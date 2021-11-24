南茂、大聯大有望吸資金 陽明蓄勢上攻
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3444
|利機
|60
|58.40
|68.20
|16.78
|58.80
|6167
|久正
|300
|11.15
|12.90
|15.70
|52.50
|1316
|上曜
|40
|21.20
|22.00
|3.77
|3.20
|3016
|嘉晶
|7
|143.00
|145.50
|1.75
|1.75
|3017
|奇鋐
|12
|87.60
|87.30
|-0.34
|-0.36
|11.59
|115.89
投組表現：
利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並體開始出貨大陸廠商，前景看好，惟短線漲多，拉高到23日高點附近可先行出場。
奇鋐（3017）表現最差，累計前三季每股盈餘6.2元，歐美及大陸通訊基地台標案開始推出，股價經整理後有機會再攻。
盤勢預測 ：
台股24日小跌23點，收在17,642點，成交值2,918億元。盤面輪動速度加快，漲多族群持續整理，新波段迎來新主流，由作夢題材股轉換成實質業績股，包含台勝科、環球晶、嘉晶、中美晶、合晶、久元、久正、達方等股價均率先攻克11日高點。其中久正及久元前三季獲利雙雙賺贏去年全年外，達方旗下小金雞詠業進入掛牌倒數。
至於財報佳、股價尚未大漲的個股也有機會吸引資金進駐，譬如封測廠南茂及通路商大聯大等。
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3444
|利機
|60
|58.40
|68.20
|16.78
|58.80
|6140
|訊達
|69
|22.10
|23.80
|7.69
|11.73
|2340
|光磊
|53
|55.90
|59.90
|7.16
|21.20
|5468
|凱鈺
|65
|24.05
|25.05
|4.16
|6.50
|3122
|笙泉
|6
|67.80
|62.70
|-7.52
|-3.06
|9.52
|95.17
投組表現：
利機（3444）表現最佳，股價近六個交易日內五度亮燈漲停，上漲氣勢強勁，多頭格局持續，研判後市仍有上漲空間。
笙泉（3122）表現最差，股價破底止跌回升，24日上漲1.46％，反彈可能性大增。
盤勢預測：
美股道瓊指數23日小漲0.55％，惟台積電ADR卻下跌2.72％，加上24日為台指期、周選擇權結算日，多頭資金轉進傳產、金融類股，電子類股成交比重滑落至六成左右，加權指數收盤也下跌23.6點，收在17,642.52點，留下長下影線，成交量萎縮至不到3千億元。
類股表現方面，鋼鐵類股仍延續23日強勁漲勢，表現最為搶眼，造紙、航運類股也緊隨其後；反觀題材類股，則以低軌道衛星族群表現最佳，其中利機、昇達科亮燈漲停，系統電、台光電也同步大漲逾7％，使題材股的續揚露出一線曙光。
展望後市，台股大盤24日出現長下影線，目前可基本假設在17,600點附近，已獲得有效支撐，長多趨勢不變。
選股方面，建議投資人可首選漲多先行回檔整理的題材類股，抑或明年業績成長能見度較高的企業，而若具備題材加持、業績亮眼，又有外資及投信買超者，更是最佳買進標的。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2609
|陽明
|14
|107.50
|111.00
|3.26
|4.90
|3017
|奇鋐
|22
|87.60
|87.30
|-0.34
|-0.66
|6143
|振曜
|42
|60.40
|59.60
|-1.32
|-3.36
|3003
|健和興
|20
|97.60
|93.60
|-4.10
|-8.00
|5425
|台半
|25
|82.80
|78.90
|-4.71
|-9.75
|-1.69
|-16.87
投組表現：
陽明（2609）表現最佳，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。
台半（5425）表現最差，量縮回測季線。
盤勢預測：
矽晶圓三雄同步看好明年產業景氣，全尺吋產能皆已滿載，預估明年仍將供不應求，其中又以8吋矽晶圓產能最為吃緊，明年恐再漲價10～20％，大陸甚至已停止補助8吋晶圓廠擴建產能，矽晶圓三雄24日股價表現搶眼，合晶和台勝科一開盤直接攻上漲停板外，環球晶也呈價漲量增，繼續挑戰高點。
大陸官方對網路科技行業管制越趨嚴格，且「共同富裕」的社會目標也把矛頭指向網路巨頭，大陸政府研擬推出「數據稅」的可能性，此舉是否箝制私人網路科技公司的發展值得留意。
此外，美國和大陸相繼投入2.3兆美元和10.6兆人民幣基礎建設帶動鋼鐵的實質需求，大陸為冬奧下令鋼鐵業減產，鐵碗式的打壓只是鋼市的短暫現象，預料明年2月在冬奧結束後，配合春節後的庫存回補旺季，鐵礦石和鋼鐵需求將顯著回溫。
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|11
|213.00
|215.50
|1.17
|2.75
|3019
|亞光
|21
|93.30
|93.60
|0.32
|0.63
|3293
|鈊象
|5
|811.00
|791.00
|-2.47
|-10.00
|8255
|朋程
|2
|264.00
|242.50
|-8.14
|-4.30
|6756
|威鋒電子
|1
|610.00
|560.00
|-8.20
|-5.00
|6788
|華景電
|2
|249.00
|227.00
|-8.84
|-4.40
|-2.03
|-20.32
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，投信鎖碼，股價於高檔打底後，後市可望再攻。
華景電（6788）表現最差，股價13日最高衝上284.5元歷史新天價後拉回，目前已接近前兩波之起漲點，股價有望止跌回穩。
盤勢預測：
台股加權指數24日苦吞第四根黑K棒，近期出現一波小幅修正，盤中最低點甚至來到17,588.78點，惟研判台股多頭架構並未改變，多頭回檔，就是投資人最佳的買進時機。
美國總統拜登提名聯準會（Fed）現任主席鮑爾連任，市場多看好其連任機會，而明年是否將會升息三次，仍是市場預估，並非既定事實。
不過，假設市場資訊正確，目前預估的升息時間將會落在明年的6、9、12月，也就是說，目前仍有七至八個月以上，時間上仍算充裕，建議投資人不必為了規避遠在八個月後，且尚未確定是否實現的利空，而放棄現有的多頭行情。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
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