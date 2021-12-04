張志誠︱系統電儲能題材發酵 晶豪科受惠物聯網需求

台股上周上漲327點，以17,957點作收，摩爾投顧分析師張志誠指出，台股3日雖因台積電、航運股及高價集團高檔震盪，早盤高低點相差逾百點，再度面臨月線保衛戰，不過進入12月後，投信與集團作帳資金持續挹注股市量能，有利後續盤勢持續走穩；本周投資組合前兩大為系統電（5309）、晶豪科（3006），再選元太（8069）、光罩（2338）與威鋒電子（6756）。

美國傳出新型變種病毒Omicron確診案例，但美股在消化恐慌情緒後暫時止穩，台股上周更在資金流動下，由台積電扮演撐盤要角，以及中小型股的強勢表現，順利拉出連4日紅K棒，站回Omicron病毒的起跌位置。

展望本周，大盤若要攻克前波高點，量能一定要放大，假如本周再挑戰17,986點量縮，盤面就有需要進行震盪測試短期均線支撐，再沿上升趨勢盤堅迎接12月的聖誕行情。

此外，美股道瓊指數2日技術面上已有多頭母子反轉的現象，預料在反覆震盪測試後，技術面形成黃金交叉則將會有反攻的訊號，對應到台股與國際股市連動，本周只要見到美股轉強，卻未見到大盤量能放大，應注意矽力-KY、力旺、智邦、泰鼎-KY、樺漢等前波流行股，資金有退位轉移到新族群的可能。

本周以量價突破股觀察，包含元太、振曜在電子標籤發展趨勢下，11月營收仍有續創新高的機會。另外貨櫃三雄長榮、陽明及萬海走勢強勢，主因全球運輸需求攀升，塞港與缺櫃未解決前，運價易漲難跌。

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