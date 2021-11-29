台股留長下影線 專家盤點4族群反彈先峰
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3066
|李洲
|186
|21.45
|23.55
|9.79
|39.06
|6138
|茂達
|2
|266.50
|256.00
|-3.94
|-2.10
|8450
|霹靂
|37
|39.75
|37.80
|-4.91
|-7.22
|3306
|鼎天
|15
|31.50
|29.70
|-5.71
|-2.70
|1570
|力肯
|135
|25.95
|23.55
|-9.25
|-32.40
|-0.54
|-5.35
投組表現：
李洲（3066）表現最佳，股價29日漲停作收，本益比目前19.7倍，研判後續仍有上漲空間。
力肯（1570）表現最差，股價29日下挫，封閉前二個交易日上漲所造成的缺口，目前本益比還不到10倍，股價反彈可期。
盤勢預測 ：
受新型病毒影響，台股29日開盤就下挫超過200點，最低甚至殺至17,167.24點，碰到季線17,165點後，出現強力反彈，加權指數終場收在17,328.09點，下跌41.3點。
即便台股大盤29日留下長下影線，惟亞洲股市包含陸股、日股及韓股，都尚未止跌，29日晚間美股四大指數行情走勢如何變化，預期將至關重要。
類股方面，中小型電子股29日反彈最大，具備元宇宙題材的點序、車用電子的德微、車用電池的立凱-KY、第三代半導體的合晶，皆以漲停作收，也暗示著台股反彈先鋒就落在這些族群當中，投資人必須加以關注。
展望後市，全球股市仍動盪不安，尚未止跌走穩，建議投資人若要抄底，資金最多不可超過三成，且必須善設停損點。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3294
|英濟
|72
|24.65
|26.20
|6.29
|11.16
|2393
|億光
|40
|50.10
|50.30
|0.40
|0.80
|6499
|益安
|25
|73.50
|73.60
|0.14
|0.25
|8163
|達方
|50
|46.15
|45.80
|-0.76
|-1.75
|1570
|力肯
|70
|25.95
|23.55
|-9.25
|-16.80
|-0.63
|-6.34
投組表現：
英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。
力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，整理後有機會再攻。
盤勢預測：
台股29日下跌41點，收在17,328點，成交值3,181億元。隨歐美疫情再起，瑞基、亞諾法、毛寶、恆大、康那香等防疫族群跌深反彈，矽晶圓台勝科、合晶同樣強勢；反觀華航、長榮航、合一、中光電及泰谷等漲多股持續整理。整體而言，大盤自17,986點回檔約819點，多為漲多族群修正，領先突破19日高點的個股可短線操作，當前盤面輪動速度加快，且主流缺乏攻擊續航力，常出現一日行情，謹慎選股為上策。
◎ 摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5425
|台半
|25
|76.50
|77.60
|1.44
|2.75
|3003
|健和興
|22
|91.10
|91.80
|0.77
|1.54
|6282
|康舒
|58
|34.40
|34.50
|0.29
|0.58
|6143
|振曜
|36
|55.60
|55.30
|-0.54
|-1.08
|3306
|鼎天
|66
|31.50
|29.70
|-5.71
|-11.88
|-0.81
|-8.09
投組表現：
台半（5425）表現最佳，回測季線後獲得支撐，股價29日順利由黑翻紅。
鼎天（3306）表現最差，早盤測試前高後爆量震盪收黑，休息後再攻。
盤勢預測：
超級變種病毒Omicron的擴散讓全球人心惶惶，歐陸各國包含英國已有新的邊境管制措施，以色列更成為全球首個因Omicron禁止他國旅客入境的國家，大陸也進一步管控碼頭作業。在塞港問題尚未解決前，又多新型變種病毒攪局，不僅影響各國碼頭作業流暢度，也會讓缺工情況繼續惡化，全球的海運供應鏈再度面臨壓縮，海運運價恐再掀起一波漲價潮。
此外，矽晶圓代工產能供不應求有望延續到2023年，尤其12吋晶圓的成長動能最強，客戶簽長約意願提高，甚至有客戶擬先給預付款，顯示客戶端正在盡可能確保未來產能，也進一步推升合約價格調漲。台勝科及合晶股價表現強勢，29日同步大漲再創新高，環球晶和中美晶也收紅反攻。
◎ 證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/26收盤價(元)
|11/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|3
|221.50
|235.00
|6.09
|4.05
|6138
|茂達
|12
|266.50
|256.00
|-3.94
|-12.60
|2460
|建通
|11
|29.30
|27.80
|-5.12
|-1.65
|6603
|富強鑫
|150
|20.30
|19.00
|-6.40
|-19.50
|4743
|合一
|9
|306.00
|275.50
|-9.97
|-27.45
|-5.72
|-57.15
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，元宇宙概念股啟動，股價29日逆勢大漲逾6％。
合一（4743）表現最差，股價29日漲多回檔，下殺至跌停、回測月線。
盤勢預測：
美股26日四大指數爆跌，令不少投資人嚇出一身冷汗，紛紛擔憂新變種病毒Omicron，是否將再度成為股市惡夢，惟不論疫情問題或股市問題，研判都不必過度悲觀。
自去年以來，不論美國、日本、韓國、大陸、印度、馬來西亞等，疫情慘況都屢見不鮮，但實際對照台股行情，除今年5月疫情在台灣二度擴散外，其他各國的外部狀況，都不曾對台股造成太大、或太長遠的影響。
此外，雖Omicron傳播力的強勁，惟目前已有研究顯示，這個變異病毒引發的症狀，為肌肉痠痛、疲勞、輕微咳等輕症，恐慌意識可望快速下降，加上今年世界各國民眾防疫意識本就不低，故股市的止穩將會比想像中更快。
最後，美國聯準會（Fed）鷹派與鴿派間，也已有共識，今年底必須縮減購債，明年則會走入升息階段以抑制通膨，但倘若疫情持續升溫，身為世界火車頭的Fed，就有調整決策的必要性。因此，先前市場最擔憂的縮減購債與升息，說不定有望放緩腳步，這對於市場來說，是當然的好消息。
展望後市，新冠疫情爆發已近兩年時間，全世界對於疫情已有足夠了解，以及相對應的機制，此時雖然再度出現新的變種病毒，惟影響程度可望大大減低，而危機反倒也可能成為是一個投資人進場的好時機。
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