張志誠︱茂矽毛利率提升 健和興切入電動車市場

台股上周直奔17,633點前高，全周上漲221點，12日最高來到17,602點，收在17,518點，摩爾投顧分析師張志誠指出，多方掌控的架構並未改變，具題材、低本益比、低位階的股票本周可多加留意；本周投資組合前兩大為茂矽（2342）、健和興（3003），再選入M31（6643）、慧洋-KY（2637）與金像電（2368）。

美股四大指數11日漲跌不同調，導致台股12日陷入橫盤震盪。盤面上，太陽能族群受美國政策急轉彎衝擊，造成國碩、安集、元晶、聯合再生、茂迪、太極等個股12日皆收黑下挫。

美國商務部放棄調查大陸太陽能業者到東南亞設廠並出口到美國的「洗產地」避稅行為，主因在於相關部門查證後發現，從東南亞出口到美國的太陽能價格並沒有低於正常值，政策轉彎造成台廠轉單效應恐落空，因台灣的太陽能產品價格原就高於東南亞各國，若沒有美國的稅率協助，要打入美國市場難度更高。

此外，IC設計股12日成為盤面最強勢的族群，龍頭股聯發科與瑞昱皆看好2022年產業前景，聯發科兩度上調年度營收目標，瑞昱旗下產品則呈供不應求狀況，半導體產能持續緊缺，利於賣方市場。

法人評估，2020～2023年半導體晶片銷售年複合成長率將達10.7％，是2015～2020年的兩倍，IC設計業者自然成為產業擴張的主要受益者。包含金麗科、凱鈺、普誠、偉詮電、笙泉、茂達、紘康、九暘、聯發科、愛普*、通嘉、聯詠等個股12日皆漲停或大漲。

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