李洲、鼎天不宜再追高 低軌衛星族群可逢低布局

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 12/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3066 李洲 186 21.45 28.45 32.63 130.20 3306 鼎天 15 31.50 35.90 13.97 6.60 6138 茂達 2 266.50 268.00 0.56 0.30 8450 霹靂 37 39.75 37.80 -4.91 -7.22 1570 力肯 135 25.95 24.40 -5.97 -20.93 10.90 108.96

投組表現：

李洲（3066）表現最佳，股價連三日漲停，且量能也尚未失控，研判股價後續仍有上漲空間。

力肯（1570）表現最差，股價1日強勁反彈，漲幅逾5％，後市有機會持續上攻。

盤勢預測 ：

美股30日四大指數全數下跌，台積電ADR也下挫1.79％，惟台股1日卻不懼美股的低迷氣氛，早盤開高後一路上漲，收盤更成功站上關鍵壓力點位17,550點，以17,585.99點作收，成交量能也尚未失控。

選股方面，本周投資組合中的李洲，股價已連三日漲停，目前股價28.45元，且量能尚未失控，後續似乎仍有上漲空間；不過，研判已不宜追高，投資人可待回檔時低接才是上策。

另外，投組中另一檔個股鼎天，股價1日也以漲停作收，惟本益比已達36.3倍，稍嫌過高，現階段不宜再追。

展望後市，星鏈族群受Space X創始人穆斯克言論影響，若引擎生產問題無法解決，該公司恐面臨破產風險，導致低軌衛星族群股價1日整體表現不佳，惟研判此時可能是用低成本布局業績良好個股的最佳時機。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 12/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3294 英濟 72 24.65 31.65 28.40 50.40 2393 億光 40 50.10 51.90 3.59 7.20 8163 達方 50 46.15 47.15 2.17 5.00 6499 益安 25 73.50 71.30 -2.99 -5.50 1570 力肯 70 25.95 24.40 -5.97 -10.85 4.63 46.25

投組表現：

英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。

力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，股價拉高至26日高點附近可先出場。

盤勢預測：

台股1日上漲158點，重回月線附近，收在17,585點，成交值2,936億元，近期指數空間不大，強勢股宜利用壓回創造價差機會，不應見強追漲。盤面上ABF載板族群震盪壓回，宏達電、中光電、億光等元宇宙族群則在回測月線後展開反彈，英濟、創威等個股短線同步飆漲。

至於星鏈計劃因星際飛船猛禽發動機生產遭遇危機，SpaceX發出破產警訊，衝擊先前漲多的低軌衛星股如昇達科、康舒等。選股可聚焦前三季財報佳、股價未大漲，且具12月作帳行情的個股，包含達方、億光、南茂、大聯大、胡連等。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 12/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3306 鼎天 66 31.50 35.90 13.97 29.04 3003 健和興 22 91.10 93.70 2.85 5.72 6143 振曜 36 55.60 56.00 0.72 1.44 5425 台半 25 76.50 76.90 0.52 1.00 6282 康舒 58 34.40 33.25 -3.34 -6.67 3.05 30.53

投組表現：

鼎天（3306）表現最佳，主要從事GPS全球定位產品及個人導航等產品，前10月營收年增65.28％，股價1日亮燈漲停鎖死。

康舒（6282）表現最差，受特斯拉執行長穆斯克創辦的SpaceX風波不斷，衝擊台廠相關供應鏈，惟實際低軌衛星的營收占比低，觀察是否因消息面遭到錯殺

盤勢預測：

電子與金融類股維持偏多走勢，傳產股則受疫情干擾，仍處整理格局，進入12月後，在集團及投信作帳行情帶動下，為台股歷年上漲機率最高的月份。

類股方面，缺櫃與塞港問題還未解決前，近期又出現新型變種病毒，預料在明年首季前仍難緩解，航運股續享高運價紅利。半導體市況也延續供給吃緊情況，晶圓代工漲價行情比預期好，12吋、8吋晶圓明年首季有望季增5～10％;台積電、聯電、世界先進等代工廠還有價格調漲空間。

另外全球矽晶圓產業進入超級周期，矽晶圓廠陸續展開大規模的擴產計畫，同時高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求，環球晶、中美晶、合晶等個股皆可多加留意。

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 12/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 3 221.50 241.50 9.03 6.00 6138 茂達 12 266.50 268.00 0.56 1.80 6603 富強鑫 150 20.30 20.10 -0.99 -3.00 2460 建通 11 29.30 27.80 -5.12 -1.65 4743 合一 9 306.00 289.00 -5.56 -15.30 -1.22 -12.15

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，進入年底投信作帳旺季，為投信鎖碼股，有利股價後續表態。

合一（4743）表現最差，股價漲多回檔完成，後續有醞釀下一波攻勢。

盤勢預測：

新變種病毒Omicron崛起，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾於參議院的利空發言，導致美股再度下挫，乍聽之下，似乎就是利空連發，台股應會受到拖累。不過，對照行情，台股不僅於11月30日隨即回漲99點，12月首個交易日更是繼續狂飆158點。

不過，為何鮑爾的發言引發美股下挫，惟台股卻並未受到影響，當中主要涉及幾個原因。首先，美股雖然回檔，但其實是先創歷史新高後的回檔，且以與台股連動性最高的費半指數觀察，原先歷史高點為9月16日的3,484點，在11月1日改寫歷史新高後，更一路猛攻，11月22日最高更站上3,982點。

而美股費半指數近日來的震盪，預估僅是一般的高檔整理，多頭格局並沒有任何改變。更何況台股直到現在，都尚未改寫歷史新高，既然連美股的漲幅都未跟上，投資人就不必過度擔憂會隨美股震盪的問題。

再者，Fed加速縮減購債與升息的腳步也早已不是新聞，且就2014年QE3退場的經驗觀察，縮減購債不一定會造成股市下跌，甚至可能不跌反漲；而升息問題，市場目前對升息的預期，最快也是明年6月，投資人現在反而要好好把握升息前的最後幾個月，最好操作的行情。