利機切入第三代半導體 大戶持續買進凱鈺
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3444
|利機
|60
|58.40
|64.20
|9.93
|34.80
|6167
|久正
|300
|11.15
|12.25
|9.87
|33.00
|3016
|嘉晶
|7
|143.00
|149.00
|4.20
|4.20
|3017
|奇鋐
|12
|87.60
|88.40
|0.91
|0.96
|1316
|上曜
|40
|21.20
|21.20
|0.00
|0.00
|7.30
|72.96
投組表現：
利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並開始出貨大陸廠商，前景看好，短線可多加留意。
上曜（1316）表現最差，南科效應持續發威，大台南建案銷量可期，整理後有機會再攻。
盤勢預測：
台股22日小跌14點，收在17,803點，成交值3,129億元，櫃買指數續創229.36點波段新高，盤面上利機、嘉晶、台勝科等第三代半導體題材股續強，反觀電動車康普、美琪瑪、聚和紛紛拉回。至於低價轉機族群中，和鑫、久正前三季賺贏去年全年，率領股價同樣亮燈漲停。
指數近期突破17,633點後，由漲幅落後的個股短線表現，前波漲幅大的低軌衛星、元宇宙等題材股開始整理，另外美光反彈帶動威剛、十銓、南亞科、華邦電進行中期反彈。選股可朝前三季財報佳、股價未充分反應的個股，如通路股大聯大、封測股南茂，為進可攻退可守標的。
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5468
|凱鈺
|65
|24.05
|26.45
|9.98
|15.60
|3444
|利機
|60
|58.40
|64.20
|9.93
|34.80
|2340
|光磊
|53
|55.90
|60.20
|7.69
|22.79
|3122
|笙泉
|6
|67.80
|65.80
|-2.95
|-1.20
|6140
|訊達
|69
|22.10
|21.00
|-4.98
|-7.59
|6.44
|64.40
投組表現：
凱鈺（5468）表現最佳，大戶持續買進，股價22日再度亮燈漲停，股價創近九個月新高，後續有望挑戰今年新高。
訊達（6140）表現最差，股價衝高後回落，預估股價經回檔整理後反彈在即。
盤勢預測：
台股加權指數22日開盤小漲後，即在平盤附近狹幅整理，高低點差距僅67點，終場下跌14.77點，收在17,803.54點。成交量能方面，成交值則萎縮至3,200億元以下，是台股大盤無法進一步上攻的主要原因。
類股方面，台積電及其他電子權值股股價表現低迷，無法激勵大盤走高，聯發科、股王矽力-KY更是下跌作收；不過，中小型股表現較為活潑，利機、凱鈺、霹靂、泰碩等，皆以漲停作收。
另一方面，外資點名DRAM是元宇宙發展不可缺少的角色，帶動威剛、十銓等記憶體指標股亮燈漲停，記憶體族群扮演台股22日盤面焦點。
展望後市，隨著全球經濟後甦腳步加快，疫情受害較嚴重傳統產業與金融業，可望受惠獲利良好，激勵股價持續反彈，惟就個股漲幅而言，相關題材股包括第三代半導體、車用電子、IC設計族群、低軌衛星等，仍是首選。
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3019
|亞光
|21
|93.30
|97.50
|4.50
|8.82
|6414
|樺漢
|11
|213.00
|216.00
|1.41
|3.30
|3293
|鈊象
|5
|811.00
|809.00
|-0.25
|-1.00
|8255
|朋程
|2
|264.00
|260.00
|-1.52
|-0.80
|6756
|威鋒電子
|1
|610.00
|592.00
|-2.95
|-1.80
|6788
|華景電
|2
|249.00
|238.00
|-4.42
|-2.20
|0.63
|6.32
投組表現：
亞光（3019）表現最佳，元宇宙概念股持續發燒，資金輪動至光學族群。
華景電（6788）表現最差，股價15日創高後，拉回量縮整理，蓄勢待發。
盤勢預測：
台股現階段多空走勢，仍取決於「基本面」與「國際股市」兩大因素。觀察台股基本面，「外銷訂單」為台股扎扎實實的先行指標，台灣以出口為導向，故外銷的數據格外重要，而外銷的訂單也將成未來的出貨，可說是企業營收、獲利的來源。
而國內9月的外銷訂單數據，創下歷史新高629億美元，奠定台股第四季的基本面勝跡，而10月的外銷訂單再度乘勝追擊，以591億美元改寫歷年同月新高，連續20個月正成長。
展望後市，台股基本面目前正處於歷史巔峰，加權指數創高指日可待，研判未來兩個月可望成為史上最佳的封關前行情，而目前則是投資人不容錯過的「搶時間、搶股票、搶錢」關鍵時刻。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/19收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2609
|陽明
|14
|107.50
|110.50
|2.79
|4.20
|6143
|振曜
|42
|60.40
|62.00
|2.65
|6.72
|3017
|奇鋐
|22
|87.60
|88.40
|0.91
|1.76
|3003
|健和興
|20
|97.60
|96.40
|-1.23
|-2.40
|5425
|台半
|25
|82.80
|81.20
|-1.93
|-4.00
|0.63
|6.28
投組表現：
陽明（2609）表現最佳，股價22日站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。
台半（5425）表現最差，回測5日均線，靜待放量攻擊時機。
盤勢預測：
歐洲新冠疫情再度失控，奧地利全國疫苗接種率已達65％，仍無法有效抵擋疫情擴散，感染人數屢創新高，奧地利總理也宣布自22日起全國將封鎖10日，且將強制要求全國人民接種疫苗，成為西歐首個回頭採取鎖國政策的國家。
冬季疫情來勢洶洶，愛爾蘭是歐州接種率最高的國家，但近7日平均確診數仍高達4千人以上，葡萄牙、荷蘭及德國的確診人數也持續攀升。疫情的反撲增添海運運費的不確定性，塞港問題不但在美西仍未緩解，歐洲鎖國也將造成海運市場供需不平衡的情況更加惡化。
第四季是海運旺季，東南亞已相繼復工，大陸也陸續恢復供電，外傳貨櫃三雄將調漲近洋線的運價外，美東和美西線運費也開始止跌回升，然在獲利創新高下，股價卻仍沿年線附近整理並未大漲。
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