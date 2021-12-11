趙彭博︱力特低本益比績優生 建舜電前11月營收靚

台股上周仍未能攻克「萬八」，證券分析師趙彭博指出，中小型科技成長股為重要防禦性選擇，包括晶圓、矽智財、IC設計、車用電子、低軌衛星等題材股，股價均已整理一段時間，後續可望發動攻勢。本周投資組合前兩大為力特（3051）、建舜電（3322），再選入泰福-KY（6541）、逸達（6576）與合晶（6182）。

美國11月份非農就業人口增加21萬人，遠低於預期，並創下全年最低，失業率則是連六個月下滑至4.2％。此外，市場對美國聯準會（Fed）立場偏鷹的利空，已逐漸淡化處理，加上最新消息指出，BNT疫苗對於Omicron變種病毒仍有一定保護力，造成近期美股走勢強勁反彈。

此外，參議院同意提高舉債上限，化解美債違約的風險，也是激勵美股上周上漲的一大因素，而台股上周最高更來到17,988點，距離歷史新高只不到50點，單周上漲129點。

類股方面，航運類股貨櫃三雄挾疫情助漲報價的利多消息，股價連續反彈，股價已站上月、季線之上，惟與月線乖離過大，短線有休息的必要；台積電雖成功守穩600元整數關卡，惟股價時漲時跌，無法一鼓作氣連續上漲，加上中小族群題材股僅輪流零星點火，也是台股上周無法攻克「萬八」與歷史高點的重要因素。

展望後市，前中研院實驗室人員確診新冠，市場恐將資金再度投入防疫股，亞諾法10日一度亮燈漲停、清潔用品廠毛寶與泰福-KY也亮燈漲停，人氣無法擋。

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