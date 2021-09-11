第7洞︱台股震盪 達人看好半導體

台股上周量能「急凍」！受Delta變種病毒入侵社區影響，市場多空拉鋸。法人點出，目前市場不確定因素頗多，觀望氣氛濃厚，台股欲續漲惟量是問，季線也是必須守穩的重要關卡。

法人分析，台股目前有「五大觀望重點」，包括疫情風險仍在、觀望9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議是否釋出縮表時程、美國國會討論加稅議題、大陸IC設計砍單、「中秋變盤」等，預期台股短線格局將以震盪整理為主。

摩爾投顧分析師張志誠本周續留散裝航運的慧洋-KY，以及電池概念股健和興，再選入記憶體IC設計廠晶豪科、貨櫃航運陽明、機上盒晶片廠揚智，看好航運股籌碼穩定後，基本面終會勝出；整體持股比例為99.8％，慧洋-KY、晶豪科、陽明占比均逾20％，健和興、揚智則各占19.4％、17.8％。

證券分析師黃勇文本周則是續留晶圓代工「二哥」聯電，並且選入同屬「聯家軍」的ASIC廠智原，以及潤泰全、工業電腦廠精聯、光固化材料與合成樹脂製造廠國精化，點名半導體、汽車零組件、五倍券受惠股成焦點；整體持股比例微幅下修至95％，五檔個股占比平均分布於17～20％。

啟發投顧分析師楊基政本周投組全數翻新，選入半導體通路商茂綸、國精化、電池正極材料的美琪瑪、IC通路商昱捷、核酸檢測系統廠瑞基，鎖定具漲價題材的半導體族群，以及部分具題材加持的防疫概念股；整體持股比例提升至99.1％，投組五檔個股占比介於18～22％。

倫元投顧分析師陳學進投組亦全數更新，選入玻纖布廠德宏、ASIC廠智原、電子商務公司網家、貨櫃輪長榮、國精化，持續看好半導體產業，並看好貨櫃航運股價壓縮整理已至尾聲；整體持股比例回升至99.8％，投組前兩大為德宏、智原，占比為22.3％、22.1％，其餘三檔則落在17～20％。

逐洞賽第六洞結果揭曉，台股上周受疫情衝擊信心層面、震盪拉回，惟在營收公布之際，題材股、8月營收創高股仍有不俗表現。四位達人中，楊基政以4.77％之報酬率領先大盤、奪下冠軍，黃勇文、陳學進、張志誠則分別以-0.75％、-2.90％、-6.49％的報酬率，位居第二至四名。

台股「航海王」資金大舉撤出，盤面出現「大換股」，加上台股量能持續萎縮，資金轉而追捧部分低價題材股。

本循環逐洞賽第六洞結果揭曉，由楊基政奪得冠軍，目前與張志誠同樣坐擁兩洞冠軍，至於黃勇文、陳學進則各有一冠；台股上周受疫情不確定因素衝擊，小跌42.35點。

楊基政︱茂綸跨足終端市場 國精化產品需求強

黃勇文︱智原聯電產能支援 潤泰全進入銷售旺季

陳學進︱德宏8月營收靚 網家五倍券概念股

張志誠︱慧洋Q3租金將跳增 晶豪科Q4迎旺季