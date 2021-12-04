楊基政︱信立資產活化效益大 達興材料新廠挹注動能

台股觸及季線後展開反彈，上周上漲327點，收在17,697點，啟發投顧分析師楊基政認為，本周仍以個股表現為主，精準選股方可擊敗大盤，以前三季財報與11月營收表現佳，且技術面領先突破的族群為首選；本周投資組合前兩大為信立（4303）、智晶（5245），再選入達興材料（5234）、樂士（1529）、群聯（8299）與達方（8163）。

台股上周重回月線上整理，權王台積電2日開高表態，多方重新取回發球權，前波漲幅較大族群進入整理，交棒給技術面上率先突破11月19日高點的新主流，類股間輪動同步加速，後續多空仍以月線為加減碼參考，12月集團作帳亦為觀察重點，其中台塑集團南電、台勝科、智原均為重要指標。

新主流以產業別角度，包含矽晶圓、記憶體模組、航運貨櫃等族群。貨櫃三雄沿月線反彈，操作上以月線為界，若跌破切勿戀戰；元宇宙相關族群則分成兩波段輪動，第一波指標股為宏達電、威盛、位速、中光電，反彈至前波高點面臨解套賣壓，勿追價，第二波為隱藏版元宇宙概念股，包括智晶、英濟、億光等，其中智晶與億光前三季每股盈餘皆賺贏去年全年，可擇優布局。

隨11月營收本周陸續公告，選股可朝業績與轉機題材股，尤其前三季財報佳、11月營收呈月增與年增「雙增」、技術面率先突破高點的個股為首選，操作配合盤面輪動，以及乖離及漲幅未過大者可優先考量。近期強勢股亦可能出現震盪，採取非連續性強攻，以進三退二的碎步前進。

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