第7洞︱再戰萬八 達人點名績優電子股

台股上周順利脫鉤美股走出自己的路，逆勢強漲327.75點。法人指出，加權指數即便受新型變種病毒Omicron肆虐、美國聯準會（Fed）轉鷹擬加速縮減QE雙重利空打擊，仍未受影響，預估本波行情至少看旺至農曆年，且預計本周就可望攻抵「萬八」大關、再締新猷。

證券分析師林鈺凱本周投組全數大換血，選入散熱廠力致、半導體供應鏈光罩、特用材料廠達興材料、上曜集團旗下信立化學、威盛集團旗下子公司建達，選擇半導體、元宇宙相關之概念股，投組首重力致，占比達39.9％。

證券分析師趙彭博本周則選入PMOLED廠智晶、製藥公司天良、線材廠萬旭、建達、LED封裝大廠億光，看好累計前十月營收表現優異，且明年有新題材加持之個股。

摩爾投顧分析師張志誠本周選擇鎖定多檔績優電子股，包括深耕車用市場多年的系統電、記憶體IC設計廠晶豪科、電子紙大廠元太、光罩、高速傳輸介面廠威鋒電子，看好半導體、電動車概念股等產業前景看旺者。

啟發投顧分析師楊基政本周投組增為六檔，納入信立、智晶、達興材料、老字號重電廠樂士、NAND Flash控制IC廠群聯、筆電鍵盤廠達方，點名11月營收佳、前三季財報賺贏去年全年之個股為首選。

逐洞賽第6洞結果出爐，台股本周電子股強勢大漲，四位達人績效也回溫，達人投組中共計李洲、英濟、鼎天三檔單周繳出雙位數漲幅。

其中，趙彭博上周投組中一舉選入李洲、鼎天兩檔「飆股」，在兩檔單周漲幅逾兩成之個股推升下，助攻報酬率衝上15.05％，奪得冠軍；楊基政、張志誠、林鈺凱則分別以6.1％、5.22％、-3.64％報酬率，位居第二至四名。

達人績效方面，趙彭博投組中的李洲表現最靚，受惠切入半導體封裝，且前三季累計每股盈餘（EPS）達0.64元，賺贏去年全年，股價連七日亮燈漲停，單周漲幅高達46.15％，創逾14年新高；至於楊基政投組的英濟，強攻元宇宙題材，明年營運將迎轉機，股價周漲33.67％。

趙彭博、張志誠上周投組中均有選入的可攜式導航裝置廠鼎天，10月營收1.25億元，月增33.8％、年增65.3％，股價上周同樣表現凌厲，周漲幅達23.49％，單周五個交易日中三日亮燈漲停。

逐洞賽本循環賽事已過半，第6洞由趙彭博再下一城，目前與楊基政同樣坐擁兩洞冠軍，其餘兩位達人則個有一洞冠軍；而台股加權指數上周恢復上漲態勢，勁揚327.75點、漲幅1.89％。

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