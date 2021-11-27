第6洞︱新變種再現 達人鎖定三題材

南非爆出新冠病毒變異株，台股26日上演「大逃殺」，恐慌情緒蔓延至電金傳產股全面倒地，加權指數摜破月線支撐、回測半年線位置。法人指出，11月利率會議紀預期將釋出偏鷹訊號、美國商務部公布新一波制裁黑名單，也成為市場重大利空。

消息面利空導致台股26日放量重挫，加權指數加速趕底意味濃厚，大盤跌破月線17,500點位置區。法人指出，短線盤勢格局偏弱，建議持股應汰弱留強，預期本周能否快速重返月線之上將至關重要。

證券分析師林鈺凱本周投組恢復為五檔，選入類比IC廠茂達、塑膠射出機龍頭富強鑫、生技股合一、工業電腦大廠樺漢、端子廠建通，看好上周股價逆勢抗跌之個股，多頭趨勢相對明確。

證券分析師趙彭博本周投組大換血，選入LED封裝廠李洲、釘槍廠力肯、趕上元宇宙概念的霹靂、電源管理IC廠茂達、可攜式導航裝置廠鼎天，看好元宇宙、低軌衛星相關題材。

摩爾投顧分析師張志誠則是續留上周投組中，電動車概念股健和興、台半，並新加入鼎天、投入電子書閱讀器開發的振曜、電源廠康舒，看好自動駕駛是未來趨勢，投組集結多檔車用電子、電動車概念股。

啟發投顧分析師楊基政本周投組納入多檔低於50元之銅板股，包括筆電鍵盤大廠達方、LED廠億光、高階醫材廠益安、釘槍廠力肯、塑膠射出大廠英濟，點名選股應以技術面領先大盤率先攻高之族群為首選。

逐洞賽第五洞結果揭曉，在變種病毒威脅下，台股26日在電金傳產股齊跳水，加權指數大幅回檔，法人指出，短線大盤已偏弱，不排除回測季線17,168點位置區。不過，四位達人中，楊基政仍以14.85％的超高報酬率問鼎冠軍，趙彭博則以4.42％緊追在後，林鈺凱則、張志誠分別以-1.78％、-5.24％報酬率位居第三、四名。

達人績效方面，楊基政投組中的久正，10月營收1.82億元，月增2.3％、年增86.1％，股價單周強漲29.6％，股價26日收盤價達14.45張，創下逾13年新高。

此外，趙彭博、楊基政上周投組中均有選入的半導體封測材料廠利機，公布10月自結稅後純益達0.12億元，月減45.6％、年增200％，每股純益（EPS）0.31元；累計前十月稅後純益1.11億元，年增24.7％、EPS 2.82元，賺贏去年全年，股價單周漲幅高達14.73％。

逐洞賽第五洞由楊基政奪得冠軍，目前在四位達人中處於領先地位，擁有兩洞冠軍；台股上周周線終結連七紅，苦吞長黑K棒，單周重挫448.92點，跌幅達2.52％。

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