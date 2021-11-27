張志誠︱鼎天出貨有望放量 健和興喜迎大陸旺季

台股上周下跌448點，收在17,369點，摩爾投顧分析師張志誠指出，自駕零組件商機爆發，相關概念股將成台股高檔震盪期間的救命稻草；本周投資組合前兩大為鼎天（3306）、健和興（3003），再選振曜（6143）、康舒（6282）與台半（5425）。

大陸在北京規劃自動駕駛示範區以來，已率先發布無人配送車上路、高速公路測試、無人化測試等政策，累計安全測試里程近300萬公里。

自動駕駛將是未來趨勢，只有技術進步和成本下降，才可能普及到大眾消費市場，近期因歐洲疫情又再度復燃，奧地利封城，德國與荷蘭新增染疫人數增加，南非發現傳染力更強的新變種病毒，香港目前也發現一例，在隨時有擴散風險的氛圍下，大型零售商都在加緊打造自動駕駛的物流車隊。

網路巨擘百度在北京測試自動駕駛已有一段時間，另外還有百度與日本豐田汽車支持的新創公司小馬智行，百度和小馬智行成為北京自動駕駛服務商業化試點當中，首先獲得經營執照的兩家企業。此外，通用汽車旗下自駕車事業Cruise正在尋求加州監管機構的最終核準，這是自駕車隊商業化的最後一個步驟，若獲得批准，Cruise將成為首家在美獲准經營無人駕駛計程車隊的公司。

由於汽車駕駛關係到用路人安全，因此各國對自動駕駛的法規和審核都是從嚴處理，大陸在北京冬奧前正式核準自駕商業化試點，就是要宣示擠身全球自動駕駛領導國之一，將會順勢帶起自駕相關零組件的龐大商機。

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