趙彭博︱李洲切入半導體封裝 力肯前三季獲利靚

台股26日重挫摜破月線，證券分析師趙彭博指出，科技股能否止跌、疫情是否進一步擴大、美國聯準會（Fed）是否加速升息「三大因素」將主宰全球股市與台股本周走勢，投資人可把握高殖利率股賺取股息、題材股賺取價差。

本周投資組合前兩大為李洲（3066）、力肯（1570），再選入霹靂（8450）、茂達（6138）與鼎天（3306）。

美國總統拜登提名現任主席鮑爾續任，市場預期若通貨膨脹壓力持續，Fed恐加速縮減購債、加快升息步伐。

台股前波高點攻抵17,986點，「萬八」近在咫尺，市場氣氛原先一片樂觀，惟19日開高走低之後，KD指標就轉為死亡交叉，日K線出現連六黑，26日更慣破月線，單周大跌448點。

就技術面觀察，大盤季線支撐落在17,168點，也是本次大盤下跌重要支撐區。後續投資人須關注美股四大指數在感恩節後的變化，科技股能否止跌、疫情是否擴大、Fed是否會加速升息，三大因素將主宰全球股市及台股本周走勢。

選股方面，投資人可考量高殖利率股以賺取股息，傳產類股為首選，尤其部分景氣循環股股價經長時間整理，籌碼相對穩定，鋼鐵、航運、金融股均在上周有輪漲態勢，顯示已有聰明資金提前卡位。

另一方面，也可將賺取差價最為考量，業績成長型股仍是未來打底後，盤面短線投機主流，包括具題材性的元宇宙、低軌衛星、車電、第三代半導體、IC設計、矽智財（IP）、區塊鏈等均可逢低布局。

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