第5洞︱挑戰萬八 達人布局績優股

10月外銷達401.4億美元，創歷年單月新高，優於市場預期。法人指出，美國聯準會（Fed）本月將啟動縮減購債，惟短期內不急於升息，加上美國科技股財報亮眼、10月外銷數據亮眼，第四季至2022年首季台股走勢正向。

加權指數上周強漲逾300點，19日盤中最高一度衝上17,986.18點，距離「萬八」僅一步之遙，周線寫下連七紅。

證券分析師林鈺凱本周投組增為六檔，續留上周表現最佳的威鋒電子，新加入遊戲股鈊象、工業電腦廠樺漢、光學大廠亞光、整流二極體朋程、半導體設備華景電，看好前三季獲利亮眼且具題材加持者。

證券分析師趙彭博本周也續留上周投組表現最佳的凱鈺、笙泉，再選入封測材料通路商利機、感測元件大廠光磊、電腦網路系統訊達，看好明年業績較具想像空間，且外資、投信認養之績優股。

摩爾投顧分析師張志誠本周續留端子與連接器製造大廠健和興，再新選入電子書閱讀器設計製造廠振曜、二極體大廠台半、散熱大廠奇鋐、貨櫃航運陽明，看好電動車未來發展趨勢，鎖定多檔概念股。

啟發投顧分析師楊基政本周投組則是大換血，選入利機、中小尺寸面板模組廠、奇鋐、磊晶廠嘉晶、台灣南部建商上曜，選入多檔元宇宙、第三代半導體概念股，且看好高價個股有望出現比價空間。

逐洞賽第4洞結果出爐，台股上周盤面元宇宙、低軌衛星題材仍持續發酵，加上金融股撐盤、面板股啟動跌深反彈。法人指出，「萬八」近在咫尺，台股漲勢有擴散跡象，近期呈現類股輪漲。林鈺凱以高達6.26％報酬率奪得冠軍，趙彭博則以5.19％緊追在後；張志誠、楊基政則分別以2.81％、1.90％，位居第3、4名。

達人績效方面，林鈺凱上周投組中的威鋒電子化身「大飆股」，IC設計廠威鋒電子隸屬於威盛集團，身為宏達電最新推出VIVE Flow眼鏡高速傳輸晶片供應商，累計今年前三季每股純益（EPS）9.38元，已賺贏去年全年，挾「元宇宙」題材優勢，又有基本面撐腰，股價單周狂漲26.16％，19日漲停衝上610元，創下歷史新天價。

此外，IC設計族群多頭火種燒不盡，趙彭博投組中的凱鈺也獲買盤加持，凱鈺累計前三季EPS達0.1元，全年EPS有望創下2000年來新高，挾低價轉機股優勢，單周勁揚17.6％。

逐洞賽第4洞結果揭曉，由林鈺凱拿下個人循環首冠，本循環逐洞賽目前4位達人都分別各拿1洞冠軍，賽事目前已進行四周，過程異常激烈；台股上周周線再收紅，周K連七紅，勁揚300.18點，漲幅1.71％。

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