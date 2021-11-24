南茂、大聯大有望吸資金 陽明蓄勢上攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3444 利機 60 58.40 68.20 16.78 58.80 6167 久正 300 11.15 12.90 15.70 52.50 1316 上曜 40 21.20 22.00 3.77 3.20 3016 嘉晶 7 143.00 145.50 1.75 1.75 3017 奇鋐 12 87.60 87.30 -0.34 -0.36 11.59 115.89

投組表現：

利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並體開始出貨大陸廠商，前景看好，惟短線漲多，拉高到23日高點附近可先行出場。

奇鋐（3017）表現最差，累計前三季每股盈餘6.2元，歐美及大陸通訊基地台標案開始推出，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測 ：

台股24日小跌23點，收在17,642點，成交值2,918億元。盤面輪動速度加快，漲多族群持續整理，新波段迎來新主流，由作夢題材股轉換成實質業績股，包含台勝科、環球晶、嘉晶、中美晶、合晶、久元、久正、達方等股價均率先攻克11日高點。其中久正及久元前三季獲利雙雙賺贏去年全年外，達方旗下小金雞詠業進入掛牌倒數。

至於財報佳、股價尚未大漲的個股也有機會吸引資金進駐，譬如封測廠南茂及通路商大聯大等。

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/24收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3444 利機 60 58.40 68.20 16.78 58.80 6140 訊達 69 22.10 23.80 7.69 11.73 2340 光磊 53 55.90 59.90 7.16 21.20 5468 凱鈺 65 24.05 25.05 4.16 6.50 3122 笙泉 6 67.80 62.70 -7.52 -3.06 9.52 95.17

投組表現：

利機（3444）表現最佳，股價近六個交易日內五度亮燈漲停，上漲氣勢強勁，多頭格局持續，研判後市仍有上漲空間。

笙泉（3122）表現最差，股價破底止跌回升，24日上漲1.46％，反彈可能性大增。

盤勢預測：

美股道瓊指數23日小漲0.55％，惟台積電ADR卻下跌2.72％，加上24日為台指期、周選擇權結算日，多頭資金轉進傳產、金融類股，電子類股成交比重滑落至六成左右，加權指數收盤也下跌23.6點，收在17,642.52點，留下長下影線，成交量萎縮至不到3千億元。

類股表現方面，鋼鐵類股仍延續23日強勁漲勢，表現最為搶眼，造紙、航運類股也緊隨其後；反觀題材類股，則以低軌道衛星族群表現最佳，其中利機、昇達科亮燈漲停，系統電、台光電也同步大漲逾7％，使題材股的續揚露出一線曙光。

展望後市，台股大盤24日出現長下影線，目前可基本假設在17,600點附近，已獲得有效支撐，長多趨勢不變。

選股方面，建議投資人可首選漲多先行回檔整理的題材類股，抑或明年業績成長能見度較高的企業，而若具備題材加持、業績亮眼，又有外資及投信買超者，更是最佳買進標的。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2609 陽明 14 107.50 111.00 3.26 4.90 3017 奇鋐 22 87.60 87.30 -0.34 -0.66 6143 振曜 42 60.40 59.60 -1.32 -3.36 3003 健和興 20 97.60 93.60 -4.10 -8.00 5425 台半 25 82.80 78.90 -4.71 -9.75 -1.69 -16.87

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。

台半（5425）表現最差，量縮回測季線。

盤勢預測：

矽晶圓三雄同步看好明年產業景氣，全尺吋產能皆已滿載，預估明年仍將供不應求，其中又以8吋矽晶圓產能最為吃緊，明年恐再漲價10～20％，大陸甚至已停止補助8吋晶圓廠擴建產能，矽晶圓三雄24日股價表現搶眼，合晶和台勝科一開盤直接攻上漲停板外，環球晶也呈價漲量增，繼續挑戰高點。

大陸官方對網路科技行業管制越趨嚴格，且「共同富裕」的社會目標也把矛頭指向網路巨頭，大陸政府研擬推出「數據稅」的可能性，此舉是否箝制私人網路科技公司的發展值得留意。

此外，美國和大陸相繼投入2.3兆美元和10.6兆人民幣基礎建設帶動鋼鐵的實質需求，大陸為冬奧下令鋼鐵業減產，鐵碗式的打壓只是鋼市的短暫現象，預料明年2月在冬奧結束後，配合春節後的庫存回補旺季，鐵礦石和鋼鐵需求將顯著回溫。

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 11 213.00 215.50 1.17 2.75 3019 亞光 21 93.30 93.60 0.32 0.63 3293 鈊象 5 811.00 791.00 -2.47 -10.00 8255 朋程 2 264.00 242.50 -8.14 -4.30 6756 威鋒電子 1 610.00 560.00 -8.20 -5.00 6788 華景電 2 249.00 227.00 -8.84 -4.40 -2.03 -20.32

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，投信鎖碼，股價於高檔打底後，後市可望再攻。

華景電（6788）表現最差，股價13日最高衝上284.5元歷史新天價後拉回，目前已接近前兩波之起漲點，股價有望止跌回穩。

盤勢預測：

台股加權指數24日苦吞第四根黑K棒，近期出現一波小幅修正，盤中最低點甚至來到17,588.78點，惟研判台股多頭架構並未改變，多頭回檔，就是投資人最佳的買進時機。

美國總統拜登提名聯準會（Fed）現任主席鮑爾連任，市場多看好其連任機會，而明年是否將會升息三次，仍是市場預估，並非既定事實。

不過，假設市場資訊正確，目前預估的升息時間將會落在明年的6、9、12月，也就是說，目前仍有七至八個月以上，時間上仍算充裕，建議投資人不必為了規避遠在八個月後，且尚未確定是否實現的利空，而放棄現有的多頭行情。