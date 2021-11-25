外資連三日買超笙泉 久正技術面呈現攻擊噴出

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6167 久正 300 11.15 14.15 26.91 90.00 3444 利機 60 58.40 70.70 21.06 73.80 1316 上曜 40 21.20 22.30 5.19 4.40 3016 嘉晶 7 143.00 146.00 2.10 2.10 3017 奇鋐 12 87.60 85.80 -2.05 -2.16 16.81 168.14

投組表現：

久正（6167）表現最佳，前三季獲利賺贏去年整年，轉機性強，技術面上呈攻擊噴出型態，可望續攻。

奇鋐（3017）表現最差，累計前三季每股盈餘6.2元，歐美及大陸通訊基地台標案開始推出，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測 ：

台股25日小漲11點，收在17,654點，成交值3,006億元。盤面個股已非齊漲齊跌，上半年強勢股及漲多作夢題材股進入整理，輪動族群改變，資金交棒新主流，包括矽晶圓族群及其他轉機股，其中利機、久正、久元、上曜等股價均領先突破高點。

操作上聚焦前三季財報佳、股價漲幅尚未過大的族群可望有短線演出，元宇宙、低軌衛星等漲多族群則可利用拉高出場。

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3444 利機 60 58.40 70.70 21.06 73.80 2340 光磊 53 55.90 59.80 6.98 20.67 5468 凱鈺 65 24.05 25.30 5.20 8.13 6140 訊達 69 22.10 23.05 4.30 6.56 3122 笙泉 6 67.80 61.50 -9.29 -3.78 10.54 105.37

投組表現：

利機（3444）表現最佳，自結10月獲利達1,200萬元，累計前十月稅後純益1.11億元、每股純益（EPS）2.72元，股價獲財務面支撐，具持續上漲空間。

笙泉（3122）表現最差，外資連三日買超1,289張，有逢低承接跡象，後市股價反彈可期。

盤勢預測：

台股25日受到大型權值股普遍表現偏弱影響，加上千金股世芯-KY（3661）開盤即跌停鎖死至終場，對投資人造成心理壓力，導致加權指數無法一鼓作氣、有效上攻，終場以17,654.19點作收，上漲11.67點。

類股方面，航運類股整體表現最為搶眼，上市航運類股指數大漲2.09％；電器電纜、造紙等傳產類股則緊隨其後；反觀電子族群，元宇宙、電動車及星鏈等題材中小族群，除少數個股如台光電、建碁、大眾控等漲停外，股價普遍出現回檔，並尋求月線或季線支撐。

展望後市，投信已連續數日站在賣方，成為中小族群個股整體表現欠佳的原因之一。因此，投資人下一步觀察重點應放在投信開始連續買超的族群及個股，極有可能就是下一波即將起漲之標的。

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 11 213.00 225.50 5.87 13.75 3019 亞光 21 93.30 95.00 1.82 3.57 3293 鈊象 5 811.00 781.00 -3.70 -15.00 6788 華景電 2 249.00 231.00 -7.23 -3.60 6756 威鋒電子 1 610.00 559.00 -8.36 -5.10 8255 朋程 2 264.00 239.00 -9.47 -5.00 -1.14 -11.38

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，投信鎖碼，股價於高檔打底後，股價後市有望持續發動攻勢。

朋程（8255）表現最差，車電概念股整體股價經歷回檔，股價受到拖累、拉回整理。

盤勢預測：

台股25日即便走出第五根黑K棒，但已經明顯收腳，加權指數高點突破24日高點、低點不破24日低點，止穩的味道已浮現。不過，世芯-KY（3661）繼4月股價崩盤後，再度遭到美國商務部點名，連帶金麗科（3228）及整體矽智財（IP）族群皆走勢疲軟，大大牽動台股25日盤面。

若是一般強勢股的回檔，通常回檔幅度達30％左右就會見到反彈，包含7月的航運股，都不脫離這個慣性。不過，若是政治風險，則將完全無法預期，個股往往也將無預警「中槍」，因此，此種個股更應保守應對。

觀察台股盤面，由於加權指數的回檔已近一周，有些多頭「正常回檔」的股票，都已經可以開始留意。畢竟台股的多頭還不會那麼快結束。

展望後市，除美股與基本面外，還有個指標可當作多頭風向球，就是「炒作股」，而最經典的代表，就是仍處於概念階段的元宇宙題材。元宇宙概念股近日來，包括霹靂、位速、宏達電等，都有死灰復燃跡象，「空頭不死、多頭不止」，研判在炒作股未重挫前，多頭都將持續。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2609 陽明 14 107.50 114.50 6.51 9.80 3017 奇鋐 22 87.60 85.80 -2.05 -3.96 6143 振曜 42 60.40 58.20 -3.64 -9.24 3003 健和興 20 97.60 93.60 -4.10 -8.00 5425 台半 25 82.80 78.30 -5.43 -11.25 -2.27 -22.65

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，股價站上季線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。

台半（5425）表現最差，量縮回測季線。

盤勢預測：

蘋果計畫2023年量產以台積電4奈米技術生產的5G iPhone數據機晶片，藉此減少對高通的依賴外，也擬成為台積電3奈米技術的首批客戶，將在明年應用於新款iPad上，對台積電的營收及毛利率提升都有正面助益。

隨著第三代半導體產值逐年提高，雖不會直接取代傳統矽半導體，但整體占比仍將持續成長，近期漢磊、嘉晶、光磊、環球晶及中美晶股價拉高休息後，資金開始輪動到其他第三代半導體個股。此外，元宇宙發展仰賴強大和大量的伺服器支持，微軟、臉書、亞馬遜等網路公司的資本支出持續增加，新平台的推出和衍生出元宇宙的應用正刺激新的需求，緯穎、嘉澤、奇鋐都是可能的受惠股。