5.89％報酬率，位居第三、四名。

達人績效方面，林鈺凱、趙彭博投組中的建達，大股東亦為王雪紅，搭上此波元宇宙特快車，股價單周狂漲40.07％，單周五個交易日共計四日漲停，超狂漲勢助攻達人報酬率。

此外，趙彭博、楊基政上周投組中的PMOLED廠智晶，近年轉進利基型產品應用，營運表現改善，累計今年前三季毛利率拉升至逾三成，股價單周漲幅高達27.46％，8日股價衝上95.2元，創下逾三年新高價。

本循環逐洞賽正式進入「下半場」，第7洞由趙彭博奪冠，目前坐擁3洞冠軍，於4位達人中獨占鼇頭。楊基政則有2洞冠軍，其餘2位達人各擁1冠。

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