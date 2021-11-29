台股留長下影線 專家盤點4族群反彈先峰

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3066 李洲 186 21.45 23.55 9.79 39.06 6138 茂達 2 266.50 256.00 -3.94 -2.10 8450 霹靂 37 39.75 37.80 -4.91 -7.22 3306 鼎天 15 31.50 29.70 -5.71 -2.70 1570 力肯 135 25.95 23.55 -9.25 -32.40 -0.54 -5.35

投組表現：

李洲（3066）表現最佳，股價29日漲停作收，本益比目前19.7倍，研判後續仍有上漲空間。

力肯（1570）表現最差，股價29日下挫，封閉前二個交易日上漲所造成的缺口，目前本益比還不到10倍，股價反彈可期。

盤勢預測 ：

受新型病毒影響，台股29日開盤就下挫超過200點，最低甚至殺至17,167.24點，碰到季線17,165點後，出現強力反彈，加權指數終場收在17,328.09點，下跌41.3點。

即便台股大盤29日留下長下影線，惟亞洲股市包含陸股、日股及韓股，都尚未止跌，29日晚間美股四大指數行情走勢如何變化，預期將至關重要。

類股方面，中小型電子股29日反彈最大，具備元宇宙題材的點序、車用電子的德微、車用電池的立凱-KY、第三代半導體的合晶，皆以漲停作收，也暗示著台股反彈先鋒就落在這些族群當中，投資人必須加以關注。

展望後市，全球股市仍動盪不安，尚未止跌走穩，建議投資人若要抄底，資金最多不可超過三成，且必須善設停損點。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3294 英濟 72 24.65 26.20 6.29 11.16 2393 億光 40 50.10 50.30 0.40 0.80 6499 益安 25 73.50 73.60 0.14 0.25 8163 達方 50 46.15 45.80 -0.76 -1.75 1570 力肯 70 25.95 23.55 -9.25 -16.80 -0.63 -6.34

投組表現：

英濟（3294）表現最佳，旗下光電事業英錡科技成功開發極輕量化AR成像模組，加上公司跨足醫療領域成果逐步發酵，股價可望續強。

力肯（1570）表現最差，累計前三季每股盈餘2.07元，10月營收年增33.13％，整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股29日下跌41點，收在17,328點，成交值3,181億元。隨歐美疫情再起，瑞基、亞諾法、毛寶、恆大、康那香等防疫族群跌深反彈，矽晶圓台勝科、合晶同樣強勢；反觀華航、長榮航、合一、中光電及泰谷等漲多股持續整理。整體而言，大盤自17,986點回檔約819點，多為漲多族群修正，領先突破19日高點的個股可短線操作，當前盤面輪動速度加快，且主流缺乏攻擊續航力，常出現一日行情，謹慎選股為上策。

◎ 摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5425 台半 25 76.50 77.60 1.44 2.75 3003 健和興 22 91.10 91.80 0.77 1.54 6282 康舒 58 34.40 34.50 0.29 0.58 6143 振曜 36 55.60 55.30 -0.54 -1.08 3306 鼎天 66 31.50 29.70 -5.71 -11.88 -0.81 -8.09

投組表現：

台半（5425）表現最佳，回測季線後獲得支撐，股價29日順利由黑翻紅。

鼎天（3306）表現最差，早盤測試前高後爆量震盪收黑，休息後再攻。

盤勢預測：

超級變種病毒Omicron的擴散讓全球人心惶惶，歐陸各國包含英國已有新的邊境管制措施，以色列更成為全球首個因Omicron禁止他國旅客入境的國家，大陸也進一步管控碼頭作業。在塞港問題尚未解決前，又多新型變種病毒攪局，不僅影響各國碼頭作業流暢度，也會讓缺工情況繼續惡化，全球的海運供應鏈再度面臨壓縮，海運運價恐再掀起一波漲價潮。

此外，矽晶圓代工產能供不應求有望延續到2023年，尤其12吋晶圓的成長動能最強，客戶簽長約意願提高，甚至有客戶擬先給預付款，顯示客戶端正在盡可能確保未來產能，也進一步推升合約價格調漲。台勝科及合晶股價表現強勢，29日同步大漲再創新高，環球晶和中美晶也收紅反攻。

◎ 證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/26收盤價(元) 11/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 3 221.50 235.00 6.09 4.05 6138 茂達 12 266.50 256.00 -3.94 -12.60 2460 建通 11 29.30 27.80 -5.12 -1.65 6603 富強鑫 150 20.30 19.00 -6.40 -19.50 4743 合一 9 306.00 275.50 -9.97 -27.45 -5.72 -57.15

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，元宇宙概念股啟動，股價29日逆勢大漲逾6％。

合一（4743）表現最差，股價29日漲多回檔，下殺至跌停、回測月線。

盤勢預測：

美股26日四大指數爆跌，令不少投資人嚇出一身冷汗，紛紛擔憂新變種病毒Omicron，是否將再度成為股市惡夢，惟不論疫情問題或股市問題，研判都不必過度悲觀。

自去年以來，不論美國、日本、韓國、大陸、印度、馬來西亞等，疫情慘況都屢見不鮮，但實際對照台股行情，除今年5月疫情在台灣二度擴散外，其他各國的外部狀況，都不曾對台股造成太大、或太長遠的影響。

此外，雖Omicron傳播力的強勁，惟目前已有研究顯示，這個變異病毒引發的症狀，為肌肉痠痛、疲勞、輕微咳等輕症，恐慌意識可望快速下降，加上今年世界各國民眾防疫意識本就不低，故股市的止穩將會比想像中更快。

最後，美國聯準會（Fed）鷹派與鴿派間，也已有共識，今年底必須縮減購債，明年則會走入升息階段以抑制通膨，但倘若疫情持續升溫，身為世界火車頭的Fed，就有調整決策的必要性。因此，先前市場最擔憂的縮減購債與升息，說不定有望放緩腳步，這對於市場來說，是當然的好消息。

展望後市，新冠疫情爆發已近兩年時間，全世界對於疫情已有足夠了解，以及相對應的機制，此時雖然再度出現新的變種病毒，惟影響程度可望大大減低，而危機反倒也可能成為是一個投資人進場的好時機。