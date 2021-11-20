林鈺凱︱鈊象財報好威 樺漢布局工業元宇宙

台股距離「萬八」僅一步之遙，證券分析師林鈺凱指出，在美股四大指數已領先創高下，台股多頭型態已表露無遺，11月正式噴出後，後續可望持續跟進。本周投資組合前兩大為鈊象（3293）、樺漢（6414），再選入亞光（3019）、威鋒電子（6756）、朋程（8255）與華景電（6788）。

台股距離歷史高點18,034點，只差不到50點，可謂「說過就過，說創新高就創新高」。時至今日，台股的多頭型態已表露無遺，現在正是找尋歷史定位的時候，投資人千萬不要錯過。美股四大指數早已領先突破歷史新高，道瓊指數早在一個月前，就突破了8月16日的收盤歷史高點，而台股連動係數最高費半指數，也已創下歷史新高逾兩周，甚至又再續揚了12.39％。同樣狀況發生在台股上，預估加權指數挑戰歷史高點18,034點，也有望再往上續漲12.39％，甚至連台股攻上兩萬點大關，都不能算是「超漲」。

除美股這個前車之鑑外，台股目前也正在「複製貼上」去年7月走勢，台股衝上13,031點後，就開始震盪三個月，三個月的過程雖看似屢攻不過、隨時都要轉空，惟每當要崩盤時就會出現「V型反轉」，該年度的11月也是噴出，而後直上「萬六」。

選股方面，投資人掌握「對的個股」才是關鍵。10月台股的主流是車用電子，元宇宙概念股接棒演出。航運、面板股等也展開「補漲」，但有鑑於上檔仍存在沉重賣壓，儘管相關個股近日來都有強勢表現，仍不建議投資人買進。

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