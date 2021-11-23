鈺創休息 凱鈺將反彈 久元、達方母憑子貴

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5468 凱鈺 65 24.05 25.60 6.44 10.08 3444 利機 60 58.40 62.00 6.16 21.60 6140 訊達 69 22.10 23.10 4.52 6.90 2340 光磊 53 55.90 58.00 3.76 11.13 3122 笙泉 6 67.80 61.80 -8.85 -3.60 4.61 46.11

投組表現：

凱鈺（5468）表現最佳，股價盤中跌停敲開、留下長下影線，研判後續反彈即將展開。

笙泉（3122）表現最差，股價23日重挫逾6％，已跌破5日均線，後續仍有反彈機會。

盤勢預測 ：

美股四大指數22日除道瓊指數小漲外，其他三大指數均以下跌作收，費半指數跌幅高達1.66％，最為嚴重。台股加權指數23日就受到美股下挫影響，終場電子權值股台積電（2330）下跌0.49％，聯發科（2454）及大立光（3008）皆下跌逾2％。

選股方面，就電子股而言，元宇宙概念股除億光漲停外，大部分個股皆回檔整理，鈺創跌停更是傳達了個股漲多暫時休息的必要性；另一方面，電動車與低軌衛星概念股普遍表現不佳，在在都是導致大盤積弱不振的主要原因。

不過，傳產方面，鋼鐵股表現最為強勢，惟漲勢能否長久，後市仍有待觀察。

展望後市，加權指數及個股現階段的「深蹲」，恐是進攻「萬八」前夕最低成本的買進機會，投資人只要發揮人棄我取的精神，就會發掘現在別人眼中的敝屣，很有可能是未來懷中的珠玉。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3444 利機 60 58.40 62.00 6.16 21.60 6167 久正 300 11.15 11.75 5.38 18.00 3017 奇鋐 12 87.60 89.50 2.17 2.28 1316 上曜 40 21.20 20.20 -4.72 -4.00 3016 嘉晶 7 143.00 135.50 -5.24 -5.25 3.26 32.63

投組表現：

利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並體開始出貨大陸廠商，前景看好，惟短線漲多，拉高到23日高點附近可先行出場。

嘉晶（3016）表現最差，第三代半導體材料未來持續看好，但短線乖離已大，逢高可先獲利了結。

盤勢預測：

高價股及漲多股出現明顯賣壓，股王矽力-KY、股后信驊、力旺23日均重挫逾5％，元宇宙宏達電、位速、鈺創、中光電、智崴跌幅亦大，台股終場下跌137點，收17,666點，成交值3,137億元。

新波段有新主流交棒，前三季財報佳、漲幅尚未過高的族群可望吸引買盤進駐，尤其領先突破19日高點的新強勢股，譬如久元前三季每股大賺6.87元，子公司久宏鑫布局石墨烯材料多年，月、季線交叉向上；達方小金雞詠業布局車載天線有成，母憑子貴，股價同樣向上突破。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2609 陽明 14 107.50 111.00 3.26 4.90 3017 奇鋐 22 87.60 89.50 2.17 4.18 6143 振曜 42 60.40 60.80 0.66 1.68 3003 健和興 20 97.60 94.50 -3.18 -6.20 5425 台半 25 82.80 78.80 -4.83 -10.00 -0.54 -5.44

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。

台半（5425）表現最差，量縮回測季線。

盤勢預測：

Facebook宣布改名Meta後掀起元宇宙旋風，包括宏達電、位速、建漢、威盛、鈺創、智原、晶宏、中光電等沾上邊的公司股價水漲船高。但漲多終會回檔、低估終會回歸價值，在漲跌循環的過程裡，投資人容易被當前的熱門股給吸引，但若缺乏基本面支撐，一旦籌碼傾倒出來將會不可收拾。

以新創公司比喻，電動車是在高速成長的階段，而元宇宙尚在種子輪。相對元宇宙的虛，更襯出電動車的實。特斯拉從2003開始投入電動車距今超過17年，隨多國政府逐步淘汰燃油車、碳化矽的技術增加續航力、百萬元內的平價電動車推出，綜觀所有條件，電動車已是成熟的市場。

美國電動車新創公司Rivian於10日在納斯達克上市，成為今年規模最大，也是自1995年以來美國第7大的IPO案 ，足見市場對電動車的未來性寄予厚望。

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6414 樺漢 11 213.00 212.00 -0.47 -1.10 3019 亞光 21 93.30 92.70 -0.64 -1.26 3293 鈊象 5 811.00 788.00 -2.84 -11.50 8255 朋程 2 264.00 252.50 -4.36 -2.30 6788 華景電 2 249.00 236.50 -5.02 -2.50 6756 威鋒電子 1 610.00 565.00 -7.38 -4.50 -2.32 -23.16

投組表現：

樺漢（6414）表現最佳，明年展望佳、投信11月來買超近千張，後市可期。

威鋒電子（6756）表現最差，股價19日攻上610元、創下歷史新天價後回檔，目前屬於正常修正，未來仍有機會持續上攻。

盤勢預測：

台股23日重挫逾百點，收在17,666.12點，看似多頭有些隱憂，惟對於尚未進場、尚未買滿的人，卻是絕佳的機會。

觀察盤面，台股加權指數經歷了10月底的回檔後，11月初、月中都各走出一波連續上漲的攻勢，而兩波攻勢後，又連續回檔了兩個交易日，研判第三波的發動時間不會太久，惟必須要借助外力點火，而點火的方式有兩種。

首先，要由美股來點火，美國總統拜登22日提名鮑爾續任聯準會（Fed）主席，引發市場利多出盡的聯想，故美股在改寫歷史新高後開高走低，原先漲幅最多的科技指數，跌幅最重。不過，市場不論未來存在好消息或壞消息，只要塵埃落定、變數消失，就是好消息，更何況Fed主席這個變數，是市場認為最理想、最鴿派的變數，當然是好事一件。

第二種點火方式，則是要端看外資，自11月5日開始，外資就開始積極回補現貨，外資影響力也慢慢提升。回顧11月以來，每當外資大買百億以上，台股都能改寫波段新高，因此，外資大買百億時，就有可能成為台股第三波的發動點。