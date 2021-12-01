李洲、鼎天不宜再追高 低軌衛星族群可逢低布局

工商時報

證券分析師趙彭博

代號公司張數11/26收盤價(元)12/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3066李洲18621.45 28.45 32.63 130.20
3306鼎天1531.50 35.90 13.97 6.60
6138茂達2266.50 268.00 0.56 0.30
8450霹靂3739.75 37.80 -4.91 -7.22
1570力肯13525.95 24.40 -5.97 -20.93
　　　　　10.90 108.96

投組表現：

李洲（3066）表現最佳，股價連三日漲停，且量能也尚未失控，研判股價後續仍有上漲空間。

力肯（1570）表現最差，股價1日強勁反彈，漲幅逾5％，後市有機會持續上攻。

盤勢預測

美股30日四大指數全數下跌，台積電ADR也下挫1.79％，惟台股1日卻不懼美股的低迷氣氛，早盤開高後一路上漲，收盤更成功站上關鍵壓力點位17,550點，以17,585.99點作收，成交量能也尚未失控。

選股方面，本周投資組合中的李洲，股價已連三日漲停，目前股價28.45元，且量能尚未失控，後續似乎仍有上漲空間；不過，研判已不宜追高，投資人可待回檔時低接才是上策。

另外，投組中另一檔個股鼎天，股價1日也以漲停作收，惟本益比已達36.3倍，稍嫌過高，現階段不宜再追。

展望後市，星鏈族群受Space X創始人穆斯克言論影響，若引擎生產問題無法解決，該公司恐面臨破產風險，導致低軌衛星族群股價1日整體表現不佳，惟研判此時可能是用低成本布局業績良好個股的最佳時機。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數11/26收盤價(元)12/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3294英濟7224.65 31.65 28.40 50.40
2393億光4050.10 51.90 3.59 7.20
8163達方5046.15 47.15 2.17 5.00
6499益安2573.50 71.30 -2.99 -5.50
1570力肯7025.95 24.40 -5.97 -10.85
　　　　　4.63 46.25

投組表現：

英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。

力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，股價拉高至26日高點附近可先出場。

盤勢預測：

台股1日上漲158點，重回月線附近，收在17,585點，成交值2,936億元，近期指數空間不大，強勢股宜利用壓回創造價差機會，不應見強追漲。盤面上ABF載板族群震盪壓回，宏達電、中光電、億光等元宇宙族群則在回測月線後展開反彈，英濟、創威等個股短線同步飆漲。

至於星鏈計劃因星際飛船猛禽發動機生產遭遇危機，SpaceX發出破產警訊，衝擊先前漲多的低軌衛星股如昇達科、康舒等。選股可聚焦前三季財報佳、股價未大漲，且具12月作帳行情的個股，包含達方、億光、南茂、大聯大、胡連等。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數11/26收盤價(元)12/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3306鼎天6631.50 35.90 13.97 29.04
3003健和興2291.10 93.70 2.85 5.72
6143振曜3655.60 56.00 0.72 1.44
5425台半2576.50 76.90 0.52 1.00
6282康舒5834.40 33.25 -3.34 -6.67
　　　　　3.05 30.53

投組表現：

鼎天（3306）表現最佳，主要從事GPS全球定位產品及個人導航等產品，前10月營收年增65.28％，股價1日亮燈漲停鎖死。

康舒（6282）表現最差，受特斯拉執行長穆斯克創辦的SpaceX風波不斷，衝擊台廠相關供應鏈，惟實際低軌衛星的營收占比低，觀察是否因消息面遭到錯殺

盤勢預測：

電子與金融類股維持偏多走勢，傳產股則受疫情干擾，仍處整理格局，進入12月後，在集團及投信作帳行情帶動下，為台股歷年上漲機率最高的月份。

類股方面，缺櫃與塞港問題還未解決前，近期又出現新型變種病毒，預料在明年首季前仍難緩解，航運股續享高運價紅利。半導體市況也延續供給吃緊情況，晶圓代工漲價行情比預期好，12吋、8吋晶圓明年首季有望季增5～10％;台積電、聯電、世界先進等代工廠還有價格調漲空間。

另外全球矽晶圓產業進入超級周期，矽晶圓廠陸續展開大規模的擴產計畫，同時高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求，環球晶、中美晶、合晶等個股皆可多加留意。

◎證券分析師林鈺凱

代號公司張數11/26收盤價(元)12/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6414樺漢3221.50 241.50 9.03 6.00
6138茂達12266.50 268.00 0.56 1.80
6603富強鑫15020.30 20.10 -0.99 -3.00
2460建通1129.30 27.80 -5.12 -1.65
4743合一9306.00 289.00 -5.56 -15.30
　　　　　-1.22 -12.15

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，進入年底投信作帳旺季，為投信鎖碼股，有利股價後續表態。

合一（4743）表現最差，股價漲多回檔完成，後續有醞釀下一波攻勢。

盤勢預測：

新變種病毒Omicron崛起，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾於參議院的利空發言，導致美股再度下挫，乍聽之下，似乎就是利空連發，台股應會受到拖累。不過，對照行情，台股不僅於11月30日隨即回漲99點，12月首個交易日更是繼續狂飆158點。

不過，為何鮑爾的發言引發美股下挫，惟台股卻並未受到影響，當中主要涉及幾個原因。首先，美股雖然回檔，但其實是先創歷史新高後的回檔，且以與台股連動性最高的費半指數觀察，原先歷史高點為9月16日的3,484點，在11月1日改寫歷史新高後，更一路猛攻，11月22日最高更站上3,982點。

而美股費半指數近日來的震盪，預估僅是一般的高檔整理，多頭格局並沒有任何改變。更何況台股直到現在，都尚未改寫歷史新高，既然連美股的漲幅都未跟上，投資人就不必過度擔憂會隨美股震盪的問題。

再者，Fed加速縮減購債與升息的腳步也早已不是新聞，且就2014年QE3退場的經驗觀察，縮減購債不一定會造成股市下跌，甚至可能不跌反漲；而升息問題，市場目前對升息的預期，最快也是明年6月，投資人現在反而要好好把握升息前的最後幾個月，最好操作的行情。

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工商時報 柯宗沅

證券組