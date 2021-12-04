趙彭博︱智晶全年EPS戰新高 天良前十月營收靚

台股上周逆勢上揚，證券分析師趙彭博指出，元宇宙、車用電子，甚至最近受消息影響的低軌道衛星族群，仍是年底「作夢行情」主軸，投資人鎖定具未來題材性的作夢行情、年底業績作帳行情的個股，雙軌並行才是上策。本周投資組合前兩大為智晶（5245）、天良（4127），再選入萬旭（6134）、建達（6118）與億光（2393）。

新變種病毒Omicron出現，成為盤勢壓回的導火線，美股四大指數在上周暴漲暴跌、上下震盪。

反觀台股，加權指數卻難得與美股脫鉤，在上周逆勢上漲，單周大漲327.75點，預期本周仍有望持續往「萬八」大關邁進。

類股方面，近期表現較好的類股，是由外資主導的大型股，包括半導體、航運股、鋼鐵等族群，尤其在台積電的領漲下，將加權指數先行拉升，更有助於後續內資接棒。

隨Fed對通膨的打壓，美元轉強在所難免，研判資金仍會往電子股轉移，也預示年底投信、集團年底作帳行情即將啟動。

觀察題材股表現，位速、智晶3日的亮燈漲停，及宏達、鈺創的大幅上漲，均暗示著元宇宙概念股有望捲土重來、奪回市場主導權。

選股方面，台股財報空窗期將延續至明年首季，投資人仍不能放棄元宇宙、車用電子，甚至最近受消息面衝擊的低軌道衛星族群，建議鎖定具有未來題材性的作夢行情、年底業績作帳行情之個股「雙軌並行」。

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