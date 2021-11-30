攻擊型類股回檔撿便宜！專家欽點3族群
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3066
|李洲
|186
|21.45
|25.90
|20.75
|82.77
|3306
|鼎天
|15
|31.50
|32.65
|3.65
|1.73
|6138
|茂達
|2
|266.50
|257.50
|-3.38
|-1.80
|8450
|霹靂
|37
|39.75
|38.20
|-3.90
|-5.73
|1570
|力肯
|135
|25.95
|23.20
|-10.60
|-37.13
|3.98
|39.84
投組表現：
李洲（3066）表現最佳，股價連續兩日漲停，委買量逾1萬張，成交量僅989張，後續股價仍有上漲空間。
力肯（1570）表現最差，股價30日下挫，最低價達23.1元，有效支撐價位為22.5元，預估後市即將反彈。
盤勢預測 ：
美股29日四大指數上漲，其中，費半指數大漲4.08％，激勵台股加權指數30日開高，最高攻上17,535.23點，惟隨後因疫情消息、權王台積電（2330）下挫，造成台股下午1點急速下殺，大盤終場收在17,427.76點，上漲99.67點，成交量則是爆最近4個月來最大量，突破4千億元。
類股方面，半導體族群中指標股台積電，30日收盤價為596元，只上漲3元。IC設計的股王矽力-KY、股后信驊股價表現則最為搶眼；至於傳產部分，運輸類股航運三雄、航空雙雄連袂走高，上市航運類股指數漲幅達3.59％。
展望後市，股價兩日來底部短線急彈，造成30日收盤前賣盤湧出，且美股四大指數現階段仍並未完全走穩，故加權指數、個股隨時可能回檔調整。建議投資人不可將部位過度放大，可趁回檔時再伺機買入攻擊型類股，如車用電子、IC設計、第三代半導體等族群。
◎ 摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3306
|鼎天
|66
|31.50
|32.65
|3.65
|7.59
|3003
|健和興
|22
|91.10
|93.30
|2.41
|4.84
|6143
|振曜
|36
|55.60
|56.80
|2.16
|4.32
|6282
|康舒
|58
|34.40
|35.00
|1.74
|3.48
|5425
|台半
|25
|76.50
|77.30
|1.05
|2.00
|2.22
|22.23
投組表現：
鼎天（3306）表現最佳，5日線有撐，出量攻上漲停。
台半（5425）表現最差，上有10日與20日均線壓力，整理後再攻。
盤勢預測：
美股四大指數29日收紅止跌，率領台股30日開高走高，惟盤中測試到短期均線的反壓處止漲，終場漲幅收斂至0.58％，待消化完賣壓將再度蓄積回升的力道。
全球晶片需求火熱，根據市調機構Gartner報告指出，近2年來儘管晶片代工廠資本支出大幅提高，但每6美元投資當中，成熟製成占比卻低於1美元，因此在後疫情時代汽車需求大幅攀升後，產能已供不應求，導致晶圓代工轉變成賣方市場，尤以成熟製程的短缺最為嚴重。
聯電順應這波缺貨潮啟動新一波的漲價通知，預計2022年元月起針對營收占比三成以上的三大美系客戶，調漲8～12％不等。部分客戶則提前簽訂長約鎖定價格和產能，訂單能見度清晰，中長線的營運動能穩固，未來需求看不到下調的環境底下，聯電、世界、力積電、台積電未來營運持續看好。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3294
|英濟
|72
|24.65
|28.80
|16.84
|29.88
|2393
|億光
|40
|50.10
|51.30
|2.40
|4.80
|8163
|達方
|50
|46.15
|46.50
|0.76
|1.75
|6499
|益安
|25
|73.50
|71.40
|-2.86
|-5.25
|1570
|力肯
|70
|25.95
|23.20
|-10.60
|-19.25
|1.19
|11.93
投組表現：
英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。
力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，股價拉高至26日高點附近可先出場。
盤勢預測：
韓股跟港股30日相繼破底，台股則與那斯達克指數連動，終場上漲99點，收在17,427點。月線未收復前，操作上可多保留現金，待新主流明確且收復月線再擇優布局，採取「月線上加碼、季線下減碼」的策略，選股仍要將前三季財報列入考量，財報佳、漲幅未過大的個股較易吸引法人買盤加持。
目前強勢股攻勢連續性不強，且主流族群並不明顯。ABF及BT載板族群30日雖創高，短線仍不建議追漲，待壓回月線附近再擇機布局，其他短打股如優群、英濟、台勝科且戰且走。
◎ 證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|3
|221.50
|244.00
|10.16
|6.75
|4743
|合一
|9
|306.00
|297.50
|-2.78
|-7.65
|6603
|富強鑫
|150
|20.30
|19.70
|-2.96
|-9.00
|6138
|茂達
|12
|266.50
|257.50
|-3.38
|-10.80
|2460
|建通
|11
|29.30
|28.10
|-4.10
|-1.32
|-2.20
|-22.02
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，與Google Cloud 達成策略合作，技術與資源挹注，帶動股價30日持續上漲。
合一（4743）表現最差，股價短線漲多後，持續正常回檔修正。
盤勢預測：
周休二日期間，新變種病毒的新聞沸沸揚揚，令許多散戶驚慌不已，紛紛準備要在29日賣股，惟若病毒呈現流感化，就相對不會會如此令人恐懼。且之前的經驗告訴我們，其他國家的疫情問題，都不會對台股造成太大的影響。
此外，國際疫情的升溫，反而會讓縮減購債、升息這件事有一絲喘息空間，畢竟當初的無限QE是因疫情而起，目前Fed判斷是否將資金收回的最大考量點，當然也是疫情、其次才是通膨。
觀察近兩日的行情，加權指數29日才下跌41點，30日立即就大漲近百點，在在都驗證了每當疫情有負面消息傳出、民眾恐慌至極的時刻，往往就是最好的買點。
高價股是市場風向球，當高價股熱絡的時候，就顯示主力大戶們都仍在場上，11月中旬台股出現了歷史上首見的「12千金」，但這「12千金」隨上周台股的震盪，千金的數量一度下降；然台股「12千金」29日失而復得，就連最注重風險的外資都認錯轉買，顯示市場投資人感到恐慌之際，就是「散戶退場、大戶進場」的關鍵時刻。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
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逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹