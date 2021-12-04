林鈺凱︱力致營收大爆發 光罩資本支出倍增

台股上周在新變種病毒、美國聯準會（Fed）立場轉鷹兩大利空攪局下，仍逆勢大漲，證券分析師林鈺凱指出，12月為台股「上漲機率最高」的時刻，建議投資人務必把握契機。本周投資組合前兩大為力致（3483）、光罩（2338），再選入達興材料（5234）、信立（4303）與建達（6118）。

台股自11月19日創下波段高點17,986.18點後，經歷連日回檔，加上新變種病毒、Fed立場轉鷹消息頻傳等利空罩頂，導致市場看壞上周行情。不過，台股上周卻硬是走了整整一周的好盤。

若統計過去十年，將會發自2011年來，每年12月的上漲機率竟高達九成，換言之，12月就是投資人「最好賺、勝率最高」的一個月。

台股12月為何如此強勢的，首先，歐美消費旺季自11月底的感恩節開始，一路延續至聖誕新年假期，緊接而來的又是1、2月的農曆年，屬於華人社會的消費旺季，年底就是一年中景氣的高峰。加上集團、投信要同心協力拚作帳，就造就了大好行情。

根據上述的論述，可得知台股12月的上漲機率非常之高，故就時間面而言，投資人「勝算最高」的進場點將是11月的最後一個交易日，惟目前12月也即將進入第四個交易日，大盤12月來也已累計上漲近300點，投資人恐已錯過時間上的最佳買點。

但根據以過去十年的經驗，每年12月少則漲10多點，多則大漲上千點，只要投資人「買對時間」，基本上就可於本月的操作中，立於不敗之地。

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