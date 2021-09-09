致振整理後強強滾 長榮陽明等1訊號迎大漲
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3466
|致振
|136
|13.95
|16.75
|20.07
|38.08
|8121
|越峰
|71
|27.50
|31.70
|15.27
|29.82
|3037
|欣興
|14
|155.00
|144.00
|-7.10
|-15.40
|6217
|中探針
|40
|48.95
|44.40
|-9.30
|-18.20
|8028
|昇陽半導體
|33
|57.50
|51.60
|-10.26
|-19.47
|1.48
|14.83
投組表現：
致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，均線多方排列，股價經整理後再度攻至漲停板，後市不看淡。
昇陽半（8028）表現最差，上半年營收創同期新高，經整理後有機會再攻。
盤勢預測：
台股9日在月線附近震盪整理，終場收漲33點，成交值僅有2,439億元，櫃買指數則守穩月線，以211.77點作收。指標股台積電及聯電近3日休息，導致加權指數也陷入橫盤，盤面個股各自表現，宅經濟概念股宅配通及友銓持續反彈，生技半年報績優生益安反映獲利基本面強攻漲停，國內唯一碳化矽粉供應商越峰8月營收創今年新高，反映轉機題材等。
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|85
|22.95
|26.25
|14.38
|28.05
|2303
|聯電
|30
|70.00
|67.50
|-3.57
|-7.50
|2363
|矽統
|65
|28.80
|27.75
|-3.65
|-6.83
|6174
|安碁
|70
|28.50
|26.30
|-7.72
|-15.40
|8024
|佑華
|60
|31.05
|26.65
|-14.17
|-26.40
|-2.81
|-28.08
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，半導體與面板電子產業聚落形成，帶動電子化學品需求。
佑華（8024）表現最差，8月營收0.49億元，月增6.8％、年增44.5％，支持股價力守於年線之上。
盤勢預測：
受到美股8日四大指數收黑、新北Delta疫情升溫、美國聯準會（Fed）縮表政策「三大利空」衝擊下，台股9日開低，惟尾盤強勢走高，多頭穩定軍心。不過，研判台股連續下跌趨勢尚未改變，仍須注意後續止穩的時機。
展望後市，台股短線因金融市場擔憂疫情再度爆發，加上中秋節變盤說促使賣壓提前出籠，使加權指數震盪劇烈。
選股方面，晶圓代工、電動車、低軌道衛星概念股等族群，有望成為盤面未來主流。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|80
|22.95
|26.25
|14.38
|26.40
|2363
|矽統
|70
|28.80
|27.75
|-3.65
|-7.35
|6217
|中探針
|40
|48.95
|44.40
|-9.30
|-18.20
|6104
|創惟
|12
|160.00
|144.00
|-10.00
|-19.20
|6494
|九齊
|12
|172.00
|151.50
|-11.92
|-24.60
|-4.30
|-42.95
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，股價力抗8日尾盤下殺、留長上影線壓力，9日止穩強勢收漲停，顯見內資大戶心態仍積極偏多，預期後市仍有續漲機會可期。
九齊（6494）表現最差，雖股價8日遭遇亂流下殺，惟9日仍力守平盤之上，後續在營運看好、法人心態偏多下，若股價有望再度站穩於10日、月線之上，則後市仍可望持續上攻。
盤勢預測：
台股9日開低震盪走高，終場上漲33.84點，漲幅0.2％，收在17,304.33點；櫃買指數亦同步揚升2.95點，漲幅1.41％，收在211.77點；三大法人進出方面，外資續賣6.68億元，投信轉買3.47億元，自營商續賣5.07億元，惟外資法人於台指期續買1,043口多單，累計淨空單部位為11,655口，心態呈現謹慎中性偏多。
台股近期儘管受到Delta病毒襲擊利空衝擊，遭受到無情的打擊，惟隨加權指數9日盤中最低點再下探至17,122點，眾多股票都已陸續出現低接買盤進駐，包括聯電、世界、智原、創意、M31、通嘉、金像電、榮科、宣德、嘉澤、立敦、台嘉碩、辛耘、太極、漢磊、越峰、昱捷、系統電，紛紛「強勢回歸」。
展望後市，就技術面觀察，台股隨「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線同步翻揚，基於對稱性理論，高度預期本次加權指數回測月線支撐位置區附近，將可望是另一次右肩對稱性買點。
選股方面，則有「三大主軸」值得留意的，第一，晶圓代工、IP、ASIC、矽晶圓及封測族群；第二，在電動車商機下，相關受惠股包括二極體、導線架、電池材料、第三代半導體及車電概念股等；第三，Space X星鏈計畫助攻的低軌道衛星受惠股，例如台揚。
此外，至於長榮、陽明，則是上漲時機未到，若近期可帶量轉強，將可望迎來一波大漲機會。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2363
|矽統
|66
|28.80
|27.75
|-3.65
|-6.93
|2637
|慧洋-KY
|25
|81.30
|78.20
|-3.81
|-7.75
|3003
|健和興
|22
|93.50
|88.90
|-4.92
|-10.12
|2605
|新興
|55
|37.70
|35.30
|-6.37
|-13.20
|3556
|禾瑞亞
|20
|95.30
|78.80
|-17.31
|-33.00
|-7.10
|-71.00
投組表現：
矽統（2363）表現最佳，股價短線反彈，站回10日均線。
禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價小漲2.6％，暫時守住7月19日的多方缺口支撐。
盤勢預測 ：
美股費半指數8日回測月線位置，那斯達克指數同步測試10日均線支撐，台股9日則以開低走高的姿態順利止穩，盤中高低點振幅近200點，疫情恐慌正逐步過去，畢竟去年以來疫情造成的急跌後，指數總又出現新高點，市場氛圍也理解這點。
疫情受惠股9日漲跌不同調，物流業者宅配通連拉3根漲停板，嘉里大榮卻以小跌作收，生技股毛寶、康那香、恆大均是開高收低，亞諾法、美德醫開低收低，顯示疫情造成的短線資金流即將結束，取而代之的是主流有題材空間的族群，譬如晶圓代工的聯電、世界、力積電、台積電等，相關矽晶圓和IC設計股9日也均出現反彈走勢。
至於散裝航運方面，新興、裕民、慧洋-KY股價仍被壓在低點，台灣散裝船走勢與國際公司相比稍嫌弱勢，但籌碼沉澱後，基本面還是會帶來真正的行情。
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