攻擊型類股回檔撿便宜！專家欽點3族群

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3066 李洲 186 21.45 25.90 20.75 82.77 3306 鼎天 15 31.50 32.65 3.65 1.73 6138 茂達 2 266.50 257.50 -3.38 -1.80 8450 霹靂 37 39.75 38.20 -3.90 -5.73 1570 力肯 135 25.95 23.20 -10.60 -37.13 3.98 39.84

投組表現：

李洲（3066）表現最佳，股價連續兩日漲停，委買量逾1萬張，成交量僅989張，後續股價仍有上漲空間。

力肯（1570）表現最差，股價30日下挫，最低價達23.1元，有效支撐價位為22.5元，預估後市即將反彈。

盤勢預測 ：

美股29日四大指數上漲，其中，費半指數大漲4.08％，激勵台股加權指數30日開高，最高攻上17,535.23點，惟隨後因疫情消息、權王台積電（2330）下挫，造成台股下午1點急速下殺，大盤終場收在17,427.76點，上漲99.67點，成交量則是爆最近4個月來最大量，突破4千億元。

類股方面，半導體族群中指標股台積電，30日收盤價為596元，只上漲3元。IC設計的股王矽力-KY、股后信驊股價表現則最為搶眼；至於傳產部分，運輸類股航運三雄、航空雙雄連袂走高，上市航運類股指數漲幅達3.59％。

展望後市，股價兩日來底部短線急彈，造成30日收盤前賣盤湧出，且美股四大指數現階段仍並未完全走穩，故加權指數、個股隨時可能回檔調整。建議投資人不可將部位過度放大，可趁回檔時再伺機買入攻擊型類股，如車用電子、IC設計、第三代半導體等族群。

◎ 摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3306 鼎天 66 31.50 32.65 3.65 7.59 3003 健和興 22 91.10 93.30 2.41 4.84 6143 振曜 36 55.60 56.80 2.16 4.32 6282 康舒 58 34.40 35.00 1.74 3.48 5425 台半 25 76.50 77.30 1.05 2.00 2.22 22.23

投組表現：

鼎天（3306）表現最佳，5日線有撐，出量攻上漲停。

台半（5425）表現最差，上有10日與20日均線壓力，整理後再攻。

盤勢預測：

美股四大指數29日收紅止跌，率領台股30日開高走高，惟盤中測試到短期均線的反壓處止漲，終場漲幅收斂至0.58％，待消化完賣壓將再度蓄積回升的力道。

全球晶片需求火熱，根據市調機構Gartner報告指出，近2年來儘管晶片代工廠資本支出大幅提高，但每6美元投資當中，成熟製成占比卻低於1美元，因此在後疫情時代汽車需求大幅攀升後，產能已供不應求，導致晶圓代工轉變成賣方市場，尤以成熟製程的短缺最為嚴重。

聯電順應這波缺貨潮啟動新一波的漲價通知，預計2022年元月起針對營收占比三成以上的三大美系客戶，調漲8～12％不等。部分客戶則提前簽訂長約鎖定價格和產能，訂單能見度清晰，中長線的營運動能穩固，未來需求看不到下調的環境底下，聯電、世界、力積電、台積電未來營運持續看好。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3294 英濟 72 24.65 28.80 16.84 29.88 2393 億光 40 50.10 51.30 2.40 4.80 8163 達方 50 46.15 46.50 0.76 1.75 6499 益安 25 73.50 71.40 -2.86 -5.25 1570 力肯 70 25.95 23.20 -10.60 -19.25 1.19 11.93

投組表現：

英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。

力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，股價拉高至26日高點附近可先出場。

盤勢預測：

韓股跟港股30日相繼破底，台股則與那斯達克指數連動，終場上漲99點，收在17,427點。月線未收復前，操作上可多保留現金，待新主流明確且收復月線再擇優布局，採取「月線上加碼、季線下減碼」的策略，選股仍要將前三季財報列入考量，財報佳、漲幅未過大的個股較易吸引法人買盤加持。

目前強勢股攻勢連續性不強，且主流族群並不明顯。ABF及BT載板族群30日雖創高，短線仍不建議追漲，待壓回月線附近再擇機布局，其他短打股如優群、英濟、台勝科且戰且走。

◎ 證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 3 221.50 244.00 10.16 6.75 4743 合一 9 306.00 297.50 -2.78 -7.65 6603 富強鑫 150 20.30 19.70 -2.96 -9.00 6138 茂達 12 266.50 257.50 -3.38 -10.80 2460 建通 11 29.30 28.10 -4.10 -1.32 -2.20 -22.02

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，與Google Cloud 達成策略合作，技術與資源挹注，帶動股價30日持續上漲。

合一（4743）表現最差，股價短線漲多後，持續正常回檔修正。

盤勢預測：

周休二日期間，新變種病毒的新聞沸沸揚揚，令許多散戶驚慌不已，紛紛準備要在29日賣股，惟若病毒呈現流感化，就相對不會會如此令人恐懼。且之前的經驗告訴我們，其他國家的疫情問題，都不會對台股造成太大的影響。

此外，國際疫情的升溫，反而會讓縮減購債、升息這件事有一絲喘息空間，畢竟當初的無限QE是因疫情而起，目前Fed判斷是否將資金收回的最大考量點，當然也是疫情、其次才是通膨。

觀察近兩日的行情，加權指數29日才下跌41點，30日立即就大漲近百點，在在都驗證了每當疫情有負面消息傳出、民眾恐慌至極的時刻，往往就是最好的買點。

高價股是市場風向球，當高價股熱絡的時候，就顯示主力大戶們都仍在場上，11月中旬台股出現了歷史上首見的「12千金」，但這「12千金」隨上周台股的震盪，千金的數量一度下降；然台股「12千金」29日失而復得，就連最注重風險的外資都認錯轉買，顯示市場投資人感到恐慌之際，就是「散戶退場、大戶進場」的關鍵時刻。