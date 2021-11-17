元宇宙族群續揚 威鋒電子強勢亮燈漲停
◎ 證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6756
|威鋒電子
|2
|483.50
|565.00
|16.86
|16.30
|6781
|AES-KY
|2
|1375.00
|1500.00
|9.09
|25.00
|2436
|偉詮電
|30
|102.50
|108.50
|5.85
|18.00
|2460
|建通
|20
|24.65
|25.40
|3.04
|1.50
|3508
|位速
|50
|53.90
|55.00
|2.04
|5.50
|6.63
|66.30
投組表現：
威鋒電子（6756）表現最佳，股價經量縮整理過後，17日強勢亮燈漲停、突破盤整區間。
位速（3508）表現最差，元宇宙概念股經歷16日的漲多回檔後，17日止穩續揚、上漲3％。
盤勢預測：
台股加權指數11月持續上漲，多頭格局已然不需懷疑，惟眼下的重點則是多頭可望持續至何時，對此，由10月外銷訂單預估數字，已可大致確定，台股的基本面足以支撐大盤，一路走強至農曆年前，甚至第四季就可能繳出史上最強季報。
而國際股市方面，美股四大指數屢創新高，也為台股推波助瀾。而原先市場最擔憂的美國聯準會（Fed）決議縮減購債與升息，目前也都已塵埃落定，並往正面的方向發展。
就技術面觀察，大盤所有均線全數翻揚，月線與季線也已呈現黃金交叉，依照過去經驗，黃金交叉往往將為台股帶來波段大行情，加上近期盤面高價股活躍表現，繼聯發科成為第11千金後，緯穎17日也登上第12千金，揭示目前法人主力大戶均在場上，台股後市行情不容小覷。
展望後市，台股現階段已具備健全的體質，且加權指數17日最高已攻抵17,764點，若要伺機挑戰歷史新高18,034點，顯然已不是太大的問題，即便現階段已來到波段新高位置，後市仍有望續漲逾千點。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5468
|凱鈺
|9
|20.45
|23.10
|12.96
|2.39
|3122
|笙泉
|59
|60.80
|66.20
|8.88
|31.86
|2436
|偉詮電
|39
|102.50
|108.50
|5.85
|23.40
|3189
|景碩
|1
|251.00
|243.00
|-3.19
|-0.80
|6150
|撼訊
|12
|164.50
|157.00
|-4.56
|-9.00
|4.78
|47.85
投組表現：
凱鈺（5468）表現最佳，股價17日下挫、測試底部成功拉回，後勢反彈可期。
撼訊（6150）表現最差，中美監管政策收緊，比特幣受利空衝擊，16日跌破6萬美元大關，惟預期換手成功後仍可望恢復漲勢。
盤勢預測：
台股17日進行指期及選擇權月結算，加權指數開盤隨即站上17,700點大關，許久時間未動的金融類股也領頭上攻，下半場傳產股貿易百貨呼應助漲，帶動大盤終場上漲70.91點，收在最高17,764.04點，成交值也放大至近4千億元，呈現量價齊揚態勢。
觀察盤面，除金融、百貨類股領漲外，部分電動車概念股也出現資金點火現象，至於元宇宙族群中的威鋒電子、揚明光也亮燈漲停，將16日暫時熄火的元宇宙邊際又向外拓展了不少。
展望後市，在台股挑戰「萬八」大關且持續消化賣壓的過程，以目前不到4千億的成交量，研判並不足以讓類股普遍上漲，來進一步推動大盤短線勁揚。因此，大盤仍將以類股輪動、加速資金進行轉移的方式，「小碎步」微幅前進，「跌了買、賺了就跑」仍是投資人目前可採取的最佳交易策略。
◎證券分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3122
|笙泉
|35
|60.80
|66.20
|8.88
|18.90
|3228
|金麗科
|3
|496.50
|531.00
|6.95
|10.35
|3588
|通嘉
|12
|161.00
|169.00
|4.97
|9.60
|6261
|久元
|23
|86.70
|88.90
|2.54
|5.06
|6279
|胡連
|15
|136.50
|136.00
|-0.37
|-0.75
|4.32
|43.16
投組表現：
笙泉（3122）表現最佳，轉型以工控產品為主力的微控制器（MCU）廠，10月營收締造單月新高外，技術面月、季線交叉向上，可望續攻，惟強勢股開始加大震盪，逢高可先獲利出場。
胡連（6279）表現最差，與全球汽車座椅和電子電氣技術廠李爾成立合資公司，震盪再攻機會大，後市不看淡。
盤勢預測 ：
台股17日續漲70點，收17,764點，成交值3,948億元，在大盤攻克17,633點後，主流開始交棒，配合財報效應發酵，輪由業績佳、漲幅小族群短線轉強，譬如MOSFET業者大中，以及同集團茂達、南茂等；反觀前波漲幅較大的題材股則需適度整理，如電動車、低軌衛星、元宇宙、高券資比族群陸續出現獲利了結賣壓，以化解正乖離過大疑慮。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2342
|茂矽
|66
|45.55
|48.25
|5.93
|17.82
|2368
|金像電
|17
|72.90
|76.60
|5.08
|6.29
|3003
|健和興
|23
|97.40
|98.30
|0.92
|2.07
|6643
|M31
|5
|416.00
|411.50
|-1.08
|-2.25
|2637
|慧洋-KY
|19
|73.20
|70.80
|-3.28
|-4.56
|1.94
|19.37
投組表現：
茂矽（2342）表現最佳，股價17日價漲量增，續沿5日線上攻。
慧洋-KY（6643）表現最差，價跌量縮，回測月線。
盤勢預測：
美股四大指數16日同步收紅，費半指數最為強勢再寫歷史新高，台股17日延續多頭氣勢，終場收漲70點，續創波段新高；櫃買指數及電子指數離突破前波高點也剩臨門一腳，金融指數更有2.04％漲幅。
高通表示，未來對蘋果公司的晶片銷售占比越來越小，並由自駕車和網通相關的晶片業務取代。高通預期汽車業務的營收5年內將成長至35億美元，10年內躍增至80億美元，且在車用電子化和自駕功能提升下，車用晶片規模將持續成長。
另外第三代半導體被大量應用在電動車、低軌衛星、5G、太陽能和風力發電等前瞻性的產業，率先切入或在第三代半導體有所進展的公司，今年股價漲幅都非常強勁，顯見大量資金正在領先布局，這些領漲股料將帶起第二梯隊的比價效應。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
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