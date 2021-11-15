高價股活跳跳 法人、主力同嗨 黃金交叉又來了
◎證券分析師林鈺凱
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3508
|位速
|50
|53.90
|59.20
|9.83
|26.50
|6781
|AES-KY
|2
|1375.00
|1500.00
|9.09
|25.00
|2460
|建通
|20
|24.65
|26.00
|5.48
|2.70
|2436
|偉詮電
|30
|102.50
|108.00
|5.37
|16.50
|6756
|威鋒電子
|2
|483.50
|484.00
|0.10
|0.10
|7.08
|70.80
投組表現：
位速（3508）表現最佳，市場資金動能充足，元宇宙概念股繼續發燒。
威鋒電子（6756）表現最差，量縮整理，有利日後表態。
盤勢預測 ：
台股季線及半年線皆已向上翻揚，形成標準的均線多頭排列，加上月線與季線形成黃金交叉後，15日又與半年線交叉，可謂喜上加喜，以過往經驗而言，黃金交叉後的行情非同小可，多頭格局的延續性短則1個月、長則可達半年之久，大盤15日再度改寫波段新高。
此外，作為行情風向球的高價股持續活躍，顯示法人、主力、大戶仍在市場當中，也代表散戶的干擾相對偏低的，更有利大盤的發展。包含股王矽力-KY、股后信驊，以及千金集團的譜瑞-KY、旭隼、AES-KY、世芯-KY等爭先恐後挑戰歷史高點，15日又新增一檔新晉千金股聯發科，主流的味道著實濃厚，在交投熱絡的前提下，預料多頭格局不會輕易結束。
◎ 證券分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3122
|笙泉
|59
|60.80
|66.80
|9.87
|35.40
|5468
|凱鈺
|9
|20.45
|22.45
|9.78
|1.80
|2436
|偉詮電
|39
|102.50
|108.00
|5.37
|21.45
|6150
|撼訊
|12
|164.50
|163.50
|-0.61
|-1.20
|3189
|景碩
|1
|251.00
|243.00
|-3.19
|-0.80
|5.67
|56.65
投組表現：
笙泉（3122）表現最佳，股價15日以漲停價作收，續創歷史新高，持續看好。
景碩（3189）表現最差，月線形成強勁支撐，反彈可期。
盤勢預測：
美股四大指數12日攜手走揚，對台股15日開盤走強提供支撐，IC設計族群也在聯發科站上千元價位後，笙泉、凱鈺、驊訊、創惟、太欣、研通等個股同步亮燈漲停，帶領大盤終場上漲116點，收在17,634點，成交值3,764億元。
大盤15日突破17,633點前高後，選股重點百花齊放，元宇宙及星鏈概念股仍是作夢行情首選，惟須注意族群範圍有向外擴大跡象，元宇宙從先前的強勢股宏達電、鈺創轉移至中光電、創惟等個股；星鏈族群除昇達科外，同欣電、台揚及建漢也接棒表現。
展望未來，作帳行情將隨大盤突破波段新高後發酵，建議投資人在電動車及IC設計族群中，以前三季業績亮眼、第四季業績持績成長的個股做為選股標的，如康普、偉銓電等。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3122
|笙泉
|35
|60.80
|66.80
|9.87
|21.00
|6279
|胡連
|15
|136.50
|141.50
|3.66
|7.50
|3228
|金麗科
|3
|496.50
|514.00
|3.52
|5.25
|6261
|久元
|23
|86.70
|89.40
|3.11
|6.21
|3588
|通嘉
|12
|161.00
|163.00
|1.24
|2.40
|4.24
|42.36
投組表現：
笙泉（3122）表現最佳，轉型為以工控產品為主力的微控制器（MCU）廠，10月營收締造單月新高外，技術面月、季線交叉向上，可望續攻。
通嘉（3588）表現最差，電源管理IC前景佳，短線震盪難免，整理後再攻機會大。
盤勢預測：
台股15日突破9月6日高點17,633點，終場收在17,634點，上漲116點，成交值3,764億元。IC設計龍頭聯發科攻克千元價位，族群接棒，亞信、晶心科、揚智均出現急攻。此外，第三季營收公布後，前三季成績優異的業績題材股若未大幅飆漲，可望吸引資金進駐，包括南茂、久元、胡連等，其餘技術面轉強股如亞光、同欣電等，可短打因應。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|11/12收盤價(元)
|11/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2368
|金像電
|17
|72.90
|77.10
|5.76
|7.14
|2342
|茂矽
|66
|45.55
|47.00
|3.18
|9.57
|3003
|健和興
|23
|97.40
|100.50
|3.18
|7.13
|6643
|M31
|5
|416.00
|410.00
|-1.44
|-3.00
|2637
|慧洋-KY
|19
|73.20
|70.60
|-3.55
|-4.94
|1.59
|15.90
投組表現：
金像電（2368）表現最佳，價漲量增，挑戰前波高點。
慧洋-KY（2637）表現最差，量縮回測月線。
盤勢預測：
美股四大指數12日同步反彈，激勵台股15日續沿5日均線走高，櫃買與電子指數也雙創波段新高，金融指數更率先突破歷史高點。題材股方面，元宇宙再添新話題，蘋果正向美國專利商標局申請新專利，讓iphone內容僅能透過獨家專利眼鏡顯示。該產別有望交由和碩組裝，和碩布局元宇宙近6年，元宇宙產業的成長對公司營收規模將有正面助益，且利於改善毛利率率結構。
此外，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）敲定「格拉斯哥氣候協定」，將2030年估計排出的5,240億噸的碳減少到4,190億噸，但仍高於2,660億噸目標，因此參與國明年仍須提出改善的減碳目標。印度及大陸等燃煤發電大國若要減少碳排放同時補足電力缺口，再生能源發展不可避開，電動車更是其中不可或缺的一塊。
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