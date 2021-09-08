跌深反彈行情鎖定誰？分析師點名這3種有機會

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3466 致振 136 13.95 15.25 9.32 17.68 8121 越峰 71 27.50 28.85 4.91 9.59 3037 欣興 14 155.00 143.00 -7.74 -16.80 8028 昇陽半導體 33 57.50 50.90 -11.48 -21.78 6217 中探針 40 48.95 43.00 -12.16 -23.80

投組表現：

致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，股價經整理後再度攻至漲停板，後市不看淡。

中探針（6217）表現最差，真無線藍牙耳機及電動車充電樁發展樂觀，後市不看淡，經整理後有機會再攻。

盤勢預測 ：

疫情疑慮再起，所幸台積電尾盤急拉，台股8日留103點下影線，終場收跌158點，於月、季線作最後壓縮整理。盤面上防疫概念股及宅經濟全面反彈，檢測族群亞諾法、寶齡富錦、瑞基持續走揚，反觀漲多電子股同欣電破季線，高價族群鈊象、璟德持續探底，預料股價領先突破6日高點的逆勢股可望成為下波主流，短線可多加留意指標股台積電及聯電動向。

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 85 22.95 23.90 4.14 8.07 2303 聯電 30 70.00 65.80 -6.00 -12.60 2363 矽統 65 28.80 27.05 -6.08 -11.38 6174 安碁 70 28.50 25.30 -11.23 -22.40 8024 佑華 60 31.05 26.05 -16.10 -30.00

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，電子化學品需求成長，即便股價8日重挫拉回，後續表現仍值得期待。

佑華（8024）表現最差，受晶圓漲價影響、獲利縮減，惟研判未來公司仍具潛力，股價後續仍有望上攻。

盤勢預測：

蘋果新品發表會即將於15日登場，美股四大指數7日漲跌互見；反觀國內，隨Delta變種病毒進入國內社區，外界憂慮是否將造成金融市場震盪，相關疫情發展值得投資人關注。

台股加權指數8日開低後又往平盤帶動，頗有欲力守季線的意味，也讓整體台股走勢進入麻花捲行情。

展望後市，現階段已進入8月財報密集公布期、法說會也陸續召開，不過，隨國內疫情又出現變數，整體市場維持觀望態度，都讓台股短線不易脫離橫向整理格局。建議投資人可先行觀察美股四大指數之表現，以及國內各家上市櫃公司營收狀況。

選股方面，研判後續包括半導體產業、網通、防疫概念股，均可望成為較有「跌深反彈」行情可期之族群。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2637 慧洋-KY 25 81.30 79.40 -2.34 -4.75 2605 新興 55 37.70 36.20 -3.98 -8.25 2363 矽統 66 28.80 27.05 -6.08 -11.55 3003 健和興 22 93.50 87.30 -6.63 -13.64 3556 禾瑞亞 20 95.30 76.80 -19.41 -37.00

投組表現：

慧洋-KY（2637）表現最佳，技術指標KD值處於低檔，8月營收年增58.39％，前景持續看旺。

禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價則呈現價跌量縮，7月19日的多方缺口遭到回補。

盤勢預測：

美國Delta疫情恐拖累經濟復甦，美系外資接連調降美國GDP預期，使得美股道瓊指數7日跌破短期均線，台股也在漲到前波高點17,643點壓力區後，開始出現連續性的回檔修正，漲多休息讓技術指標降溫並非壞事，但震盪完後的走勢將是關鍵，一種是向上克服17,643點的壓力，扭轉高不過高的型態，亦或是再度跌破16,248點，導致多方結構將更加脆弱。

Delta病毒持續擴大衝擊港口運作，加上美國消費旺季來到，廠商回補庫存壓力下，釀成塞港問題。美國7月貨物進口額比去年同期成長20％外，美國主要港口8月份進口貨櫃的處理量估達237萬個，創下2002年統計以來新高，在疫情無法有效控制下，海運需求仍大，運價易漲難跌。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 80 22.95 23.90 4.14 7.60 2363 矽統 70 28.80 27.05 -6.08 -12.25 6217 中探針 40 48.95 43.00 -12.16 -23.80 6494 九齊 12 172.00 150.50 -12.50 -25.80 6104 創惟 12 160.00 137.50 -14.06 -27.00

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，股價8日盤中再一度衝上27.7元後，尾盤卻下殺、留長上影線。因此，股價9日能否量縮止穩收紅K棒將為關鍵，後市仍有持續墊高的機會，建議投資人應逢高見好就收。

創惟（6104）表現最差，股價連兩日重挫，不過，若後續能量縮止穩，且不再跌破8日低點128元，則預期後市將有持續攻高的機會。

盤勢預測：

台股8日開低下殺，終場重挫158.38點，跌幅0.91％，收在17,270.49點；櫃買指數亦同步下殺4.1點作收，跌幅1.93％，收在208.82點；三大法人進出方面，外資轉賣10.87億元，投信續賣4.76億元，自營商續賣70.41億元，惟外資法人於台指期續買1,383口多單，累計淨空單部位為14,197口，心態呈現謹慎中性偏多。

國內受到Delta變種病毒的衝擊，新北市幼兒園群聚感染事件持續擴大，使市場投資人陷入恐慌。不過，預期只要整體經濟面、產業面持續看好，預期台股很快就能再度回穩。

根據財政部7日發布8月進出口統計指出，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫，且全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，國內8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高，第四季單月出口甚至有望突破400億美元大關。

展望後市，台股即便8日遭逢非理性恐慌賣壓襲擊，再度跌破10日線、季線位置區，不過，預期下檔月線附近，仍可望提供有力支撐，後續若有拉回仍是布局之好機會。

選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備、封測等，都可望帶來助益。此外，隨蘋果新機拉貨啟動、電子傳統旺季來臨、年底法人作帳行情啟動，相關具轉機題材的中小型股，仍可望受惠拉貨題材、股價上漲，惟投資人仍應謹守「低接不追高」之原則。