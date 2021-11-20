楊基政︱久正低價轉機股 奇鋐訂單成長可期

台股上周續漲300點，盤中最高來到17,986點，周線連七紅，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤攻至17,633點後領頭過高的題材股功成身退，後續由漲幅較小的同步族群與補漲股接棒，資金開始移往具實質業績題材的相關個股，而非純作夢題材；本周投資組合前兩大為利機（3444）、久正（6167），再選入奇鋐（3017）、嘉晶（3016）與上曜（1316）。

台股近期突破9月6日高點17,633點後，盤面輪動速度加快，先前強勢的題材股包括低軌道衛星、元宇宙、電動車、第三代半導體、高券資比等族群強漲一波後，短線乖離及漲幅已大，開始進入中段整理，不易有波段行情，只宜短打因應，所幸IC設計指標聯發科及集團相關個股接棒穩住盤面。

隨第三季財報公告，財報效應發威，搭配10月營收成長的業績題材股成盤面重心，部分資金轉進跌深反彈的貨櫃三雄及面板族群進行短打。

目前多頭可用之兵甚多，但短線台股震盪難免，操作上仍應謹慎選股，並非任意追買當日強勢股，第三季財報突出股若波段漲幅尚未過大，則易吸引資金進駐。此外，高價族群一向為多頭市場領頭羊，如矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY等高價個股具比價空間，若高價族群明顯回檔，則大盤亦可能開始進入整理走勢。

整體而言，包含低軌衛星昇達科、昇貿、台揚，元宇宙宏達電、中光電、威盛，短線不易再大漲，接棒的漲幅較小族群只宜短打因應，選股以前三季財報佳且10月營收成長、波段漲幅未過大族群為主。

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