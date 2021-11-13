第4洞︱元宇宙發燙 達人精選概念股

台股近期突破整理區間，惟加權指數也以逼近8、9月的前波高點位置，且美國聯準會（Fed）確定將於本月中旬啟動縮減購債，資金收緊已成定局，後續市場干擾恐增，法人建議，投資人須提防上檔套牢賣壓，及漲多股獲利了結賣壓。

此外，台股第三季財報將於15日全數公布，惟年底「作夢行情」近期已然展開，法人預期，短線本益比低的績優股、作夢股將輪動上漲，加權指數將維持在短線大箱型區間震盪，有望向上挑戰17,633點前高。

證券分析師林鈺凱本周仍持續鎖定題材電子股，包括高速傳輸、電動車、元宇宙等，除續留威鋒電子、AES-KY外，再新選入IC設計廠偉詮電、威盛集團旗下位速、端子製造廠建通；整體持股比例99.8％，投組前三大為偉詮電、AES-KY、位速，占比落在27～31％，其餘兩檔各占9.7％、4.9％。

證券分析師趙彭博本周則續留「挖礦概念股」撼訊，再選入偉詮電、MCU廠笙泉、ABF載板景碩、驅動IC設計廠凱鈺，看好10月營收創高、法人持續買進認養之個股；整體持股比例為99.9％，投組前三大為偉詮電、笙泉、撼訊，占比為40％、35.9％、19.7％，景碩、凱鈺則僅占2.5％、1.8％。

摩爾投顧分析師張志誠本周投組恢復為五檔，續留散裝航運慧洋-KY，並新選入第三代半導體概念股茂矽、端子與連接器製造大廠健和興、矽智財（IP）廠M31、PCB廠金像電；整體持股比例99.6％，投組中五檔個股占比落在12～31％間。

啟發投顧分析師楊基政本周選入MCU廠笙泉、車用連接器廠商胡連、封測廠久元、電源管理IC廠通嘉、IC設計廠金麗科，看好車用電池、零件、低軌衛星、元宇宙等具未來題材個股，以及高券資比軋空股；整體持股比例再度降至95.9％，投組五檔個股占比平均，分布於14～22％。

逐洞賽第3洞結果出爐，台股本周元宇宙、電動車概念股紅遍半邊天，且台積電將赴高雄設廠，半導體相關供應鏈也同歡。楊基政以高達7.4％的報酬率奪下冠軍，林鈺凱則以6.74％緊追在後，張志誠、趙彭博則分別以1.98％、-0.1％，位居第3、4名。

達人績效方面，楊基政上周投組中的化工股軋空行情持續上演，績效「小兵立大功」，三晃10月營收2.7億元，月增19.6％、年增39.3％，股價單周大漲21.74％，惟股價連七日上漲後，12日回檔殺至跌停。

逐洞賽第3洞結果揭曉，由楊基政拿下個人循環首冠，目前與趙彭博、張志誠3人都分別擁有1洞冠軍；台股上周周線再度收紅，寫下周K連六紅，勁揚221.23點，漲幅1.28％。

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