元宇宙族群續揚 威鋒電子強勢亮燈漲停

◎ 證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6756 威鋒電子 2 483.50 565.00 16.86 16.30 6781 AES-KY 2 1375.00 1500.00 9.09 25.00 2436 偉詮電 30 102.50 108.50 5.85 18.00 2460 建通 20 24.65 25.40 3.04 1.50 3508 位速 50 53.90 55.00 2.04 5.50 6.63 66.30

投組表現：

威鋒電子（6756）表現最佳，股價經量縮整理過後，17日強勢亮燈漲停、突破盤整區間。

位速（3508）表現最差，元宇宙概念股經歷16日的漲多回檔後，17日止穩續揚、上漲3％。

盤勢預測：

台股加權指數11月持續上漲，多頭格局已然不需懷疑，惟眼下的重點則是多頭可望持續至何時，對此，由10月外銷訂單預估數字，已可大致確定，台股的基本面足以支撐大盤，一路走強至農曆年前，甚至第四季就可能繳出史上最強季報。

而國際股市方面，美股四大指數屢創新高，也為台股推波助瀾。而原先市場最擔憂的美國聯準會（Fed）決議縮減購債與升息，目前也都已塵埃落定，並往正面的方向發展。

就技術面觀察，大盤所有均線全數翻揚，月線與季線也已呈現黃金交叉，依照過去經驗，黃金交叉往往將為台股帶來波段大行情，加上近期盤面高價股活躍表現，繼聯發科成為第11千金後，緯穎17日也登上第12千金，揭示目前法人主力大戶均在場上，台股後市行情不容小覷。

展望後市，台股現階段已具備健全的體質，且加權指數17日最高已攻抵17,764點，若要伺機挑戰歷史新高18,034點，顯然已不是太大的問題，即便現階段已來到波段新高位置，後市仍有望續漲逾千點。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5468 凱鈺 9 20.45 23.10 12.96 2.39 3122 笙泉 59 60.80 66.20 8.88 31.86 2436 偉詮電 39 102.50 108.50 5.85 23.40 3189 景碩 1 251.00 243.00 -3.19 -0.80 6150 撼訊 12 164.50 157.00 -4.56 -9.00 4.78 47.85

投組表現：

凱鈺（5468）表現最佳，股價17日下挫、測試底部成功拉回，後勢反彈可期。

撼訊（6150）表現最差，中美監管政策收緊，比特幣受利空衝擊，16日跌破6萬美元大關，惟預期換手成功後仍可望恢復漲勢。

盤勢預測：

台股17日進行指期及選擇權月結算，加權指數開盤隨即站上17,700點大關，許久時間未動的金融類股也領頭上攻，下半場傳產股貿易百貨呼應助漲，帶動大盤終場上漲70.91點，收在最高17,764.04點，成交值也放大至近4千億元，呈現量價齊揚態勢。

觀察盤面，除金融、百貨類股領漲外，部分電動車概念股也出現資金點火現象，至於元宇宙族群中的威鋒電子、揚明光也亮燈漲停，將16日暫時熄火的元宇宙邊際又向外拓展了不少。

展望後市，在台股挑戰「萬八」大關且持續消化賣壓的過程，以目前不到4千億的成交量，研判並不足以讓類股普遍上漲，來進一步推動大盤短線勁揚。因此，大盤仍將以類股輪動、加速資金進行轉移的方式，「小碎步」微幅前進，「跌了買、賺了就跑」仍是投資人目前可採取的最佳交易策略。

◎證券分析師楊基政

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3122 笙泉 35 60.80 66.20 8.88 18.90 3228 金麗科 3 496.50 531.00 6.95 10.35 3588 通嘉 12 161.00 169.00 4.97 9.60 6261 久元 23 86.70 88.90 2.54 5.06 6279 胡連 15 136.50 136.00 -0.37 -0.75 4.32 43.16

投組表現：

笙泉（3122）表現最佳，轉型以工控產品為主力的微控制器（MCU）廠，10月營收締造單月新高外，技術面月、季線交叉向上，可望續攻，惟強勢股開始加大震盪，逢高可先獲利出場。

胡連（6279）表現最差，與全球汽車座椅和電子電氣技術廠李爾成立合資公司，震盪再攻機會大，後市不看淡。

盤勢預測 ：

台股17日續漲70點，收17,764點，成交值3,948億元，在大盤攻克17,633點後，主流開始交棒，配合財報效應發酵，輪由業績佳、漲幅小族群短線轉強，譬如MOSFET業者大中，以及同集團茂達、南茂等；反觀前波漲幅較大的題材股則需適度整理，如電動車、低軌衛星、元宇宙、高券資比族群陸續出現獲利了結賣壓，以化解正乖離過大疑慮。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2342 茂矽 66 45.55 48.25 5.93 17.82 2368 金像電 17 72.90 76.60 5.08 6.29 3003 健和興 23 97.40 98.30 0.92 2.07 6643 M31 5 416.00 411.50 -1.08 -2.25 2637 慧洋-KY 19 73.20 70.80 -3.28 -4.56 1.94 19.37

投組表現：

茂矽（2342）表現最佳，股價17日價漲量增，續沿5日線上攻。

慧洋-KY（6643）表現最差，價跌量縮，回測月線。

盤勢預測：

美股四大指數16日同步收紅，費半指數最為強勢再寫歷史新高，台股17日延續多頭氣勢，終場收漲70點，續創波段新高；櫃買指數及電子指數離突破前波高點也剩臨門一腳，金融指數更有2.04％漲幅。

高通表示，未來對蘋果公司的晶片銷售占比越來越小，並由自駕車和網通相關的晶片業務取代。高通預期汽車業務的營收5年內將成長至35億美元，10年內躍增至80億美元，且在車用電子化和自駕功能提升下，車用晶片規模將持續成長。

另外第三代半導體被大量應用在電動車、低軌衛星、5G、太陽能和風力發電等前瞻性的產業，率先切入或在第三代半導體有所進展的公司，今年股價漲幅都非常強勁，顯見大量資金正在領先布局，這些領漲股料將帶起第二梯隊的比價效應。