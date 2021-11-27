楊基政︱達方子公司掛牌 億光搭元宇宙商機

台股上周因疫情復燃的利空，全周重挫448點，終止周線連七紅，以17,369點作收，啟發投顧分析師楊基政認為，指數攻克17,633點後，輪動族群進行換手，前波領先股開始整理，漲幅較小的轉機股接棒，若財報佳且近期股價率先挑戰19日高點成功，則有機會成為盤面新主流族群；本周投資組合前兩大為達方（8163）、億光（2393），再選入益安（6499）、力肯（1570）與英濟（3294）。

台股攻至19日高點17,986點後進入整理，櫃買指數同樣在創波段新高進入橫盤格局，前波漲幅較大的作夢題材股如電動車、低軌衛星、元宇宙等族群，以及高價族群均進入整理走勢，預期本周指數空間不大，以個股表現為主。

新波段造就新主流，資金轉向漲幅較小的矽晶圓、LED等族群接棒。選股以技術面率先攻克19日高點的新領先族群為首選，包括矽晶圓及第三代半導體等題材外，前三季財報佳、股價尚未大漲、近五日相對抗跌的個股較易吸引買盤進駐。

就技術面及輪動架構而言，台股均線呈多方排列，但因漲幅較大族群回檔整理，短線震盪難免，但只要大盤能迅速收復月線，多方仍握有發球權，部分前三季財報優的個股，若股價率先挑戰19日高點成功，均為短打標的。

短線上生技族群走強，反應歐美疫情嚴峻，加上美國聯準會（Fed）11月利率會議紀要在通膨壓力下，顯示提前結束QE機會大，台股月線為近期重要觀盤重點，尤其指標股台積電回測中期重要均線後能否守穩，亦極為重要。

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