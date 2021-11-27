林鈺凱︱茂達intel概念股 富強鑫營運虧轉盈

台股26日在美國聯準會（Fed）會議紀錄透露「鴿轉鷹」訊息，以及新變種病毒現蹤的「兩大利空」干擾下重挫，證券分析師林鈺凱指出，兩者目前都不屬於「實質利空」，台股回檔反倒成為絕佳買點，建議投資人可先鎖定26日逆勢抗跌之個股。本周投資組合前兩大為茂達（6138）、富強鑫（6603），再選入合一（4743）、樺漢（6414）與建通（2460）。

台股26日在雙重利空夾擊下，重挫近300點。第一項利空就是「Fed鴿派轉鷹派」，第二就是「南非再傳新變種病毒」，導致英國25日宣布禁止來自非洲南部六國的班機抵境，重創台股航空雙雄華航及長榮航26日股價的表現。

不過，研判這僅是短線影響。因為自去年來，不論是美國、日本、韓國、大陸、印度都有傳出疫情慘況，惟對照行情觀察，除今年5月疫情正式在台灣擴散外，其他各國的狀況，都不曾對台股造成太大、長遠的影響。

因此，市場上看似有雙重利空夾擊台股，惟事實上這兩大利空都不屬於實質利空，僅是因為台股屬於淺碟型市場，再次演出驚弓之鳥的劇情。反觀台股的基本面，與美股的多頭走勢，都沒有任何改變，台股拉回反倒造就了絕佳的買點。

選股方面，雖防疫概念股位階偏低，又具題材加持，惟這類型股票常隨著疫情的發展起起落落，操作起來稍嫌不踏實。因此不建議投資人將其視為現階段首選，反倒是26日逆勢抗跌的個股，多頭趨勢確立，投資人可多加留意。

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