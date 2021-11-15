高價股活跳跳 法人、主力同嗨 黃金交叉又來了

◎證券分析師林鈺凱

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3508 位速 50 53.90 59.20 9.83 26.50 6781 AES-KY 2 1375.00 1500.00 9.09 25.00 2460 建通 20 24.65 26.00 5.48 2.70 2436 偉詮電 30 102.50 108.00 5.37 16.50 6756 威鋒電子 2 483.50 484.00 0.10 0.10 7.08 70.80

投組表現：

位速（3508）表現最佳，市場資金動能充足，元宇宙概念股繼續發燒。

威鋒電子（6756）表現最差，量縮整理，有利日後表態。

盤勢預測 ：

台股季線及半年線皆已向上翻揚，形成標準的均線多頭排列，加上月線與季線形成黃金交叉後，15日又與半年線交叉，可謂喜上加喜，以過往經驗而言，黃金交叉後的行情非同小可，多頭格局的延續性短則1個月、長則可達半年之久，大盤15日再度改寫波段新高。

此外，作為行情風向球的高價股持續活躍，顯示法人、主力、大戶仍在市場當中，也代表散戶的干擾相對偏低的，更有利大盤的發展。包含股王矽力-KY、股后信驊，以及千金集團的譜瑞-KY、旭隼、AES-KY、世芯-KY等爭先恐後挑戰歷史高點，15日又新增一檔新晉千金股聯發科，主流的味道著實濃厚，在交投熱絡的前提下，預料多頭格局不會輕易結束。

◎ 證券分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3122 笙泉 59 60.80 66.80 9.87 35.40 5468 凱鈺 9 20.45 22.45 9.78 1.80 2436 偉詮電 39 102.50 108.00 5.37 21.45 6150 撼訊 12 164.50 163.50 -0.61 -1.20 3189 景碩 1 251.00 243.00 -3.19 -0.80 5.67 56.65

投組表現：

笙泉（3122）表現最佳，股價15日以漲停價作收，續創歷史新高，持續看好。

景碩（3189）表現最差，月線形成強勁支撐，反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數12日攜手走揚，對台股15日開盤走強提供支撐，IC設計族群也在聯發科站上千元價位後，笙泉、凱鈺、驊訊、創惟、太欣、研通等個股同步亮燈漲停，帶領大盤終場上漲116點，收在17,634點，成交值3,764億元。

大盤15日突破17,633點前高後，選股重點百花齊放，元宇宙及星鏈概念股仍是作夢行情首選，惟須注意族群範圍有向外擴大跡象，元宇宙從先前的強勢股宏達電、鈺創轉移至中光電、創惟等個股；星鏈族群除昇達科外，同欣電、台揚及建漢也接棒表現。

展望未來，作帳行情將隨大盤突破波段新高後發酵，建議投資人在電動車及IC設計族群中，以前三季業績亮眼、第四季業績持績成長的個股做為選股標的，如康普、偉銓電等。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3122 笙泉 35 60.80 66.80 9.87 21.00 6279 胡連 15 136.50 141.50 3.66 7.50 3228 金麗科 3 496.50 514.00 3.52 5.25 6261 久元 23 86.70 89.40 3.11 6.21 3588 通嘉 12 161.00 163.00 1.24 2.40 4.24 42.36

投組表現：

笙泉（3122）表現最佳，轉型為以工控產品為主力的微控制器（MCU）廠，10月營收締造單月新高外，技術面月、季線交叉向上，可望續攻。

通嘉（3588）表現最差，電源管理IC前景佳，短線震盪難免，整理後再攻機會大。

盤勢預測：

台股15日突破9月6日高點17,633點，終場收在17,634點，上漲116點，成交值3,764億元。IC設計龍頭聯發科攻克千元價位，族群接棒，亞信、晶心科、揚智均出現急攻。此外，第三季營收公布後，前三季成績優異的業績題材股若未大幅飆漲，可望吸引資金進駐，包括南茂、久元、胡連等，其餘技術面轉強股如亞光、同欣電等，可短打因應。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 11/12收盤價(元) 11/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2368 金像電 17 72.90 77.10 5.76 7.14 2342 茂矽 66 45.55 47.00 3.18 9.57 3003 健和興 23 97.40 100.50 3.18 7.13 6643 M31 5 416.00 410.00 -1.44 -3.00 2637 慧洋-KY 19 73.20 70.60 -3.55 -4.94 1.59 15.90

投組表現：

金像電（2368）表現最佳，價漲量增，挑戰前波高點。

慧洋-KY（2637）表現最差，量縮回測月線。

盤勢預測：

美股四大指數12日同步反彈，激勵台股15日續沿5日均線走高，櫃買與電子指數也雙創波段新高，金融指數更率先突破歷史高點。題材股方面，元宇宙再添新話題，蘋果正向美國專利商標局申請新專利，讓iphone內容僅能透過獨家專利眼鏡顯示。該產別有望交由和碩組裝，和碩布局元宇宙近6年，元宇宙產業的成長對公司營收規模將有正面助益，且利於改善毛利率率結構。

此外，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）敲定「格拉斯哥氣候協定」，將2030年估計排出的5,240億噸的碳減少到4,190億噸，但仍高於2,660億噸目標，因此參與國明年仍須提出改善的減碳目標。印度及大陸等燃煤發電大國若要減少碳排放同時補足電力缺口，再生能源發展不可避開，電動車更是其中不可或缺的一塊。