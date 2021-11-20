趙彭博︱利機業績暴增 光磊毛利、營益率雙升

台股上周以「小碎步」方式前進「萬八」，證券分析師趙彭博指出，在台股財報空窗期之際，預期明年業績成長之個股，上漲機率較高，投資人可優先選擇外資、投信認養之績優股。本周投資組合前兩大為利機（3444）、光磊（2340），再選入凱鈺（5468）、訊達（6140）與笙泉（3122）。

美國聯準會（Fed）已在本月展開縮減購債時程，惟仍認定現階段美國通膨是短期因素，就業市場雖有好轉，但未回到疫情前水準，沒有急迫升息的必要性，不見得縮減購債計畫一結束，就會馬上升息。根據美國就業、通膨最新情勢，明年經濟復甦力度恐不如2021年，Fed有可能2023年才會升息，也是美股四大指數近期屢創歷史新高的原因。

台股受惠美股翻揚上漲，也朝「萬八」目標前進，上周前四個交易日均以「小碎步」方式向前邁進，直至19日又趁台積電ADR大漲3.64％的勢頭，一舉攻至17,986.18點，距離「萬八」重要心理關卡僅剩14點，距離18,034點歷史高點也不到50點。

不過，台股成交量不足的問題又再度浮現，成交量一直無法突破4千億元，要消化上方突破5千億的賣壓，需要許多的時間。

選股方面，類股輪動是近來盤面特色，除「元宇宙」族群一枝獨秀外，航運、鋼鐵、金融、石化、營建、造紙、金融等族群也都有資金轉入跡象，惟都不長久；光電、半導體類股19日重回主流，對後勢大盤能否突破歷史新高起了重要作用。

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