利機切入第三代半導體 大戶持續買進凱鈺

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3444 利機 60 58.40 64.20 9.93 34.80 6167 久正 300 11.15 12.25 9.87 33.00 3016 嘉晶 7 143.00 149.00 4.20 4.20 3017 奇鋐 12 87.60 88.40 0.91 0.96 1316 上曜 40 21.20 21.20 0.00 0.00 7.30 72.96

投組表現：

利機（3444）表現最佳，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體並開始出貨大陸廠商，前景看好，短線可多加留意。

上曜（1316）表現最差，南科效應持續發威，大台南建案銷量可期，整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股22日小跌14點，收在17,803點，成交值3,129億元，櫃買指數續創229.36點波段新高，盤面上利機、嘉晶、台勝科等第三代半導體題材股續強，反觀電動車康普、美琪瑪、聚和紛紛拉回。至於低價轉機族群中，和鑫、久正前三季賺贏去年全年，率領股價同樣亮燈漲停。

指數近期突破17,633點後，由漲幅落後的個股短線表現，前波漲幅大的低軌衛星、元宇宙等題材股開始整理，另外美光反彈帶動威剛、十銓、南亞科、華邦電進行中期反彈。選股可朝前三季財報佳、股價未充分反應的個股，如通路股大聯大、封測股南茂，為進可攻退可守標的。

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5468 凱鈺 65 24.05 26.45 9.98 15.60 3444 利機 60 58.40 64.20 9.93 34.80 2340 光磊 53 55.90 60.20 7.69 22.79 3122 笙泉 6 67.80 65.80 -2.95 -1.20 6140 訊達 69 22.10 21.00 -4.98 -7.59 6.44 64.40

投組表現：

凱鈺（5468）表現最佳，大戶持續買進，股價22日再度亮燈漲停，股價創近九個月新高，後續有望挑戰今年新高。

訊達（6140）表現最差，股價衝高後回落，預估股價經回檔整理後反彈在即。

盤勢預測：

台股加權指數22日開盤小漲後，即在平盤附近狹幅整理，高低點差距僅67點，終場下跌14.77點，收在17,803.54點。成交量能方面，成交值則萎縮至3,200億元以下，是台股大盤無法進一步上攻的主要原因。

類股方面，台積電及其他電子權值股股價表現低迷，無法激勵大盤走高，聯發科、股王矽力-KY更是下跌作收；不過，中小型股表現較為活潑，利機、凱鈺、霹靂、泰碩等，皆以漲停作收。

另一方面，外資點名DRAM是元宇宙發展不可缺少的角色，帶動威剛、十銓等記憶體指標股亮燈漲停，記憶體族群扮演台股22日盤面焦點。

展望後市，隨著全球經濟後甦腳步加快，疫情受害較嚴重傳統產業與金融業，可望受惠獲利良好，激勵股價持續反彈，惟就個股漲幅而言，相關題材股包括第三代半導體、車用電子、IC設計族群、低軌衛星等，仍是首選。

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3019 亞光 21 93.30 97.50 4.50 8.82 6414 樺漢 11 213.00 216.00 1.41 3.30 3293 鈊象 5 811.00 809.00 -0.25 -1.00 8255 朋程 2 264.00 260.00 -1.52 -0.80 6756 威鋒電子 1 610.00 592.00 -2.95 -1.80 6788 華景電 2 249.00 238.00 -4.42 -2.20 0.63 6.32

投組表現：

亞光（3019）表現最佳，元宇宙概念股持續發燒，資金輪動至光學族群。

華景電（6788）表現最差，股價15日創高後，拉回量縮整理，蓄勢待發。

盤勢預測：

台股現階段多空走勢，仍取決於「基本面」與「國際股市」兩大因素。觀察台股基本面，「外銷訂單」為台股扎扎實實的先行指標，台灣以出口為導向，故外銷的數據格外重要，而外銷的訂單也將成未來的出貨，可說是企業營收、獲利的來源。

而國內9月的外銷訂單數據，創下歷史新高629億美元，奠定台股第四季的基本面勝跡，而10月的外銷訂單再度乘勝追擊，以591億美元改寫歷年同月新高，連續20個月正成長。

展望後市，台股基本面目前正處於歷史巔峰，加權指數創高指日可待，研判未來兩個月可望成為史上最佳的封關前行情，而目前則是投資人不容錯過的「搶時間、搶股票、搶錢」關鍵時刻。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/19收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2609 陽明 14 107.50 110.50 2.79 4.20 6143 振曜 42 60.40 62.00 2.65 6.72 3017 奇鋐 22 87.60 88.40 0.91 1.76 3003 健和興 20 97.60 96.40 -1.23 -2.40 5425 台半 25 82.80 81.20 -1.93 -4.00 0.63 6.28

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，股價22日站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。

台半（5425）表現最差，回測5日均線，靜待放量攻擊時機。

盤勢預測：

歐洲新冠疫情再度失控，奧地利全國疫苗接種率已達65％，仍無法有效抵擋疫情擴散，感染人數屢創新高，奧地利總理也宣布自22日起全國將封鎖10日，且將強制要求全國人民接種疫苗，成為西歐首個回頭採取鎖國政策的國家。

冬季疫情來勢洶洶，愛爾蘭是歐州接種率最高的國家，但近7日平均確診數仍高達4千人以上，葡萄牙、荷蘭及德國的確診人數也持續攀升。疫情的反撲增添海運運費的不確定性，塞港問題不但在美西仍未緩解，歐洲鎖國也將造成海運市場供需不平衡的情況更加惡化。

第四季是海運旺季，東南亞已相繼復工，大陸也陸續恢復供電，外傳貨櫃三雄將調漲近洋線的運價外，美東和美西線運費也開始止跌回升，然在獲利創新高下，股價卻仍沿年線附近整理並未大漲。