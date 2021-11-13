楊基政︱笙泉10月營收創高 胡連Q4營收看升

台股上周續漲221點，以17,518點作收，周線連六紅，持續挑戰9月6日17,633點位置，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤月、季線交叉後，形成向上突破格局，盤面多方可用之兵甚多，漲多族群震盪難免，但接棒的10月營收成長股可望形成良性輪動，投資人嚴設停損停利操作即可；本周投資組合前兩大為笙泉（3122）、胡連（6279），再選入久元（6261）、通嘉（3588）與金麗科（3228）。

台股近期藉由美股頻創新高激勵，順勢突破季線與半年線反壓，使均線架構再次成為多方排列，題材股輪番上攻，但領先強勢族群短線漲幅與正乖離已大，領先部隊震盪加劇，所謂領先部隊乃指率先突破9月27日高的車用電池、車用零件、低軌衛星、元宇宙等具未來題材的族群與個股。

大盤在11月突破17,335點後輪動速度加快，近期高券資比族群加入輪動行列，尤以券資比超過三成的個股具籌碼優勢，吸引資金上演軋空行情，譬如宏達電、大眾控、中華化、撼訊、上曜、位速、威盛等。

此外，大盤突破中期均線後多頭氣焰旺盛，權王台積電作為外資風向球極具指標，跳空缺口未補前，均為強勢整理，加上擴大投資高雄與日本利多消息傳出後，相關供應鏈短線題材發威，手機快充與MCU相關IC設計股亦有轉強接棒之勢，操作上可沿月線操作。

隨10月營收與第三季財報公布，10月營收成長或前三季已賺贏去年全年，且漲幅尚未過大的個股，短線也有望吸引買盤進駐。

延伸閱讀

第4洞︱元宇宙發燙 達人精選概念股

林鈺凱︱偉詮電Q3財報亮眼 AES-KY電動車電池夯

張志誠︱茂矽毛利率提升 健和興切入電動車市場

趙彭博︱撼訊比特幣帶動營收 景碩ABF市況熱