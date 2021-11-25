外資連三日買超笙泉 久正技術面呈現攻擊噴出
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6167
|久正
|300
|11.15
|14.15
|26.91
|90.00
|3444
|利機
|60
|58.40
|70.70
|21.06
|73.80
|1316
|上曜
|40
|21.20
|22.30
|5.19
|4.40
|3016
|嘉晶
|7
|143.00
|146.00
|2.10
|2.10
|3017
|奇鋐
|12
|87.60
|85.80
|-2.05
|-2.16
|16.81
|168.14
投組表現：
久正（6167）表現最佳，前三季獲利賺贏去年整年，轉機性強，技術面上呈攻擊噴出型態，可望續攻。
奇鋐（3017）表現最差，累計前三季每股盈餘6.2元，歐美及大陸通訊基地台標案開始推出，股價經整理後有機會再攻。
盤勢預測 ：
台股25日小漲11點，收在17,654點，成交值3,006億元。盤面個股已非齊漲齊跌，上半年強勢股及漲多作夢題材股進入整理，輪動族群改變，資金交棒新主流，包括矽晶圓族群及其他轉機股，其中利機、久正、久元、上曜等股價均領先突破高點。
操作上聚焦前三季財報佳、股價漲幅尚未過大的族群可望有短線演出，元宇宙、低軌衛星等漲多族群則可利用拉高出場。
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3444
|利機
|60
|58.40
|70.70
|21.06
|73.80
|2340
|光磊
|53
|55.90
|59.80
|6.98
|20.67
|5468
|凱鈺
|65
|24.05
|25.30
|5.20
|8.13
|6140
|訊達
|69
|22.10
|23.05
|4.30
|6.56
|3122
|笙泉
|6
|67.80
|61.50
|-9.29
|-3.78
|10.54
|105.37
投組表現：
利機（3444）表現最佳，自結10月獲利達1,200萬元，累計前十月稅後純益1.11億元、每股純益（EPS）2.72元，股價獲財務面支撐，具持續上漲空間。
笙泉（3122）表現最差，外資連三日買超1,289張，有逢低承接跡象，後市股價反彈可期。
盤勢預測：
台股25日受到大型權值股普遍表現偏弱影響，加上千金股世芯-KY（3661）開盤即跌停鎖死至終場，對投資人造成心理壓力，導致加權指數無法一鼓作氣、有效上攻，終場以17,654.19點作收，上漲11.67點。
類股方面，航運類股整體表現最為搶眼，上市航運類股指數大漲2.09％；電器電纜、造紙等傳產類股則緊隨其後；反觀電子族群，元宇宙、電動車及星鏈等題材中小族群，除少數個股如台光電、建碁、大眾控等漲停外，股價普遍出現回檔，並尋求月線或季線支撐。
展望後市，投信已連續數日站在賣方，成為中小族群個股整體表現欠佳的原因之一。因此，投資人下一步觀察重點應放在投信開始連續買超的族群及個股，極有可能就是下一波即將起漲之標的。
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|11
|213.00
|225.50
|5.87
|13.75
|3019
|亞光
|21
|93.30
|95.00
|1.82
|3.57
|3293
|鈊象
|5
|811.00
|781.00
|-3.70
|-15.00
|6788
|華景電
|2
|249.00
|231.00
|-7.23
|-3.60
|6756
|威鋒電子
|1
|610.00
|559.00
|-8.36
|-5.10
|8255
|朋程
|2
|264.00
|239.00
|-9.47
|-5.00
|-1.14
|-11.38
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，投信鎖碼，股價於高檔打底後，股價後市有望持續發動攻勢。
朋程（8255）表現最差，車電概念股整體股價經歷回檔，股價受到拖累、拉回整理。
盤勢預測：
台股25日即便走出第五根黑K棒，但已經明顯收腳，加權指數高點突破24日高點、低點不破24日低點，止穩的味道已浮現。不過，世芯-KY（3661）繼4月股價崩盤後，再度遭到美國商務部點名，連帶金麗科（3228）及整體矽智財（IP）族群皆走勢疲軟，大大牽動台股25日盤面。
若是一般強勢股的回檔，通常回檔幅度達30％左右就會見到反彈，包含7月的航運股，都不脫離這個慣性。不過，若是政治風險，則將完全無法預期，個股往往也將無預警「中槍」，因此，此種個股更應保守應對。
觀察台股盤面，由於加權指數的回檔已近一周，有些多頭「正常回檔」的股票，都已經可以開始留意。畢竟台股的多頭還不會那麼快結束。
展望後市，除美股與基本面外，還有個指標可當作多頭風向球，就是「炒作股」，而最經典的代表，就是仍處於概念階段的元宇宙題材。元宇宙概念股近日來，包括霹靂、位速、宏達電等，都有死灰復燃跡象，「空頭不死、多頭不止」，研判在炒作股未重挫前，多頭都將持續。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2609
|陽明
|14
|107.50
|114.50
|6.51
|9.80
|3017
|奇鋐
|22
|87.60
|85.80
|-2.05
|-3.96
|6143
|振曜
|42
|60.40
|58.20
|-3.64
|-9.24
|3003
|健和興
|20
|97.60
|93.60
|-4.10
|-8.00
|5425
|台半
|25
|82.80
|78.30
|-5.43
|-11.25
|-2.27
|-22.65
投組表現：
陽明（2609）表現最佳，股價站上季線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。
台半（5425）表現最差，量縮回測季線。
盤勢預測：
蘋果計畫2023年量產以台積電4奈米技術生產的5G iPhone數據機晶片，藉此減少對高通的依賴外，也擬成為台積電3奈米技術的首批客戶，將在明年應用於新款iPad上，對台積電的營收及毛利率提升都有正面助益。
隨著第三代半導體產值逐年提高，雖不會直接取代傳統矽半導體，但整體占比仍將持續成長，近期漢磊、嘉晶、光磊、環球晶及中美晶股價拉高休息後，資金開始輪動到其他第三代半導體個股。此外，元宇宙發展仰賴強大和大量的伺服器支持，微軟、臉書、亞馬遜等網路公司的資本支出持續增加，新平台的推出和衍生出元宇宙的應用正刺激新的需求，緯穎、嘉澤、奇鋐都是可能的受惠股。
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