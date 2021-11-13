趙彭博︱撼訊比特幣帶動營收 景碩ABF市況熱

台股上周攻抵關鍵壓力區後遭遇賣壓，證券分析師趙彭博指出，台股基本面、技術面均沒有太大問題，建議投資人應首選10月營收創高、法人持續買進認養之個股，獲布局作帳、作夢雙主流股。本周投資組合前兩大為偉詮電（2436）、笙泉（3122），再選入撼訊（6150）、景碩（3189）與凱鈺（5468）。

全球正進入通膨居高不下的新階段，加上年終購物節即將來臨、供應鏈斷裂未緩解、經濟復甦帶動需求高漲，種種因素都進一步推升通膨。美國10月消費者物價指數（CPI）年增6.2％，創30年新高，10年期公債殖利率也竄升，美股投資人相繼拋棄高成長科技股，轉抱金融股，同時轉往黃金、比特幣等標的尋求避風港。

反觀台股，台灣10月出口首破400億美金，寫下連16紅，創金融海嘯後最長上升期，且加權指數月線向上與季線黃金交叉，基本面、技術面都沒問題，研判多頭格局短線不會改變。

不過，加權指數上周攻至關鍵壓力區17,550點附近後，明顯遭到壓抑，上檔還有逾5千億元套牢賣壓，研判短線恐難維持連漲走勢。投資人應首選10月營收創高、法人持續買進認養之個股，題材股則建議待回檔整理完成後再行買進。

選股方面，本周選股思維應放在作帳、作夢雙主流，如ABF載板中的景碩、欣興及南電，散熱族群中的健策、一詮，電動車電池股美琪瑪、康普。尤其電動車族群股價已整理近兩周，預估本周有望「充完電再上路」。

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