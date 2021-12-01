李洲、鼎天不宜再追高 低軌衛星族群可逢低布局
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|12/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3066
|李洲
|186
|21.45
|28.45
|32.63
|130.20
|3306
|鼎天
|15
|31.50
|35.90
|13.97
|6.60
|6138
|茂達
|2
|266.50
|268.00
|0.56
|0.30
|8450
|霹靂
|37
|39.75
|37.80
|-4.91
|-7.22
|1570
|力肯
|135
|25.95
|24.40
|-5.97
|-20.93
|10.90
|108.96
投組表現：
李洲（3066）表現最佳，股價連三日漲停，且量能也尚未失控，研判股價後續仍有上漲空間。
力肯（1570）表現最差，股價1日強勁反彈，漲幅逾5％，後市有機會持續上攻。
盤勢預測 ：
美股30日四大指數全數下跌，台積電ADR也下挫1.79％，惟台股1日卻不懼美股的低迷氣氛，早盤開高後一路上漲，收盤更成功站上關鍵壓力點位17,550點，以17,585.99點作收，成交量能也尚未失控。
選股方面，本周投資組合中的李洲，股價已連三日漲停，目前股價28.45元，且量能尚未失控，後續似乎仍有上漲空間；不過，研判已不宜追高，投資人可待回檔時低接才是上策。
另外，投組中另一檔個股鼎天，股價1日也以漲停作收，惟本益比已達36.3倍，稍嫌過高，現階段不宜再追。
展望後市，星鏈族群受Space X創始人穆斯克言論影響，若引擎生產問題無法解決，該公司恐面臨破產風險，導致低軌衛星族群股價1日整體表現不佳，惟研判此時可能是用低成本布局業績良好個股的最佳時機。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|12/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3294
|英濟
|72
|24.65
|31.65
|28.40
|50.40
|2393
|億光
|40
|50.10
|51.90
|3.59
|7.20
|8163
|達方
|50
|46.15
|47.15
|2.17
|5.00
|6499
|益安
|25
|73.50
|71.30
|-2.99
|-5.50
|1570
|力肯
|70
|25.95
|24.40
|-5.97
|-10.85
|4.63
|46.25
投組表現：
英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。
力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，股價拉高至26日高點附近可先出場。
盤勢預測：
台股1日上漲158點，重回月線附近，收在17,585點，成交值2,936億元，近期指數空間不大，強勢股宜利用壓回創造價差機會，不應見強追漲。盤面上ABF載板族群震盪壓回，宏達電、中光電、億光等元宇宙族群則在回測月線後展開反彈，英濟、創威等個股短線同步飆漲。
至於星鏈計劃因星際飛船猛禽發動機生產遭遇危機，SpaceX發出破產警訊，衝擊先前漲多的低軌衛星股如昇達科、康舒等。選股可聚焦前三季財報佳、股價未大漲，且具12月作帳行情的個股，包含達方、億光、南茂、大聯大、胡連等。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|12/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3306
|鼎天
|66
|31.50
|35.90
|13.97
|29.04
|3003
|健和興
|22
|91.10
|93.70
|2.85
|5.72
|6143
|振曜
|36
|55.60
|56.00
|0.72
|1.44
|5425
|台半
|25
|76.50
|76.90
|0.52
|1.00
|6282
|康舒
|58
|34.40
|33.25
|-3.34
|-6.67
|3.05
|30.53
投組表現：
鼎天（3306）表現最佳，主要從事GPS全球定位產品及個人導航等產品，前10月營收年增65.28％，股價1日亮燈漲停鎖死。
康舒（6282）表現最差，受特斯拉執行長穆斯克創辦的SpaceX風波不斷，衝擊台廠相關供應鏈，惟實際低軌衛星的營收占比低，觀察是否因消息面遭到錯殺
盤勢預測：
電子與金融類股維持偏多走勢，傳產股則受疫情干擾，仍處整理格局，進入12月後，在集團及投信作帳行情帶動下，為台股歷年上漲機率最高的月份。
類股方面，缺櫃與塞港問題還未解決前，近期又出現新型變種病毒，預料在明年首季前仍難緩解，航運股續享高運價紅利。半導體市況也延續供給吃緊情況，晶圓代工漲價行情比預期好，12吋、8吋晶圓明年首季有望季增5～10％;台積電、聯電、世界先進等代工廠還有價格調漲空間。
另外全球矽晶圓產業進入超級周期，矽晶圓廠陸續展開大規模的擴產計畫，同時高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求，環球晶、中美晶、合晶等個股皆可多加留意。
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|12/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|3
|221.50
|241.50
|9.03
|6.00
|6138
|茂達
|12
|266.50
|268.00
|0.56
|1.80
|6603
|富強鑫
|150
|20.30
|20.10
|-0.99
|-3.00
|2460
|建通
|11
|29.30
|27.80
|-5.12
|-1.65
|4743
|合一
|9
|306.00
|289.00
|-5.56
|-15.30
|-1.22
|-12.15
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，進入年底投信作帳旺季，為投信鎖碼股，有利股價後續表態。
合一（4743）表現最差，股價漲多回檔完成，後續有醞釀下一波攻勢。
盤勢預測：
新變種病毒Omicron崛起，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾於參議院的利空發言，導致美股再度下挫，乍聽之下，似乎就是利空連發，台股應會受到拖累。不過，對照行情，台股不僅於11月30日隨即回漲99點，12月首個交易日更是繼續狂飆158點。
不過，為何鮑爾的發言引發美股下挫，惟台股卻並未受到影響，當中主要涉及幾個原因。首先，美股雖然回檔，但其實是先創歷史新高後的回檔，且以與台股連動性最高的費半指數觀察，原先歷史高點為9月16日的3,484點，在11月1日改寫歷史新高後，更一路猛攻，11月22日最高更站上3,982點。
而美股費半指數近日來的震盪，預估僅是一般的高檔整理，多頭格局並沒有任何改變。更何況台股直到現在，都尚未改寫歷史新高，既然連美股的漲幅都未跟上，投資人就不必過度擔憂會隨美股震盪的問題。
再者，Fed加速縮減購債與升息的腳步也早已不是新聞，且就2014年QE3退場的經驗觀察，縮減購債不一定會造成股市下跌，甚至可能不跌反漲；而升息問題，市場目前對升息的預期，最快也是明年6月，投資人現在反而要好好把握升息前的最後幾個月，最好操作的行情。
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