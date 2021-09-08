跌深反彈行情鎖定誰？分析師點名這3種有機會
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3466
|致振
|136
|13.95
|15.25
|9.32
|17.68
|8121
|越峰
|71
|27.50
|28.85
|4.91
|9.59
|3037
|欣興
|14
|155.00
|143.00
|-7.74
|-16.80
|8028
|昇陽半導體
|33
|57.50
|50.90
|-11.48
|-21.78
|6217
|中探針
|40
|48.95
|43.00
|-12.16
|-23.80
投組表現：
致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，股價經整理後再度攻至漲停板，後市不看淡。
中探針（6217）表現最差，真無線藍牙耳機及電動車充電樁發展樂觀，後市不看淡，經整理後有機會再攻。
盤勢預測 ：
疫情疑慮再起，所幸台積電尾盤急拉，台股8日留103點下影線，終場收跌158點，於月、季線作最後壓縮整理。盤面上防疫概念股及宅經濟全面反彈，檢測族群亞諾法、寶齡富錦、瑞基持續走揚，反觀漲多電子股同欣電破季線，高價族群鈊象、璟德持續探底，預料股價領先突破6日高點的逆勢股可望成為下波主流，短線可多加留意指標股台積電及聯電動向。
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|85
|22.95
|23.90
|4.14
|8.07
|2303
|聯電
|30
|70.00
|65.80
|-6.00
|-12.60
|2363
|矽統
|65
|28.80
|27.05
|-6.08
|-11.38
|6174
|安碁
|70
|28.50
|25.30
|-11.23
|-22.40
|8024
|佑華
|60
|31.05
|26.05
|-16.10
|-30.00
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，電子化學品需求成長，即便股價8日重挫拉回，後續表現仍值得期待。
佑華（8024）表現最差，受晶圓漲價影響、獲利縮減，惟研判未來公司仍具潛力，股價後續仍有望上攻。
盤勢預測：
蘋果新品發表會即將於15日登場，美股四大指數7日漲跌互見；反觀國內，隨Delta變種病毒進入國內社區，外界憂慮是否將造成金融市場震盪，相關疫情發展值得投資人關注。
台股加權指數8日開低後又往平盤帶動，頗有欲力守季線的意味，也讓整體台股走勢進入麻花捲行情。
展望後市，現階段已進入8月財報密集公布期、法說會也陸續召開，不過，隨國內疫情又出現變數，整體市場維持觀望態度，都讓台股短線不易脫離橫向整理格局。建議投資人可先行觀察美股四大指數之表現，以及國內各家上市櫃公司營收狀況。
選股方面，研判後續包括半導體產業、網通、防疫概念股，均可望成為較有「跌深反彈」行情可期之族群。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2637
|慧洋-KY
|25
|81.30
|79.40
|-2.34
|-4.75
|2605
|新興
|55
|37.70
|36.20
|-3.98
|-8.25
|2363
|矽統
|66
|28.80
|27.05
|-6.08
|-11.55
|3003
|健和興
|22
|93.50
|87.30
|-6.63
|-13.64
|3556
|禾瑞亞
|20
|95.30
|76.80
|-19.41
|-37.00
投組表現：
慧洋-KY（2637）表現最佳，技術指標KD值處於低檔，8月營收年增58.39％，前景持續看旺。
禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價則呈現價跌量縮，7月19日的多方缺口遭到回補。
盤勢預測：
美國Delta疫情恐拖累經濟復甦，美系外資接連調降美國GDP預期，使得美股道瓊指數7日跌破短期均線，台股也在漲到前波高點17,643點壓力區後，開始出現連續性的回檔修正，漲多休息讓技術指標降溫並非壞事，但震盪完後的走勢將是關鍵，一種是向上克服17,643點的壓力，扭轉高不過高的型態，亦或是再度跌破16,248點，導致多方結構將更加脆弱。
Delta病毒持續擴大衝擊港口運作，加上美國消費旺季來到，廠商回補庫存壓力下，釀成塞港問題。美國7月貨物進口額比去年同期成長20％外，美國主要港口8月份進口貨櫃的處理量估達237萬個，創下2002年統計以來新高，在疫情無法有效控制下，海運需求仍大，運價易漲難跌。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|80
|22.95
|23.90
|4.14
|7.60
|2363
|矽統
|70
|28.80
|27.05
|-6.08
|-12.25
|6217
|中探針
|40
|48.95
|43.00
|-12.16
|-23.80
|6494
|九齊
|12
|172.00
|150.50
|-12.50
|-25.80
|6104
|創惟
|12
|160.00
|137.50
|-14.06
|-27.00
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，股價8日盤中再一度衝上27.7元後，尾盤卻下殺、留長上影線。因此，股價9日能否量縮止穩收紅K棒將為關鍵，後市仍有持續墊高的機會，建議投資人應逢高見好就收。
創惟（6104）表現最差，股價連兩日重挫，不過，若後續能量縮止穩，且不再跌破8日低點128元，則預期後市將有持續攻高的機會。
盤勢預測：
台股8日開低下殺，終場重挫158.38點，跌幅0.91％，收在17,270.49點；櫃買指數亦同步下殺4.1點作收，跌幅1.93％，收在208.82點；三大法人進出方面，外資轉賣10.87億元，投信續賣4.76億元，自營商續賣70.41億元，惟外資法人於台指期續買1,383口多單，累計淨空單部位為14,197口，心態呈現謹慎中性偏多。
國內受到Delta變種病毒的衝擊，新北市幼兒園群聚感染事件持續擴大，使市場投資人陷入恐慌。不過，預期只要整體經濟面、產業面持續看好，預期台股很快就能再度回穩。
根據財政部7日發布8月進出口統計指出，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫，且全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，國內8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高，第四季單月出口甚至有望突破400億美元大關。
展望後市，台股即便8日遭逢非理性恐慌賣壓襲擊，再度跌破10日線、季線位置區，不過，預期下檔月線附近，仍可望提供有力支撐，後續若有拉回仍是布局之好機會。
選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備、封測等，都可望帶來助益。此外，隨蘋果新機拉貨啟動、電子傳統旺季來臨、年底法人作帳行情啟動，相關具轉機題材的中小型股，仍可望受惠拉貨題材、股價上漲，惟投資人仍應謹守「低接不追高」之原則。
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