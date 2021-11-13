林鈺凱︱偉詮電Q3財報亮眼 AES-KY電動車電池夯

台股季線、半年線翻揚、月線也向上突圍，與季線黃金交叉，證券分析師林鈺凱指出，台股技術面已形成短、中、長期均線一致向上的多頭型態，且基本面仍看好，預估目前就是絕佳進場時機點。本周投資組合前兩大為偉詮電（2436）、AES-KY（6781），再選入位速（3508）、威鋒電子（6756）與建通（2460）。

台股近兩周來可謂「萬事俱備、只欠東風」，基本面部分，亮眼的9月外銷訂單數字已揭示台股第四季的營收、獲利亮眼可期；此外，與台股連動性最高的美股，四大指數屢創新高，其中相關係數最高的費半指數漲幅最高。因此，台股加權指數近期走勢就可定調為「10月悶、11月噴」。

台股11月來截至目前的行情確實非常不錯，以10月29日加權指數收盤價16,987.41點計算，波段已經大漲逾540點。不過，就「噴出大漲」的定義而言，540點的漲點遠遠不夠，預估下一波漲勢可望於近期展開。

台股現階段技術面表態的重點，在於仍與加權指數糾結的兩條均線，季線與半年線，這兩條均線是長線資金是否進場的關鍵，大盤除須站穩外，還需斜率轉正。加權指數季線、半年線也確實於本周向上翻揚，形成短、中、長期均線一致向上的多頭型態。

此外，台股月線也在12日向上突圍，與季線黃金交叉。就過去經驗分析，每當黃金交叉浮現，台股都贏來少則800點，多則近5,000點的多頭延續，因此，預估現階段就是台股絕佳的進場時機點。

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