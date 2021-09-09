致振整理後強強滾 長榮陽明等1訊號迎大漲

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3466 致振 136 13.95 16.75 20.07 38.08 8121 越峰 71 27.50 31.70 15.27 29.82 3037 欣興 14 155.00 144.00 -7.10 -15.40 6217 中探針 40 48.95 44.40 -9.30 -18.20 8028 昇陽半導體 33 57.50 51.60 -10.26 -19.47 1.48 14.83

投組表現：

致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，均線多方排列，股價經整理後再度攻至漲停板，後市不看淡。

昇陽半（8028）表現最差，上半年營收創同期新高，經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股9日在月線附近震盪整理，終場收漲33點，成交值僅有2,439億元，櫃買指數則守穩月線，以211.77點作收。指標股台積電及聯電近3日休息，導致加權指數也陷入橫盤，盤面個股各自表現，宅經濟概念股宅配通及友銓持續反彈，生技半年報績優生益安反映獲利基本面強攻漲停，國內唯一碳化矽粉供應商越峰8月營收創今年新高，反映轉機題材等。

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 85 22.95 26.25 14.38 28.05 2303 聯電 30 70.00 67.50 -3.57 -7.50 2363 矽統 65 28.80 27.75 -3.65 -6.83 6174 安碁 70 28.50 26.30 -7.72 -15.40 8024 佑華 60 31.05 26.65 -14.17 -26.40 -2.81 -28.08

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，半導體與面板電子產業聚落形成，帶動電子化學品需求。

佑華（8024）表現最差，8月營收0.49億元，月增6.8％、年增44.5％，支持股價力守於年線之上。

盤勢預測：

受到美股8日四大指數收黑、新北Delta疫情升溫、美國聯準會（Fed）縮表政策「三大利空」衝擊下，台股9日開低，惟尾盤強勢走高，多頭穩定軍心。不過，研判台股連續下跌趨勢尚未改變，仍須注意後續止穩的時機。

展望後市，台股短線因金融市場擔憂疫情再度爆發，加上中秋節變盤說促使賣壓提前出籠，使加權指數震盪劇烈。

選股方面，晶圓代工、電動車、低軌道衛星概念股等族群，有望成為盤面未來主流。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 80 22.95 26.25 14.38 26.40 2363 矽統 70 28.80 27.75 -3.65 -7.35 6217 中探針 40 48.95 44.40 -9.30 -18.20 6104 創惟 12 160.00 144.00 -10.00 -19.20 6494 九齊 12 172.00 151.50 -11.92 -24.60 -4.30 -42.95

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，股價力抗8日尾盤下殺、留長上影線壓力，9日止穩強勢收漲停，顯見內資大戶心態仍積極偏多，預期後市仍有續漲機會可期。

九齊（6494）表現最差，雖股價8日遭遇亂流下殺，惟9日仍力守平盤之上，後續在營運看好、法人心態偏多下，若股價有望再度站穩於10日、月線之上，則後市仍可望持續上攻。

盤勢預測：

台股9日開低震盪走高，終場上漲33.84點，漲幅0.2％，收在17,304.33點；櫃買指數亦同步揚升2.95點，漲幅1.41％，收在211.77點；三大法人進出方面，外資續賣6.68億元，投信轉買3.47億元，自營商續賣5.07億元，惟外資法人於台指期續買1,043口多單，累計淨空單部位為11,655口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股近期儘管受到Delta病毒襲擊利空衝擊，遭受到無情的打擊，惟隨加權指數9日盤中最低點再下探至17,122點，眾多股票都已陸續出現低接買盤進駐，包括聯電、世界、智原、創意、M31、通嘉、金像電、榮科、宣德、嘉澤、立敦、台嘉碩、辛耘、太極、漢磊、越峰、昱捷、系統電，紛紛「強勢回歸」。

展望後市，就技術面觀察，台股隨「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線同步翻揚，基於對稱性理論，高度預期本次加權指數回測月線支撐位置區附近，將可望是另一次右肩對稱性買點。

選股方面，則有「三大主軸」值得留意的，第一，晶圓代工、IP、ASIC、矽晶圓及封測族群；第二，在電動車商機下，相關受惠股包括二極體、導線架、電池材料、第三代半導體及車電概念股等；第三，Space X星鏈計畫助攻的低軌道衛星受惠股，例如台揚。

此外，至於長榮、陽明，則是上漲時機未到，若近期可帶量轉強，將可望迎來一波大漲機會。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2363 矽統 66 28.80 27.75 -3.65 -6.93 2637 慧洋-KY 25 81.30 78.20 -3.81 -7.75 3003 健和興 22 93.50 88.90 -4.92 -10.12 2605 新興 55 37.70 35.30 -6.37 -13.20 3556 禾瑞亞 20 95.30 78.80 -17.31 -33.00 -7.10 -71.00

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，股價短線反彈，站回10日均線。

禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價小漲2.6％，暫時守住7月19日的多方缺口支撐。

盤勢預測 ：

美股費半指數8日回測月線位置，那斯達克指數同步測試10日均線支撐，台股9日則以開低走高的姿態順利止穩，盤中高低點振幅近200點，疫情恐慌正逐步過去，畢竟去年以來疫情造成的急跌後，指數總又出現新高點，市場氛圍也理解這點。

疫情受惠股9日漲跌不同調，物流業者宅配通連拉3根漲停板，嘉里大榮卻以小跌作收，生技股毛寶、康那香、恆大均是開高收低，亞諾法、美德醫開低收低，顯示疫情造成的短線資金流即將結束，取而代之的是主流有題材空間的族群，譬如晶圓代工的聯電、世界、力積電、台積電等，相關矽晶圓和IC設計股9日也均出現反彈走勢。

至於散裝航運方面，新興、裕民、慧洋-KY股價仍被壓在低點，台灣散裝船走勢與國際公司相比稍嫌弱勢，但籌碼沉澱後，基本面還是會帶來真正的行情。