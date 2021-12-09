題材股王者回歸 元宇宙位速、鈺創轉強 中美晶、環球晶上衝有望
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/3收盤價(元)
|12/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6134
|萬旭
|68
|22.05
|29.45
|33.56
|50.32
|6118
|建達
|16
|29.95
|38.15
|27.38
|13.12
|5245
|智晶
|54
|73.20
|90.80
|24.04
|95.04
|2393
|億光
|9
|51.80
|51.70
|-0.19
|-0.09
|4127
|天良
|246
|14.60
|14.40
|-1.37
|-4.92
|15.35
|153.47
投組表現：
萬旭（6134）表現最佳，營業內容包含連接線組立及其相關零組件之裝配，目前聚焦於網通、醫療、車用等產業，近年更將觸角延升至元宇宙領域，後市看俏。
億光（2393）表現最差，9日收盤價收最低價14.4元，股價已跌至關鍵支撐價位區，研判短線可望迎來反彈。
盤勢預測 ：
美股8日四大指數除費半指數小跌外，其他三大指數皆以小漲做收，台積電ADR則是小跌0.43％。而台股加權指數9日則是在開盤後，最高漲至17,925.12點，未能一舉突破8日最高點17,988.88點，終場收在17,914.12點，小漲81.7點，成交量也較前日萎縮。
觀察類股表現，航運類股仍舊表現最佳，萬海上漲5.58％最為突出，長榮、陽明也小幅上漲；權值股台積電尾盤受惠大單買進，終場上漲6元、收在608元，漲幅1％，至於聯發科與大立光則表現平平，呈現小幅下跌態勢。
選股方面，電子股之中，矽晶圓報價有向上趨勢，中美晶、環球晶股價在平台整理後，將有機會往上重啟一波漲勢，其他如高速傳輸、電動車、ABF等族群都是重點；至於題材股，元宇宙族群中的位速、鈺創9日率先轉強，都暗示著題材股「王者即將回歸」的氣焰，建議投資人可持續關注具業績加持的中小族群。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|12/3收盤價(元)
|12/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5245
|智晶
|40
|73.20
|90.80
|24.04
|70.40
|5234
|達興材料
|10
|127.50
|133.50
|4.71
|6.00
|1529
|樂士
|50
|21.55
|22.30
|3.48
|3.75
|8299
|群聯
|2
|478.00
|480.00
|0.42
|0.40
|8163
|達方
|10
|49.60
|48.30
|-2.62
|-1.30
|4303
|信立
|100
|32.10
|28.70
|-10.59
|-34.00
|4.53
|45.25
投組表現：
智晶（5245）表現最佳，前三季賺贏去年整年，技術面呈強勢噴出型態，可望續攻，惟短線乖離加大，衝高可獲利出場。
信立（4303）表現最差，活化資產題材潛力大，回測月線，整理後可望再攻。
盤勢預測：
台股9日上漲81點，收在17,914點，類股輪動速度加快，8日的143點上影線尚未有效攻克，操作上可保留部分資金，漲幅已大的強勢股且戰且走。由於題材股自起漲迄今均已累計一段漲幅，除低軌衛星昇達科、元宇宙宏達電外，隱藏版的元宇宙概念股智晶及英濟亦已連漲數日，逐漸出現整理訊號與乖離過大的疑慮，獲利了結賣壓出籠後，部分資金將會尋找新題材及新主流，而新主流將在震盪壓回盤勢中才易顯現，因此可靜待主流明確再擇優布局。
◎ 摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|12/3收盤價(元)
|12/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8069
|元太
|16
|127.00
|131.50
|3.54
|7.20
|5309
|系統電
|47
|44.50
|44.50
|0.00
|0.00
|2338
|光罩
|18
|109.50
|107.50
|-1.83
|-3.60
|3006
|晶豪科
|12
|171.00
|164.50
|-3.80
|-7.80
|6756
|威鋒電子
|3
|558.00
|527.00
|-5.56
|-9.30
|-1.35
|-13.50
投組表現：
元太（8069）表現最佳，11月營收為23.75億元，月增7.64％、年增71.74％，創近9年單月新高，第四季業績有望創下今年單季高峰。
威鋒（6756）表現最差，短線回測前波缺口後，若保持量縮將有反彈機會。
盤勢預測：
疫情不如預期嚴重，加上輝瑞疫苗第三劑可抗Omicron的消息傳出後，市場恐慌心理消退，美股連3日上漲，台股9日開高走低，早盤雖一度衝上17,925點，航運、面板、元宇宙概念股走強，但盤中一度翻黑，所幸尾盤拉抬收漲81點，日線拉出紅K下影線。
半導體類股9日賣壓沈重，主因美系外資示警半導體景氣循環2022年見頂，降評聯電、力積電、世界先進，惟台積電維持買進評等，但後續大盤要站穩萬八，晶圓雙雄仍占有舉足輕重的地位。至於航空雙雄長榮航、華航9日因美西塞港狀況無解，海運轉空運需求增加，吸引資金進駐，股價爆量上揚；貨櫃三雄午盤後同樣向上拉高，萬海更拉出逾半根漲停板。
以過往春節熱錢大量湧入角度，大盤挑戰萬八關卡勢在必得，選股關注元宇宙、半導體、航運等族群，晶圓雙雄及金融股可望扮演大盤衝關要角。
◎ 證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|12/3收盤價(元)
|12/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6118
|建達
|7
|29.95
|38.15
|27.38
|5.74
|5234
|達興材料
|15
|127.50
|133.50
|4.71
|9.00
|2338
|光罩
|18
|109.50
|107.50
|-1.83
|-3.60
|3483
|力致
|38
|105.00
|94.20
|-10.29
|-41.04
|4303
|信立
|59
|32.10
|28.70
|-10.59
|-20.06
|-5.00
|-49.96
投組表現：
建達（6118）表現最佳，元宇宙熱度不減，股價連四日上漲，改寫逾14年新高，後市股價有望持續發威。
信立（4303）表現最差，股價6日創波段新高後回檔，回測月線未跌破。
盤勢預測：
外資11月淨匯入達60.98億美元，創下史上最強11月；累計淨匯入餘額為2,248億美元，亦創史上新高。不過，統計今年來外資累計賣超竟高達5,204億元，因此，如此巨量的資金，將有望成為台股後市持續締造歷史新高的最大動力。
觀察目前外資的淨匯入及兩個月的現貨部位，已可以大致確定，這波外資是真心在回補台股。不過歐系、美系外資，幾日後就會開始放假，故台股12月將改寫歷史新高，惟漲幅並不會太大，真正的重頭戲則是要等待1月外資回籠後，才會展開。
展望後市，研判台股於12月突破歷史新高18,034點，是沒有太大問題的，至於1月也仍有高點可期，有望再刷新歷史新高。當加權指數突破歷史新高後，台股就等於解除了上檔的壓力，投資人無須對於高點價位過度預設立場。
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