鈺創休息 凱鈺將反彈 久元、達方母憑子貴
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5468
|凱鈺
|65
|24.05
|25.60
|6.44
|10.08
|3444
|利機
|60
|58.40
|62.00
|6.16
|21.60
|6140
|訊達
|69
|22.10
|23.10
|4.52
|6.90
|2340
|光磊
|53
|55.90
|58.00
|3.76
|11.13
|3122
|笙泉
|6
|67.80
|61.80
|-8.85
|-3.60
|4.61
|46.11
投組表現：
凱鈺（5468）表現最佳，股價盤中跌停敲開、留下長下影線，研判後續反彈即將展開。
笙泉（3122）表現最差，股價23日重挫逾6％，已跌破5日均線，後續仍有反彈機會。
盤勢預測 ：
美股四大指數22日除道瓊指數小漲外，其他三大指數均以下跌作收，費半指數跌幅高達1.66％，最為嚴重。台股加權指數23日就受到美股下挫影響，終場電子權值股台積電（2330）下跌0.49％，聯發科（2454）及大立光（3008）皆下跌逾2％。
選股方面，就電子股而言，元宇宙概念股除億光漲停外，大部分個股皆回檔整理，鈺創跌停更是傳達了個股漲多暫時休息的必要性；另一方面，電動車與低軌衛星概念股普遍表現不佳，在在都是導致大盤積弱不振的主要原因。
不過，傳產方面，鋼鐵股表現最為強勢，惟漲勢能否長久，後市仍有待觀察。
展望後市，加權指數及個股現階段的「深蹲」，恐是進攻「萬八」前夕最低成本的買進機會，投資人只要發揮人棄我取的精神，就會發掘現在別人眼中的敝屣，很有可能是未來懷中的珠玉。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3444
|利機
|60
|58.40
|62.00
|6.16
|21.60
|6167
|久正
|300
|11.15
|11.75
|5.38
|18.00
|3017
|奇鋐
|12
|87.60
|89.50
|2.17
|2.28
|1316
|上曜
|40
|21.20
|20.20
|-4.72
|-4.00
|3016
|嘉晶
|7
|143.00
|135.50
|-5.24
|-5.25
|3.26
|32.63
投組表現：
利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並體開始出貨大陸廠商，前景看好，惟短線漲多，拉高到23日高點附近可先行出場。
嘉晶（3016）表現最差，第三代半導體材料未來持續看好，但短線乖離已大，逢高可先獲利了結。
盤勢預測：
高價股及漲多股出現明顯賣壓，股王矽力-KY、股后信驊、力旺23日均重挫逾5％，元宇宙宏達電、位速、鈺創、中光電、智崴跌幅亦大，台股終場下跌137點，收17,666點，成交值3,137億元。
新波段有新主流交棒，前三季財報佳、漲幅尚未過高的族群可望吸引買盤進駐，尤其領先突破19日高點的新強勢股，譬如久元前三季每股大賺6.87元，子公司久宏鑫布局石墨烯材料多年，月、季線交叉向上；達方小金雞詠業布局車載天線有成，母憑子貴，股價同樣向上突破。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2609
|陽明
|14
|107.50
|111.00
|3.26
|4.90
|3017
|奇鋐
|22
|87.60
|89.50
|2.17
|4.18
|6143
|振曜
|42
|60.40
|60.80
|0.66
|1.68
|3003
|健和興
|20
|97.60
|94.50
|-3.18
|-6.20
|5425
|台半
|25
|82.80
|78.80
|-4.83
|-10.00
|-0.54
|-5.44
投組表現：
陽明（2609）表現最佳，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。
台半（5425）表現最差，量縮回測季線。
盤勢預測：
Facebook宣布改名Meta後掀起元宇宙旋風，包括宏達電、位速、建漢、威盛、鈺創、智原、晶宏、中光電等沾上邊的公司股價水漲船高。但漲多終會回檔、低估終會回歸價值，在漲跌循環的過程裡，投資人容易被當前的熱門股給吸引，但若缺乏基本面支撐，一旦籌碼傾倒出來將會不可收拾。
以新創公司比喻，電動車是在高速成長的階段，而元宇宙尚在種子輪。相對元宇宙的虛，更襯出電動車的實。特斯拉從2003開始投入電動車距今超過17年，隨多國政府逐步淘汰燃油車、碳化矽的技術增加續航力、百萬元內的平價電動車推出，綜觀所有條件，電動車已是成熟的市場。
美國電動車新創公司Rivian於10日在納斯達克上市，成為今年規模最大，也是自1995年以來美國第7大的IPO案 ，足見市場對電動車的未來性寄予厚望。
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6414
|樺漢
|11
|213.00
|212.00
|-0.47
|-1.10
|3019
|亞光
|21
|93.30
|92.70
|-0.64
|-1.26
|3293
|鈊象
|5
|811.00
|788.00
|-2.84
|-11.50
|8255
|朋程
|2
|264.00
|252.50
|-4.36
|-2.30
|6788
|華景電
|2
|249.00
|236.50
|-5.02
|-2.50
|6756
|威鋒電子
|1
|610.00
|565.00
|-7.38
|-4.50
|-2.32
|-23.16
投組表現：
樺漢（6414）表現最佳，明年展望佳、投信11月來買超近千張，後市可期。
威鋒電子（6756）表現最差，股價19日攻上610元、創下歷史新天價後回檔，目前屬於正常修正，未來仍有機會持續上攻。
盤勢預測：
台股23日重挫逾百點，收在17,666.12點，看似多頭有些隱憂，惟對於尚未進場、尚未買滿的人，卻是絕佳的機會。
觀察盤面，台股加權指數經歷了10月底的回檔後，11月初、月中都各走出一波連續上漲的攻勢，而兩波攻勢後，又連續回檔了兩個交易日，研判第三波的發動時間不會太久，惟必須要借助外力點火，而點火的方式有兩種。
首先，要由美股來點火，美國總統拜登22日提名鮑爾續任聯準會（Fed）主席，引發市場利多出盡的聯想，故美股在改寫歷史新高後開高走低，原先漲幅最多的科技指數，跌幅最重。不過，市場不論未來存在好消息或壞消息，只要塵埃落定、變數消失，就是好消息，更何況Fed主席這個變數，是市場認為最理想、最鴿派的變數，當然是好事一件。
第二種點火方式，則是要端看外資，自11月5日開始，外資就開始積極回補現貨，外資影響力也慢慢提升。回顧11月以來，每當外資大買百億以上，台股都能改寫波段新高，因此，外資大買百億時，就有可能成為台股第三波的發動點。
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