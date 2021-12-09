題材股王者回歸 元宇宙位速、鈺創轉強 中美晶、環球晶上衝有望

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/3收盤價(元) 12/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6134 萬旭 68 22.05 29.45 33.56 50.32 6118 建達 16 29.95 38.15 27.38 13.12 5245 智晶 54 73.20 90.80 24.04 95.04 2393 億光 9 51.80 51.70 -0.19 -0.09 4127 天良 246 14.60 14.40 -1.37 -4.92 15.35 153.47

投組表現：

萬旭（6134）表現最佳，營業內容包含連接線組立及其相關零組件之裝配，目前聚焦於網通、醫療、車用等產業，近年更將觸角延升至元宇宙領域，後市看俏。

億光（2393）表現最差，9日收盤價收最低價14.4元，股價已跌至關鍵支撐價位區，研判短線可望迎來反彈。

盤勢預測 ：

美股8日四大指數除費半指數小跌外，其他三大指數皆以小漲做收，台積電ADR則是小跌0.43％。而台股加權指數9日則是在開盤後，最高漲至17,925.12點，未能一舉突破8日最高點17,988.88點，終場收在17,914.12點，小漲81.7點，成交量也較前日萎縮。

觀察類股表現，航運類股仍舊表現最佳，萬海上漲5.58％最為突出，長榮、陽明也小幅上漲；權值股台積電尾盤受惠大單買進，終場上漲6元、收在608元，漲幅1％，至於聯發科與大立光則表現平平，呈現小幅下跌態勢。

選股方面，電子股之中，矽晶圓報價有向上趨勢，中美晶、環球晶股價在平台整理後，將有機會往上重啟一波漲勢，其他如高速傳輸、電動車、ABF等族群都是重點；至於題材股，元宇宙族群中的位速、鈺創9日率先轉強，都暗示著題材股「王者即將回歸」的氣焰，建議投資人可持續關注具業績加持的中小族群。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 12/3收盤價(元) 12/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5245 智晶 40 73.20 90.80 24.04 70.40 5234 達興材料 10 127.50 133.50 4.71 6.00 1529 樂士 50 21.55 22.30 3.48 3.75 8299 群聯 2 478.00 480.00 0.42 0.40 8163 達方 10 49.60 48.30 -2.62 -1.30 4303 信立 100 32.10 28.70 -10.59 -34.00 4.53 45.25

投組表現：

智晶（5245）表現最佳，前三季賺贏去年整年，技術面呈強勢噴出型態，可望續攻，惟短線乖離加大，衝高可獲利出場。

信立（4303）表現最差，活化資產題材潛力大，回測月線，整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股9日上漲81點，收在17,914點，類股輪動速度加快，8日的143點上影線尚未有效攻克，操作上可保留部分資金，漲幅已大的強勢股且戰且走。由於題材股自起漲迄今均已累計一段漲幅，除低軌衛星昇達科、元宇宙宏達電外，隱藏版的元宇宙概念股智晶及英濟亦已連漲數日，逐漸出現整理訊號與乖離過大的疑慮，獲利了結賣壓出籠後，部分資金將會尋找新題材及新主流，而新主流將在震盪壓回盤勢中才易顯現，因此可靜待主流明確再擇優布局。

◎ 摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 12/3收盤價(元) 12/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8069 元太 16 127.00 131.50 3.54 7.20 5309 系統電 47 44.50 44.50 0.00 0.00 2338 光罩 18 109.50 107.50 -1.83 -3.60 3006 晶豪科 12 171.00 164.50 -3.80 -7.80 6756 威鋒電子 3 558.00 527.00 -5.56 -9.30 -1.35 -13.50

投組表現：

元太（8069）表現最佳，11月營收為23.75億元，月增7.64％、年增71.74％，創近9年單月新高，第四季業績有望創下今年單季高峰。

威鋒（6756）表現最差，短線回測前波缺口後，若保持量縮將有反彈機會。

盤勢預測：

疫情不如預期嚴重，加上輝瑞疫苗第三劑可抗Omicron的消息傳出後，市場恐慌心理消退，美股連3日上漲，台股9日開高走低，早盤雖一度衝上17,925點，航運、面板、元宇宙概念股走強，但盤中一度翻黑，所幸尾盤拉抬收漲81點，日線拉出紅K下影線。

半導體類股9日賣壓沈重，主因美系外資示警半導體景氣循環2022年見頂，降評聯電、力積電、世界先進，惟台積電維持買進評等，但後續大盤要站穩萬八，晶圓雙雄仍占有舉足輕重的地位。至於航空雙雄長榮航、華航9日因美西塞港狀況無解，海運轉空運需求增加，吸引資金進駐，股價爆量上揚；貨櫃三雄午盤後同樣向上拉高，萬海更拉出逾半根漲停板。

以過往春節熱錢大量湧入角度，大盤挑戰萬八關卡勢在必得，選股關注元宇宙、半導體、航運等族群，晶圓雙雄及金融股可望扮演大盤衝關要角。

◎ 證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 12/3收盤價(元) 12/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6118 建達 7 29.95 38.15 27.38 5.74 5234 達興材料 15 127.50 133.50 4.71 9.00 2338 光罩 18 109.50 107.50 -1.83 -3.60 3483 力致 38 105.00 94.20 -10.29 -41.04 4303 信立 59 32.10 28.70 -10.59 -20.06 -5.00 -49.96

投組表現：

建達（6118）表現最佳，元宇宙熱度不減，股價連四日上漲，改寫逾14年新高，後市股價有望持續發威。

信立（4303）表現最差，股價6日創波段新高後回檔，回測月線未跌破。

盤勢預測：

外資11月淨匯入達60.98億美元，創下史上最強11月；累計淨匯入餘額為2,248億美元，亦創史上新高。不過，統計今年來外資累計賣超竟高達5,204億元，因此，如此巨量的資金，將有望成為台股後市持續締造歷史新高的最大動力。

觀察目前外資的淨匯入及兩個月的現貨部位，已可以大致確定，這波外資是真心在回補台股。不過歐系、美系外資，幾日後就會開始放假，故台股12月將改寫歷史新高，惟漲幅並不會太大，真正的重頭戲則是要等待1月外資回籠後，才會展開。

展望後市，研判台股於12月突破歷史新高18,034點，是沒有太大問題的，至於1月也仍有高點可期，有望再刷新歷史新高。當加權指數突破歷史新高後，台股就等於解除了上檔的壓力，投資人無須對於高點價位過度預設立場。