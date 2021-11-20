張志誠︱振曜營收連三月升 台半作帳行情可期

台股上周大漲300點，逼近萬八大關，摩爾投顧分析師張志誠指出，儘管大盤近關情怯，高檔調節壓力浮現，但電子指數領先在盤中創下歷史新高，只要稍作整理，加權指數攻破歷史高點勢在必得；本周投資組合前兩大為振曜（6143）、台半（5425），再選健和興（3003）、奇鋐（3017）與陽明（2609）。

美股四大指數漲跌分歧，台股19日開高測試前波高點後隨即遇壓拉回，終場小跌23點，收在17,818點。電子指數雖收出上影線，但盤中價格一度改寫歷史新高，只待大盤休息後醞釀再攻歷史高點。

美國總統拜登17日參訪通用汽車（GM）位在底特律的工廠，不僅試乘性能優異的電動悍馬車，也順便造勢電動車基礎建設計畫。拜登15日簽署的1兆美元基建法案中，高達75億美元將被挪用在建置全美電動車充電站網絡，預期將刺激電動車銷量，帶動更多車廠擴大產量。通用汽車首席執行長巴拉表示，2035年要把汽車業務全部轉到電動車，足見車廠對電動車未來趨勢的樂觀。

此外，電子標籤主要供應商元太受惠市場前景看好、擴增產能，外資券商提高目標價的推動下，上周出量連2日漲停，今年以來累計漲幅已達148％；電子標籤最大趨動IC設計業者晶宏今年以來漲幅同樣達到驚人的490％。振曜雖還沒突破7月波段高點，但短中長期均線皆已呈多頭排列，回測後守住5日線將發動攻擊，在同族群上下游資金輪動下，振曜有機會跟上元太和晶宏腳步，攻過7月波段高點。

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